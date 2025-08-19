Ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, nhiều nơi ở miền Bắc mưa rất to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 19/8, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dự báo, khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh, từ Quảng Trị đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng thủy văn, khu vực Bắc Bộ đêm 20-23/8 nhiều khả năng có mưa, mưa vừa và dông, vùng núi cục bộ có nơi mưa to đến rất to, giai đoạn sau đó Bắc Bộ giảm mưa và tăng nhiệt.

Theo dự báo, khu vực Trung Bộ ngày 20-23/8 trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; giai đoạn ngày 24-28/8 có khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng trở lại, chưa có dấu hiệu của nắng nóng diện rộng.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày 20/8 có mưa rào và dông vài nơi, trời nắng; giai đoạn ngày 21-28/8 nhiều ngày có mưa dông vào buổi chiều và tối.

Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày 19/8 mưa to (Ảnh: D.T.).

Dự báo thời tiết ngày 19/8 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển từ Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-31 độ C, phía Nam 31-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.