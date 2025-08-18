Ông Putin thông báo với các đối tác về kết quả thượng đỉnh Nga - Mỹ

Tổng thống Donald Trump chào đón người đồng cấp Vladimir Putin tại căn cứ chung Elmendorf-Richardson, Alaska hôm 15/8 (Ảnh: Getty).

Theo tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Nga, ông Putin điện đàm với người đồng cấp Cyril Ramaphosa, trong đó cả hai nhà lãnh đạo còn bày tỏ sự ủng hộ đối với các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến tranh Ukraine đang diễn ra.

"Cam kết chung về việc phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga - Nam Phi và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế đã được khẳng định", tuyên bố cho biết thêm.

Tổng thống Putin và Tổng thống Trump có cuộc họp hôm 15/8 tại Anchorage, thành phố lớn nhất của tiểu bang Alaska, Mỹ nhằm đánh dấu cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga đương nhiệm kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.

Tại một cuộc họp báo chung, ông Trump gọi các cuộc đàm phán là "hiệu quả", trong khi ông Putin mời nhà lãnh đạo Mỹ đến Nga và nói: "Lần tới sẽ gặp tại Moscow".

Các hãng thông tấn nhà nước Nga, bao gồm cả TASS, đưa tin rằng Tổng thống Putin sẽ tiếp tục một loạt các cuộc điện đàm quốc tế để thông báo cho các đối tác về kết quả của hội nghị thượng đỉnh Alaska.

Tiếp nối hội nghị thượng đỉnh ngày 15/8, Tổng thống Trump bắt đầu tiếp đón người đồng cấp Ukraine Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Phòng Bầu dục vào cuối ngày 18/8, trong bối cảnh các bên nỗ lực ký kết một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine.

"Tổng thống Zelensky của Ukraine có thể chấm dứt chiến tranh với Nga gần như ngay lập tức, nếu ông ấy muốn, hoặc ông ấy có thể tiếp tục chiến đấu", ông Trump viết trên mạng xã hội hôm 18/8.