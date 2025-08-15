Ảnh "bế con" bên Đen Vâu gây sốt, Hoàng Thùy Linh từng nói gì về hôn nhân?

Trong những bức ảnh được lan truyền, ca sĩ Hoàng Thùy Linh và rapper Đen được cho là cùng xuất hiện và chăm sóc cặp song sinh tại một căn nhà ở Tam Đảo.

Nam rapper bế một em bé ra ngoài tắm nắng. Sau đó, ca sĩ Hoàng Thùy Linh cũng xuất hiện ở khuôn viên căn nhà. Cô mặc trang phục giản dị, để mặt mộc, cùng người thân bế em bé còn lại.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ phía Hoàng Thùy Linh và Đen nhưng đại diện truyền thông của hai bên chưa phản hồi.

Hoàng Thùy Linh và Đen trong hậu trường một buổi hòa nhạc tổ chức hôm 9/8 ở Hà Nội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Dù chưa rõ thực hư, loạt ảnh của Hoàng Thùy Linh và Đen vẫn gây sốt mạng xã hội. Nhiều khán giả để lại phản ứng tích cực về hình ảnh đang được lan truyền. Người hâm mộ cho rằng nếu thông tin này là sự thật thì đây sẽ là tổ ấm nổi tiếng hàng đầu làng nhạc Việt.

Một số bình luận: "Chúc mừng Hoàng Thùy Linh và Đen đã tìm được "miền đất hứa". Nhìn họ rất viên mãn", "Sau nhiều thăng trầm, Hoàng Thùy Linh cuối cùng cũng hạnh phúc", "Đây là chuyện vui nên mong hai ca sĩ sớm công khai đến khán giả"...

Hoàng Thùy Linh trao ánh nhìn trìu mến cho Đen khi hai ca sĩ song ca bài "Vị nhà" tại đêm nhạc gần đây (Ảnh: Facebook nhân vật).

Gần đây, Hoàng Thùy Linh và Đen gây chú ý khi song ca tại một đêm nhạc ở Hà Nội hôm 9/8. Lần đầu tiên, hai ca sĩ thể hiện ca khúc Vị nhà trên sân khấu, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Sau buổi diễn, loạt ảnh Hoàng Thùy Linh tương tác ngọt ngào bên Đen nhận được phản ứng tích cực từ người hâm mộ. Khán giả nhận xét nữ ca sĩ không giấu được biểu cảm hạnh phúc khi hát cùng Đen.

Hôm 11/8, ca sĩ Hoàng Thùy Linh đón sinh nhật tuổi 37. Cộng đồng fan của Đen Vâu để lại lời chúc mừng sinh nhật bên dưới bài đăng của Hoàng Thuỳ Linh và được nữ ca sĩ phản hồi: "Xin cảm ơn Đồng Âm (tên gọi fan của Đen - PV) nhé! Mình cũng là một Đồng Âm".

Việc Hoàng Thùy Linh thừa nhận cô là thành viên trong cộng đồng người hâm mộ Đen Vâu khiến dân mạng thích thú. Đây là lần hiếm hoi Hoàng Thuỳ Linh công khai bày tỏ sự ái mộ dành cho nam rapper trên mạng xã hội.

Tại buổi ra mắt phim tài liệu của Hoàng Thùy Linh hồi tháng 3, rapper Đen có mặt cổ vũ (Ảnh: Ban tổ chức).

Hai năm qua, mối quan hệ giữa Hoàng Thùy Linh và rapper Đen nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Cặp đôi vướng tin đồn đã làm đám hỏi vào đầu năm 2023, sinh con vào năm 2024 nhưng chưa bao giờ xác nhận hay phủ nhận.

Trong một buổi giao lưu với truyền thông hồi tháng 3, Hoàng Thùy Linh nói cô đang hạnh phúc nhưng từ chối nói rõ về mối quan hệ với Đen. Nữ ca sĩ khẳng định cô hướng đến sự đủ đầy trong cuộc sống. "Tuy nhiên, trước khi học làm mẹ, làm vợ, tôi nghĩ mình phải học làm người, hoàn thiện bản thân", ca sĩ nói.

Trả lời phóng viên Dân trí hồi tháng 3/2024, khi được hỏi về việc gia đình có hối thúc chuyện lấy vợ hay không, rapper Đen Vâu đáp: "Tôi biết truyền thống Á Đông cổ vũ việc lập gia đình, thế nên mọi người hối thúc cũng là điều hiển nhiên.

Mọi người cũng chỉ muốn tốt cho mình vì khi lập gia đình muộn thì sẽ có nhiều điều khó khăn. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy khó chịu vì những lời hối thúc đó".