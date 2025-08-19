Mitsubishi Xforce “xuống hạng” sau tháng thăng hoa, VF 6 vẫn tạo cách biệt

Sau những tháng đầu năm bị các đối thủ “đè nén”, Mitsubishi Xforce bất ngờ bứt phá trong tháng 6 và trở thành sản phẩm bán chạy nhất phân khúc SUV đô thị cỡ B và B+, với 1.431 xe được bàn giao. Tuy nhiên, mẫu xe Nhật không thể duy trì thành công này trong tháng 7.

Theo kết quả bán hàng được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Motor và VinFast công bố, doanh số của Mitsubishi Xforce giảm 17,2% so với tháng 6, đạt 1.185 chiếc. Trong tháng 7, mẫu xe này vẫn được nhà phân phối hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ cho các phiên bản (trừ biến thể Exceed).

Theo giới chuyên gia, nguồn cung có thể là một trong những yếu tố khiến sức tiêu thụ của Mitsubishi Xforce đi xuống trong tháng 7, do mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: Đại lý Mitsubishi).

Vị trí số 1 phân khúc SUV cỡ B và B+ trong tháng 7 một lần nữa quay trở lại với VinFast VF 6. Nhờ loạt ưu đãi hấp dẫn từ nhà sản xuất cũng như chính sách miễn phí sạc, doanh số của VF 6 tăng trưởng tới 52,8%, đạt 1.902 chiếc.

Kết quả bán hàng của Toyota Yaris Cross cũng được cải thiện, tăng 9,5% so với tháng 6 và đạt 1.259 chiếc, vượt qua Xforce. Nếu không tính xe điện, Yaris Cross là sản phẩm chạy xăng “hút khách” nhất phân khúc SUV cỡ B và B+ trong tháng 7.

Toyota Yaris Cross có giá bán cao hơn Mitsubishi Xforce (650-765 triệu đồng), nhưng lại bán chạy hơn “đồng hương” Nhật Bản. Mẫu xe này cũng được nhập khẩu từ Indonesia (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong 6 sản phẩm còn lại được công bố doanh số, Toyota Corolla Cross và Honda HR-V cũng ghi nhận sức tiêu thụ tăng trưởng trong tháng 7, một phần do hai mẫu xe này đều có chương trình khuyến mại từ nhà phân phối, giúp giá bán hạ xuống mức dễ tiếp cận hơn.

Hyundai Creta hiện thuộc bản nâng cấp giữa vòng đời, ra mắt Việt Nam vào đầu tháng 6 nhưng phải đến cuối tháng, những lô xe đầu tiên mới được đưa về đại lý. Tháng 7 có thể xem là tháng đầu tiên phiên bản mới của mẫu xe Hàn Quốc chính thức mở bán, nhưng chưa tạo được sự đột phá như kỳ vọng.

Ngay khi về đại lý vào cuối tháng 6, Hyundai Creta đã có ưu đãi 10-20 triệu đồng tùy cơ sở (Ảnh: TC Motor).

Mazda CX-30 vốn thường xuyên bán chậm nhất phân khúc SUV cỡ B và B+, nhưng trong tháng 7, vị trí này lại thuộc về “người anh em” CX-3. Nguyên nhân là chủ yếu là do CX-3 đã hết hàng; từ tháng 8, mẫu xe này được chuyển từ nhập khẩu nguyên chiếc sang lắp ráp trong nước.