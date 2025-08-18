LocknLock phân phối thương hiệu gia dụng cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

Niềm vui mỗi ngày từ những món gia dụng thiết yếu

Với triết lý “tối giản, thời thượng, là chính mình”, Jenniferoom là sự kết hợp giữa thiết kế tối giản và công năng thiết thực, mang đến những sản phẩm nhỏ gọn dành riêng cho không gian sống có diện tích khiêm tốn.

Thương hiệu đạt mức tăng trưởng hai chữ số, đồng thời giành nhiều giải thưởng lớn như Thương hiệu Xuất sắc do người tiêu dùng Hàn Quốc bình chọn 2024 và Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc 2025.

Jenniferoom được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam (Ảnh: Jenniferoom).

Chương mới tại thị trường Việt Nam

Ngày 15/8, Jenniferoom được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam thông qua sự kiện họp báo tổ chức tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn Grand Opera. Sự kiện quy tụ các đại diện báo chí, đối tác chiến lược, nhà phân phối, người có tầm ảnh hưởng và những người đam mê chăm chút không gian sống.

Amandine Thuỳ Trinh tại sự kiện ra mắt Jenniferoom (Ảnh: LocknLock).

Điểm nhấn của chương trình là khu trưng bày sản phẩm, nơi khách mời được trực tiếp trải nghiệm trọn bộ sản phẩm trong lần ra mắt này, từ ấm đun, lò nướng đến máy pha cà phê. Khách tham dự được hiểu rõ hơn về triết lý thiết kế của thương hiệu, đó là khi sự tối giản, tính thẩm mỹ và công năng tiện dụng làm phong phú thêm cuộc sống hiện đại.

Quầy trải nghiệm trực tiếp sản phẩm Jenniferoom (Ảnh: LocknLock).

Với nền tảng vững chắc tại Hàn Quốc và thị trường quốc tế, Jenniferoom bước vào Việt Nam với sự phân phối của LocknLock. Việt Nam là thị trường có tiềm năng tăng trưởng dài hạn nhờ tốc độ đô thị hoá nhanh, tầng lớp trung lưu mở rộng và người tiêu dùng trẻ có gu thẩm mỹ ngày càng tăng. LocknLock nắm bắt cơ hội này để tiếp cận thế hệ người dùng mới.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nam SungWoo, Giám đốc Điều hành LocknLock Việt Nam, khẳng định: “Chúng tôi vinh dự khi được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam Jenniferoom - một thương hiệu được yêu thích và tin dùng tại Hàn Quốc. Chúng tôi mong muốn mang đến không chỉ sản phẩm chất lượng cao, mà còn là cả phong cách sống, với nét duyên dáng và sự tối giản đặc trưng của Hàn Quốc, hòa vào không gian sống hiện đại trong những ngôi nhà Việt”.

Đại diện LocknLock trả lời câu hỏi với phóng viên tại sự kiện ra mắt JENNIFEROOM (Ảnh: LocknLock)

Những khoảnh khắc đáng nhớ

Hòa vào không khí của sự kiện, các khách mời cảm thấy sự đồng điệu với tầm nhìn về lối sống hiện đại mà Jenniferoom hướng tới.

Được biết đến với vai trò là người mẹ một con hiện đại, Loan Hoàng chia sẻ: “Loan đã nhận hai chiếc máy xay và nó thật sự vừa vặn với gian bếp cũng như phù hợp với nhịp sống hằng ngày của mình: để chuẩn bị ly sinh tố giàu dinh dưỡng cho bữa sáng, bữa ăn nhanh giữa buổi quay chụp, cho đến những chuyến dã ngoại cùng gia đình. Đây chính là cảm nhận của cá nhân Loan về thông điệp "Be simple, Be stylish, Be you - tối giản, thời thượng, là chính mình” .Dù là một người mẹ bận rộn, Loan vẫn có thể thể hiện phong cách riêng và kiến tạo một không gian sống vừa tiện nghi cho gia đình, vừa mang đậm dấu ấn cá nhân”.

Loan Hoàng (Heo Mi Nhon) tại sự kiện ra mắt Jenniferoom (Ảnh: LocknLock)

Trong lần ra mắt đầu tiên này, Jenniferoom sẽ giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam các sản phẩm tiêu biểu.

Máy pha cà phê tự động: Cối xay cao cấp với 5 mức xay cùng áp suất 19-bar giúp tạo lớp bọt sánh mịn. Thân máy nhỏ gọn chỉ 18cm được trang bị chế độ chiết xuất kép một chạm, màn hình LED thông minh và tính năng tự vệ sinh tiện lợi.

Lò nướng điện: Kết hợp 3 đèn nhiệt cho bánh mì giòn bên ngoài, mềm bên trong. Cửa kính Low-E chống nhiệt, khay nướng tự trượt, hai núm điều chỉnh và bề mặt sơn mờ sang trọng.

Ấm đun siêu tốc: Khả năng rót chuẩn xác với bộ điều khiển STRIX và thiết kế vòi chuẩn barista từ thép không gỉ. Nắp tháo rời cùng miệng ấm rộng giúp dễ dàng vệ sinh, chế độ ngắt điện tự động đảm bảo an toàn và đèn LED 360 độ dịu nhẹ tạo không gian ấm cúng.

Quầy trưng bày sản phẩm tại sự kiện ra mắt Jenniferoom (Ảnh: LocknLock).

Máy xay sinh tố cầm tay: Động cơ đạt 18.400 vòng/phút nghiền đá nhanh chóng nhờ công nghệ trộn TwistEdge™. Lưỡi dao và các bộ phận bằng silicone có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh. Sử dụng được đến 15 lần sau mỗi lần sạc 3 giờ, đi kèm nắp chống rò rỉ và dây đeo chống trượt, tiện lợi mang theo.

Máy sấy tóc air glow led: Sấy nhanh với động cơ 110.000 vòng/phút cùng 100 triệu ion âm giúp làm giảm tóc xơ rối. Màn hình LED hiển thị nhiệt độ và tốc độ sấy. Thiết kế công thái học và chế độ tự ngắt đảm bảo sự thoải mái và an toàn.

Quạt sạc điện gấp gọn: Quạt đa năng 3 trong 1, chuyển đổi linh hoạt giữa trạng thái đứng bàn hoặc gấp gọn mang đi. Tám cấp độ gió, xoay 120 độ, cổng sạc nhanh Type-C, có thể điều khiển từ xa, và dùng 18 tiếng không cần sạc.

Từ ngày 16/8, người tiêu dùng có thể trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm Jenniferoom tại các cửa hàng LocknLock. Tại đây, khách hàng sẽ được trải nghiệm sản phẩm tại khu trưng bày riêng, nhận tư vấn trực tiếp từ nhân viên, cùng nhiều hoạt động tương tác.

Nhân dịp ra mắt, LocknLock tung ưu đãi tặng 1 bình giữ nhiệt cho đơn hàng Jenniferoom bất kì từ ngày 15/8 đến ngày 15/9.