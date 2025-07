Phương Mỹ Chi, Châu Bùi thua điểm một “em xinh” khiến ai cũng ngỡ ngàng

Tối 5/7, chương trình Em xinh say hi chính thức bước vào livestage 3 (vòng thi đấu thứ 3). Mở đầu tập 6, MC Trấn Thành công bố thứ hạng cá nhân của 24 "em xinh", dựa trên kết quả từ livestage 2.

Gây bất ngờ nhất là 52Hz, cô "ngất xỉu" khi giành vị trí số 1 và tiếp tục giữ vai trò đội trưởng ở livestage 3. Nữ ca sĩ xúc động chia sẻ: "Tôi đã bán mình cho chương trình từ khi mới kết hôn đến giờ", khiến các nghệ sĩ khác bật cười đồng cảm.

Châu Bùi nằm trong thứ hạng nguy hiểm của chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Các vị trí hạng 2, hạng 3 và hạng 4 lần lượt thuộc về Orange, Miu Lê và Bích Phương. Các thứ hạng từ 17 đến 21 lần lượt là Muộii, MAIQUINN, Juky San, Mỹ Mỹ, Han Sara.

Dù chưa hài lòng với kết quả, Han Sara cho biết: "Tôi tin khán giả rất công bằng. Nếu điểm chưa cao thì tức là mình chưa thể hiện đủ tốt".

Trong khi đó, nhóm thí sinh ở cuối bảng gây nhiều tranh cãi khi có sự góp mặt của những cái tên từng có màn thể hiện nổi bật như Pháo hay Lamoon .

Đáng chú ý, Châu Bùi rơi xuống hạng 28, gần cuối bảng. MC Trấn Thành hé lộ: "Thật ra Châu Bùi đáng lẽ đã bị loại từ vòng trước. Nhưng do đội của cô ấy có tiết mục mạnh nên được giữ lại".

Từng là đội trưởng ở livestage 1 với tiết mục Run, Châu Bùi tiếp tục ghi dấu ấn ở livestage 2 với ca khúc Không đau nữa rồi. Trước kết quả bất ngờ, cô chia sẻ: "Thứ hạng thấp nhưng mục tiêu của tôi là đội phải thắng. Tôi mãn nguyện với điều đó". Trấn Thành động viên: "Không sao, ai rồi cũng sẽ có lúc lên và xuống. Cố lên Châu Bùi".

Ở vị trí thứ 6 là Phương Mỹ Chi với 233 điểm. Riêng hạng 5, Trấn Thành giữ lại đến cuối mới công bố vì chính anh cũng bất ngờ với kết quả này. Người đó là LyHan, được xem thí sinh trầm lặng, ít nói nhưng được khán giả bình chọn cao một cách bất ngờ.

Tại vòng thi đấu mới, 24 em xinh chia thành 6 đội, mỗi đội gồm 4 thành viên. Các đội thi đấu theo hình thức liên quân (3 đội/nhóm) qua 2 vòng: Trình diễn sân khấu và thi đấu vũ đạo.

Phương Ly trở thành đội trưởng của vòng thi đấu thứ 3 (Ảnh: Ban tổ chức).

6 đội trưởng bao gồm: 52Hz, Orange, Miu Lê, Tiên Tiên, Phương Ly, Mỹ Mỹ. Trong đó, 3 đội trưởng có điểm cá nhân cao từ vòng trước, 2 người được khán giả tại trường quay bình chọn và 1 đội trưởng được chọn ngẫu nhiên.

Sau phần thử thách chọn đội, đội hình chính thức như sau: Đội Orange (gồm Phương Mỹ Chi, Lamoon, Han Sara); Đội Mỹ Mỹ (gồm MAIQUINN, Liu Grace, LyHan); Đội Phương Ly (có Muộii, Châu Bùi, Vũ Thảo My); Đội Miu Lê (gồm Bích Phương, Quỳnh Anh Shyn, Juky San); Đội Tiên Tiên (có Bảo Anh, Saabirose, Ánh Sáng AZA); Đội 52Hz (có Đào Tử A1J, Pháo Northside, Lâm Bảo Ngọc).

Để quyết định thứ tự chọn bài hát, các đội tham gia 4 trò chơi tranh điểm. Kết quả, liên quân 1 gồm: Đội Phương Ly chọn ca khúc So đậm; Đội 52Hz chọn ca khúc Quả chín quá, Đội Orange chọn bài hát I’ll Be There.

Ở liên quân 2 gồm: Đội Tiên Tiên với ca khúc Em không có ưa; Đội Mỹ Mỹ chọn ca khúc Not my fault; Đội Miu Lê chọn bài hát Lời thật lòng khi say.

Livestage 3 áp dụng cơ chế loại trừ khắc nghiệt. Theo đó, 4 thí sinh sẽ chia tay chương trình, gồm 3 người từ liên quân thua cuộc và 1 người từ liên quân thắng.