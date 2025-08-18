MC Thu Thủy vừa đạt 8.5 IELTS, hé lộ sự hỗ trợ thầm lặng của chồng Đức

Tranh thủ dịp MC Thu Thủy ra Hà Nội công tác, phóng viên Dân trí có dịp trò chuyện với chị tại một quán cà phê. Nữ MC nổi tiếng với khả năng dẫn dắt chương trình song ngữ, duyên dáng nhưng có cuộc sống riêng khá kín tiếng.

Cô từng tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế của Trường Đại học Ngoại thương, sau đó học thạc sĩ về quản trị marketing tại nước Anh. Hiện tại, Thu Thủy là gương mặt nổi bật trong nghề, đặc biệt ở khả năng dẫn dắt song ngữ trên những sân khấu quốc tế, trong đó có Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam.

Chồng Tây hy sinh để giúp vợ học tập, lấy chứng chỉ 8.5 IELTS

MC Thu Thủy chia sẻ với phóng viên Dân trí về thành tích 8.5 IELTS.

Thành tích mới nhất của Thu Thủy là cô vừa lấy chứng chỉ 8.5 IELTS (chỉ kém nửa điểm sẽ chạm đến mốc điểm tuyệt đối của chứng chỉ tiếng Anh này). Đây là niềm vui lớn với nữ MC vì cô đã mất 3 tháng rưỡi tập trung “dùi mài kinh sử”.

“Tôi may mắn được bố mẹ định hướng cho học tiếng Anh từ nhỏ, sau này còn đi du học thạc sĩ ở Anh. 10 năm trước, tôi được 7.5 IELTS, sau đó liên tục trau dồi qua đối thoại hàng ngày và công việc làm MC nên tiếng Anh cũng được nâng cấp theo thời gian. Dù vậy, để lên được mốc 8.5 vẫn đòi hỏi đầu tư thời gian để tập trung ôn luyện thêm”, Thu Thủy chia sẻ.

Và câu chuyện ấy có một “chất xúc tác” đặc biệt, như cô hóm hỉnh thừa nhận là “cưới chồng Tây”. Người bạn đời của Thu Thủy đã vô tình trở thành người bạn đồng hành trong suốt hơn 3 tháng cô ôn luyện tiếng Anh.

Thu Thủy chia sẻ, chồng người Đức đã hy sinh, giúp đỡ nhiều trong khoảng thời gian cô ôn thi chứng chỉ tiếng Anh.

“Chúng tôi mới kết hôn được 2 năm, trong thời gian tôi tập trung ôn thi, chồng tôi phải chấp nhận hy sinh rất nhiều để tôi học hành. Không có bữa cơm thường xuyên như trước, nhiều khi tôi phải giao kèo: “Anh đợi nhé, em đang ôn thi”. Chồng cũng hiểu và chấp nhận đặt đồ ăn bên ngoài về nhà”, cô kể.

Cô tiếp tục chia sẻ: “Thời gian ôn thi, tôi thường nhờ chồng đặt câu hỏi để tôi luyện thi nói, vậy nên anh ấy kể với bạn bè: “Bây giờ cuộc sống mới của tôi là vợ suốt ngày hỏi anh có thể hỏi em mấy câu hỏi luyện nói IELTS được không ?”.

Thu Thủy khẳng định rằng, việc có một người chồng ngoại quốc hỗ trợ rất nhiều cho kỹ năng phản xạ ngoại ngữ trong sinh hoạt hàng ngày của cô, dù những từ vựng sử dụng không quá học thuật. Nhưng việc giao tiếp hàng ngày với chồng bằng tiếng Anh đã biến nó trở thành ngôn ngữ thứ hai của cô.

Từng góp giọng trong "The Voice", MC Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam, Thu Thủy gây bất ngờ khi đạt 8.5 IELTS.

Chồng Tây chấp nhận “hy sinh” thời gian lãng mạn giữa hai người để vợ có thể đạt được mục tiêu và chỉ thật sự thở phào nhẹ nhõm khi cô hoàn thành bài thi.

“Khi tôi đạt được chứng chỉ, anh ấy reo hò: “Ơn trời cuộc sống bình thường trở lại rồi”, Thu Thủy hài hước kể lại.

Hiện tại, vợ chồng MC Thu Thủy sinh sống tại TPHCM. Chồng Thu Thủy là người Đức, làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu máy móc tại Việt Nam. Cô cho biết, chồng cô là người ấm áp, hướng về gia đình.

Từ sự tự ái đến thành tích tiếng Anh đáng nể

Nữ MC quyết tâm đạt được 8.5 IELTS sau khi lỡ mất một cơ hội công việc quan trọng.

Nếu “chồng Tây” là chất xúc tác, thì cú sốc nghề nghiệp mới là động lực mạnh mẽ nhất thôi thúc Thu Thủy chinh phục điểm số IELTS ấn tượng này.

Một năm trước, cô nhận được lời mời dẫn một chương trình lớn. Mọi thứ đều suôn sẻ, cho đến khi phía đối tác đưa ra một yêu cầu: “Khách hàng yêu cầu MC phải có chứng chỉ 8.0 IELTS”.

"Từ 10 năm trước tôi đã được 7.5 IELTS rồi và thời điểm đó khá xa nên tôi nghĩ bản thân cũng sẽ được 8.0 IELTS nếu đi thi. Tuy nhiên, để nói có chứng chỉ chính thức thì tôi không có. Tôi cũng thật thà kể với khách hàng như vậy”, cô nói. Sự thật thà của Thủy đã khiến cô đánh mất cơ hội công việc.

"Thật ra lúc đó, tôi buồn và suy nghĩ, cảm thấy vì sao chỉ vì một lý do nhỏ xíu mà mình lại trượt mất cơ hội", cô tâm tư. Cú sốc này đã chạm vào lòng tự ái của một người phụ nữ luôn tự tin vào khả năng ngoại ngữ của mình.

MC Thu Thủy biến sự tự ái thành động lực phát triển bản thân.

Từ đó, MC Thu Thủy lao vào ôn luyện, biến sự tự ái thành động lực để đạt được kết quả 8.5 IELTS, một thành tích mà ngay cả những người có kinh nghiệm du học lâu năm cũng không dễ dàng đạt được.

Nữ MC chú trọng học thức

Trong làng giải trí, các MC thường có công thức chung: cố gắng vào đài truyền hình, dẫn các chương trình để lấy danh tiếng, vị thế rồi mới ra dẫn sự kiện bên ngoài. Tuy nhiên, Thu Thủy lại đi một con đường riêng, đầy kiên định.

"Tôi muốn xây dựng một hình ảnh MC có học thức và luôn cố gắng phát triển bản thân”, cô khẳng định.

Thu Thủy không ngại thừa nhận rằng, cô không phải là kiểu người “from zero to hero” (từ vô danh trở thành người hùng). Con đường của cô là sự tích lũy bền bỉ, từng bước một.

Thu Thủy không nóng vội mà muốn xây dựng sự nghiệp vững chắc bằng cách không ngừng học hỏi.

Cô cho rằng, thay vì quyết liệt giành giật cơ hội, nên tập trung vào việc nâng cao năng lực bản thân để các cơ duyên tự tìm đến với mình.

Dù không đi theo con đường truyền thống, Thu Thủy vẫn tạo được dấu ấn riêng, đặc biệt là ở mảng sự kiện, diễn đàn quốc tế. Một trong những chương trình đáng nhớ nhất với cô là Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam.

"Đó là môi trường quốc tế, ê-kíp chuyên nghiệp và người dẫn cùng rất sâu sắc, am hiểu thời trang. Mình học hỏi được rất nhiều", cô chia sẻ.

MC Thu Thủy cho rằng, trong thời đại truyền thông số, vị thế của một MC không chỉ được quyết định bởi việc có dẫn truyền hình hay không, mà quan trọng hơn cả là chất lượng công việc qua từng sự kiện.

“Nếu có thương hiệu cá nhân, nổi danh trên mạng, nhưng ra làm sự kiện không khẳng định chất lượng thì các khách hàng cũng sẽ không đánh giá cao, dần dần mất đi cơ hội. Cho nên, tôi nghĩ có thương hiệu cá nhân là quan trọng nhưng không phải yếu tố sống còn”, Thu Thủy nêu quan điểm.

Nữ MC chia sẻ rằng, âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Một điều thú vị mà chỉ những khán giả đã theo dõi MC Thu Thủy rất nhiều năm mới biết, đó là trước khi đến với nghề MC, Thu Thủy từng là một giọng ca triển vọng của đội Mỹ Tâm tại cuộc thi The Voice năm 2017.

Mặc dù sau đó cô nhận thấy bản thân không phù hợp và quyết định quay về với con đường học tập, âm nhạc vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Cô chia sẻ thêm: "Thực ra từ lâu tôi coi hát là đam mê, sở thích chứ không phải sống bằng nó. Tôi không thể nổi tiếng, không thể cứ mãi hát những bài hát của người khác mà không có sản phẩm riêng. Nhưng tôi may mắn tìm được công việc MC, nơi phản ánh cả hai yếu tố: một phần nghệ sĩ, sân khấu nhưng vẫn cần học hỏi mỗi ngày".

