Hà Nội thay đổi lịch chạy tàu metro Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy
(Dân trí) - Các ngày 21, 24, 27, 29/8, 1/9, tàu metro Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy chạy từ 5h30 đến 24h; Ngày Quốc khánh 2/9, tàu hoạt động liên tục từ 0h đến 22h.
Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội metro) vừa phát thông báo điều chỉnh lịch chạy tàu đường sắt trên cao (metro) trên tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến số 3 đoạn Nhổn - Cầu Giấy nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và 80 năm Quốc khánh 2/9.
Các ngày 21, 24, 27 và 29/8: Tàu chạy từ 5h30 đến 24h (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ), giãn cách 6-10 phút/chuyến, trong khung giờ kéo dài áp dụng giãn cách 10 phút.
Ngày 30/8: Tàu hoạt động từ 5h đến 22h, giãn cách 6 phút/chuyến trong khung giờ 5h-8h; 10 phút/chuyến các khung giờ còn lại.
Ngày 1/9: Tàu hoạt động từ 5h30 đến 24h (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ), giãn cách đồng đều 10 phút/chuyến trong cả ngày.
Ngày Quốc khánh 2/9: Tàu hoạt động liên tục từ 0h đến 22h, giãn cách 6 phút/chuyến trong khung giờ cao điểm (4h30-7h30 và 11h-14h30; các khung giờ khác 10 phút/chuyến.
Hà Nội metro tạm ngừng chạy tàu từ 3h10 đến 4h30 để phục vụ công tác kỹ thuật.
Hà Nội metro khuyến cáo hành khách chủ động sắp xếp hành trình, theo dõi thông tin trên các kênh truyền thông chính thức và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên phục vụ để có chuyến đi an toàn, thuận tiện.
Tuyến metro Cát Linh - Hà Đông hoạt động từ tháng 11/2021, mỗi ngày vận chuyển khoảng 45.000 lượt khách,
Tuyến metro Nhổn - Cầu Giấy hoạt động từ tháng 8/2024, mỗi ngày vận chuyển khoảng 15.000-20.000 lượt khách.
Lịch sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành:
- Sơ duyệt: 20h ngày 27/8.
- Tổng duyệt: 6h30 ngày 30/8.
- Lễ chính thức: 6h30 ngày 2/9.
Chương trình cụ thể của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 2/9:
- 6h30: Rước đuốc truyền thống.
- 6h45: Nghi lễ chào cờ.
- 6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- 7h5: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
- Từ 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành.
- 9h45 đến 10h: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc.
Quy mô: Cấp quốc gia, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng. Có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ một số quốc gia khách mời.
Khu vực lễ đài tại quảng trường Ba Đình dành cho đại biểu có giấy mời. Người dân có thể tự do theo dõi dọc các tuyến phố đoàn diễu hành đi qua.
Đây là sự kiện trọng đại. Để xem trực tiếp, người dân nên chọn vị trí trên các tuyến đường Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã... và đến từ sớm (trước 6h).
Người dân có thể theo dõi qua 270 màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh, hướng dẫn của lực lượng chức năng.