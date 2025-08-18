Hà Nội thay đổi lịch chạy tàu metro Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội metro) vừa phát thông báo điều chỉnh lịch chạy tàu đường sắt trên cao (metro) trên tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến số 3 đoạn Nhổn - Cầu Giấy nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và 80 năm Quốc khánh 2/9.

Các ngày 21, 24, 27 và 29/8: Tàu chạy từ 5h30 đến 24h (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ), giãn cách 6-10 phút/chuyến, trong khung giờ kéo dài áp dụng giãn cách 10 phút.

Ngày 30/8: Tàu hoạt động từ 5h đến 22h, giãn cách 6 phút/chuyến trong khung giờ 5h-8h; 10 phút/chuyến các khung giờ còn lại.

Ngày 1/9: Tàu hoạt động từ 5h30 đến 24h (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ), giãn cách đồng đều 10 phút/chuyến trong cả ngày.

Ngày Quốc khánh 2/9: Tàu hoạt động liên tục từ 0h đến 22h, giãn cách 6 phút/chuyến trong khung giờ cao điểm (4h30-7h30 và 11h-14h30; các khung giờ khác 10 phút/chuyến.

Tàu metro Cát Linh - Hà Đông (Ảnh: Mạnh Quân).

Hà Nội metro tạm ngừng chạy tàu từ 3h10 đến 4h30 để phục vụ công tác kỹ thuật.

Hà Nội metro khuyến cáo hành khách chủ động sắp xếp hành trình, theo dõi thông tin trên các kênh truyền thông chính thức và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên phục vụ để có chuyến đi an toàn, thuận tiện.

Tuyến metro Cát Linh - Hà Đông hoạt động từ tháng 11/2021, mỗi ngày vận chuyển khoảng 45.000 lượt khách,

Tuyến metro Nhổn - Cầu Giấy hoạt động từ tháng 8/2024, mỗi ngày vận chuyển khoảng 15.000-20.000 lượt khách.