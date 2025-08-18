Mở thư viện miễn phí ở nơi học trò Văn Miếu tụ họp hàng trăm năm trước

Chiều 18/8, tại Hồ Văn, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức Lễ ra mắt Không gian văn hóa đọc Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Mô hình thư viện mở này được ví như “ngôi nhà chung” của những người yêu tri thức, hướng tới mục tiêu kết nối di sản - tri thức - cộng đồng và khuyến khích sự tham gia của người dân vào đời sống văn hóa.

Đáng nói, nơi đây sẽ mở cửa phục vụ miễn phí mọi đối tượng, từ học sinh, sinh viên, người cao tuổi cho đến khách du lịch.

Không gian văn hóa đọc được thiết kế theo lối mở, nằm giữa Hồ Văn, thuộc Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi các giám sinh tụ họp bình thơ hàng trăm năm trước (Ảnh: Mai Châm).

Phát biểu tại lễ ra mắt, Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nói: “Trước đây, các giám sinh, văn nhân thường bình thơ, bình văn tại không gian thơ mộng này.

Giờ đây, theo chỉ đạo của thành phố Hà Nội, chúng tôi tổ chức không gian văn hóa đọc nhằm phát huy giá trị của Hồ Văn, tạo điểm nhấn lâu dài cho các hoạt động giao lưu, trải nghiệm gắn với sách”.

Theo Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, không gian này không chỉ đơn thuần là nơi đọc sách mà còn là một “sân chơi tri thức” của Thủ đô, với định hướng biến Hồ Văn thành một không gian văn hóa đa dạng, hấp dẫn, gắn kết với khu nội tự Văn Miếu, tạo nên một chỉnh thể hoàn chỉnh.

Cũng tại buổi lễ ra mắt, nhà thiết kế không gian văn hóa đọc chia sẻ rằng, ông đã lấy cảm hứng từ những văn bia tiến sĩ đã trở thành biểu tượng của Văn Miếu - Quốc Tử Giám để sáng tạo nên những tủ sách đặt trong khuôn viên Hồ Văn.

Chi tiết thú vị mang tính thẩm mỹ này góp phần làm nên vẻ đẹp, sự cổ kính cho không gian đọc sách vừa mới được dựng nên này.

Tủ sách được thiết kế giống như những tấm bia tiến sĩ nằm trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Ảnh: Mai Châm).

Không gian văn hóa đọc Văn Miếu - Quốc Tử Giám hiện sở hữu gần 1.000 đầu sách thuộc nhiều chủ đề phong phú như: Lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội, danh nhân Nho học Việt Nam, văn học, nghệ thuật và kỹ năng sống.

Các đầu sách này là đóng góp của các đơn vị bảo trợ bao gồm các nhà xuất bản, các công ty sách uy tín. Đặc biệt, bộ Tủ sách Thăng Long 1000 năm văn hiến của Nhà Xuất bản Hà Nội được xem là điểm nhấn giá trị của không gian này.

Ban tổ chức cũng cho biết sẽ hợp tác với các nhà xuất bản và nhà sách để luân chuyển sách liên tục, đảm bảo luôn có những đầu sách mới mẻ phục vụ cộng đồng.