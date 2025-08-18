Mời rapper Negav quảng bá, nhãn hàng dành cho phụ nữ phải lên tiếng xin lỗi

Ngày 10/8 tại TPHCM, một thương hiệu băng vệ sinh tổ chức chiến dịch quảng bá mới với sự xuất hiện của rapper Negav trong vai trò khách mời đặc biệt.

Tại sự kiện, nam rapper biểu diễn, giao lưu cùng đông đảo khán giả, đặc biệt là nữ giới. Sự có mặt của anh nhanh chóng gây chú ý.

Nhãn hàng thông báo Negav là khách mời đặc biệt trong chương trình quảng bá sản phẩm (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên, sau khi hình ảnh và thông tin về rapper Negav lan truyền trên mạng xã hội, nhãn hàng vấp phải làn sóng phản đối dữ dội. Nhiều người cho rằng việc lựa chọn Negav là thiếu phù hợp với một thương hiệu gắn liền với nữ giới. Không ít khán giả thậm chí tuyên bố sẽ "tẩy chay" sản phẩm.

Trước đó, rapper Negav từng vướng nhiều ồn ào, từ phát ngôn bị đánh giá là cợt nhả, phản cảm với phụ nữ, đến tranh cãi về học vấn và việc sử dụng ngôn từ thô tục trên mạng xã hội.

Trên các diễn đàn, vụ việc trở thành đề tài bàn luận sôi nổi, thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận.

Trước phản ứng mạnh mẽ của dân mạng, tối 17/8, đại diện thương hiệu chính thức gửi lời xin lỗi: "Chúng tôi thành thật xin lỗi vì lựa chọn khách mời tại sự kiện vừa qua đã gây ra những hiểu lầm và chưa phù hợp với mong đợi của cộng đồng. Hiện tại, chúng tôi chưa có kế hoạch lựa chọn bất kỳ gương mặt đại diện chính thức nào cho nhãn hàng".

Đơn vị này nhấn mạnh, với vai trò thương hiệu đồng hành và tôn vinh phụ nữ, họ luôn đặt sự an toàn tinh thần và giá trị của phụ nữ lên hàng đầu, đồng thời khẳng định sẽ rút kinh nghiệm, rà soát kỹ lưỡng quy trình chọn lựa nghệ sĩ khách mời cho các sự kiện sau.

Hiện tại, thương hiệu đã gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh và thông tin liên quan đến Negav trên fanpage.

Rapper Negav giao lưu tại sự kiện (Ảnh: Chụp màn hình).

Tháng 10/2024, rapper Negav vấp phải làn sóng chỉ trích vì phát ngôn liên quan đến học vấn. Cùng thời điểm, anh còn bị phát hiện từng lập và quản trị một nhóm Facebook hơn 3.000 thành viên, thường chia sẻ nội dung phản cảm, thô tục. Dân mạng cũng "đào" lại loạt bình luận văng tục, chửi bậy của nam rapper trên mạng xã hội trong quá khứ.

Sau biến cố, rapper Negav lên tiếng xin lỗi và chọn cách "ở ẩn", rút khỏi các hoạt động của Anh trai say hi. Đến tháng 12/2024, anh tái xuất trong concert (buổi hòa nhạc) của chương trình tại Hà Nội. Từ đó đến nay, rapper Negav trở lại hoạt động sôi nổi, tham gia nhiều sự kiện, game show và chương trình giải trí.