Xử phạt tài xế Santa Fe lắp biển số gắn chữ “Happy Wedding”

Tối 18/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội 3 Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị này vừa lập biên bản xử phạt tài xế N.T.S. (SN 1991, trú tại TP Hải Phòng) do có hành vi điều khiển ô tô gắn biển số không đúng quy cách.

Với lỗi vi phạm trên, nam tài xế sẽ bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh tài xế S. gắn biển số không đúng quy cách đi trên cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Tài xế S. là người điều khiển ô tô nhãn hiệu Hyundai Santa Fe gắn biển số có chữ “Happy Wedding” như Dân trí đã đăng tải vào sáng cùng ngày.

Theo cảnh sát, vi phạm của tài xế S. được ghi nhận vào lúc 11h45 ngày 16/8, tại km236+700 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45.

Qua kiểm tra, xác minh sự việc, CSGT đã mời chủ xe và tài xế ô tô nêu trên để làm việc. Tại cơ quan công an, lái xe S. thừa nhận hành vi điều khiển phương tiện gắn biển số không đúng quy định.

Tài xế S. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

CSGT sau đó đã lập biên bản vi phạm đối với lái xe N.T.S. và tạm giữ chiếc ô tô nêu trên để xử lý theo quy định.

Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định về đăng ký, quản lý và sử dụng biển số xe, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.