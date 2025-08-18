Vụ danh họa Trung Quốc và vợ kém 50 tuổi mất tích: Bạn bè tiết lộ tung tích

Người bạn này cho biết được Phạm Tăng nhờ lên tiếng bác bỏ tất cả tin đồn tiêu cực liên quan đến gia đình ông. Nguồn tin khẳng định Phạm Tăng vẫn rất khỏe mạnh. Danh họa 87 tuổi đang tập trung viết sách.

“Ông ấy vẫn khỏe mạnh và an toàn. Ông ấy cảm kích vì được mọi người quan tâm. Hiện tại, ông ấy chưa thể ra mặt để lên tiếng nên nhờ tôi”, người này nói.

Danh họa Phạm Tăng (Ảnh: Sina).

Ngoài ra, một người bạn khác cho hay, ông đã gặp Phạm Tăng tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào đầu tháng 8 và danh họa vẫn khỏe mạnh. Người này khẳng định không có chuyện Phạm Tăng mất tích như con gái của danh họa chia sẻ.

Tối 17/8, con trai riêng của người vợ thứ 3 của Phạm Tăng cũng đăng ảnh danh họa và vợ trẻ tại Bảo tàng nghệ thuật Bắc Kinh. Tuy nhiên, thời điểm chụp ảnh không được công bố.

Những ngày qua, làng giải trí Trung Quốc xôn xao trước thông tin liên quan tới ồn ào tranh chấp trong gia đình Phạm Tăng. Con gái của Phạm Tăng - Từ Hiểu Huệ - tố người vợ thứ 4 của ông, Từ Manh, cuỗm đi khối tài sản khoảng 2 tỷ NDT (7.300 tỷ đồng) của danh họa hàng đầu Trung Quốc.

Con gái của danh họa đồng thời cũng cầu cứu, nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm người cha già đã mất tích từ tháng 7 đến nay.

Theo Phạm Hiểu Huệ, cha cô đã bị người vợ trẻ đưa đi, cắt đứt mọi liên lạc suốt 1 tháng qua. Trước những chia sẻ của con gái Phạm Tăng, danh họa và vợ trẻ của ông đều không lên tiếng.

Từ Manh là người vợ thứ 4 của danh họa Phạm Tăng (Ảnh: Sina).

Phạm Tăng sinh ra ở Giang Tô (Trung Quốc) và được mệnh danh là "bậc thầy hội họa" của nước này. Ông đạt được nhiều thành tựu lớn trong lĩnh vực mỹ thuật, nhận được vô số giải thưởng và danh hiệu.

Tác phẩm thư pháp và hội họa của Phạm Tăng được nhiều phòng trưng bày và bảo tàng nghệ thuật quốc tế sưu tầm, thường xuyên xuất hiện tại các cuộc đấu giá nghệ thuật với giá cao ngất ngưởng, nhiều bức lên tới hàng triệu USD.

Phạm Tăng trải qua 4 cuộc hôn nhân. Vợ đầu của ông là nhà thơ, vợ thứ 2 là họa sĩ. Người vợ thứ 3 của ông là bà Quế Vân, đã qua đời vào năm 2021. Ba năm sau khi vợ mất, Phạm Tăng tái hôn với Từ Manh.

Trong thông báo kết hôn vào năm 2024 với người vợ kém 50 tuổi, danh họa Trung Quốc viết: “Chúng tôi có một tình bạn sâu sắc. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, cả hai nguyện ý gắn kết trọn đời”.

Phạm Tăng và Từ Manh kết hôn từ tháng 4/2024 (Ảnh: Sina).

Một người quen của Từ Manh tiết lộ, sau khi trở thành vợ của danh họa Trung Quốc, Từ Manh xuất hiện nhiều hơn trên truyền thông. Cô được mô tả là người vợ ngoan, hậu thuẫn chồng trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.

Trong những bức ảnh trên mạng, Từ Manh luôn xuất hiện trong hình ảnh dịu dàng, kề cận bên danh họa tuổi cao sức yếu. Từ Manh hiện còn đảm nhiệm vai trò trợ lý cho chồng.

Theo con gái của Phạm Tăng, thời gian gần đây, sức khỏe của danh họa U90 ngày càng kém. Ông hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của Từ Manh. Do không thể quản lý được tài sản, Phạm Tăng đã trao toàn quyền cho vợ phụ trách.