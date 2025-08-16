Sức khoẻ Lan Phương bất ổn: “Vết thương tâm lý khó chữa hơn nhiều"

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Lan Phương đã có bài đăng dài chia sẻ về tình trạng sức khỏe và tinh thần bất ổn của bản thân, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Lan Phương kể rằng, không chỉ trong ngày đến tòa án nộp đơn ly hôn mà suốt nhiều năm qua, cơ thể cô liên tục rơi vào trạng thái báo động.

Diễn viên Lan Phương gặp vấn đề sức khỏe bất ổn sau ly hôn chồng Tây (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ diễn viên từng chia sẻ trên bảng tin về tình trạng sức khỏe của mình khi đến tòa án: “Cơ thể ơi đừng đau nhức, đừng buồn nôn, đừng mệt mỏi nữa nhé” - một câu ngắn gọn nhưng đủ để khán giả cảm nhận được sự suy kiệt mà cô phải chịu đựng.

Theo chia sẻ, từ đầu năm nay, nữ diễn viên thường xuyên phải đối diện với hàng loạt triệu chứng: Đau bụng, nôn liên tục, huyết áp tụt, toàn thân lạnh cóng, áp lực máu lên não thấp, choáng váng khi thay đổi tư thế, cơ vai căng cứng, đau đầu triền miên…

Ngoài ra, bác sĩ chẩn đoán cô mắc chứng cường giáp - bệnh lý nội tiết dễ khiến cơ thể suy nhược và mệt mỏi. Những triệu chứng này không chỉ ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt hàng ngày mà còn tác động nặng nề tới tinh thần của cô.

Lan Phương cũng lý giải những hiện tượng trên bằng khía cạnh khoa học: Trục não - ruột sẽ phản ứng mạnh khi con người căng thẳng kéo dài, khiến tiêu hóa rối loạn, axit dạ dày tăng tiết, máu lên não giảm… từ đó tạo ra vòng xoáy của mệt mỏi và choáng váng.

“Khi quá căng thẳng, khả năng suy nghĩ còn bị bào mòn, không còn động lực, cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng, trống rỗng, kiệt quệ”, cô viết.

Trong bài đăng, Lan Phương cũng kể lại một trải nghiệm đau đớn thời còn là học sinh. Cô từng nôn mửa mỗi ngày và mất hoàn toàn khứu giác gần 1 năm do áp lực tinh thần. Câu chuyện ấy khắc sâu trong cô niềm tin rằng những “vết thương tâm lý” mới là thứ khó chữa nhất.

“Vết thương ngoài da được bôi thuốc, từ từ liền sẹo rồi sẽ không còn đau nữa, nhưng vết thương tâm lý thì khó chữa hơn rất nhiều. Nhưng chúng ta sẽ làm được”, nữ diễn viên bộc bạch.

Cô cũng nhấn mạnh: “Quan sát cơ thể mình và lắng nghe các dấu hiệu bất thường của cơ thể quan trọng lắm, nhất là khi chúng ta có vấn đề căng thẳng trong tâm lý. Nếu có ai bên cạnh cùng bạn quan sát và hỗ trợ ngay khi cần thì quá tốt, còn nếu không tự mình sẽ phải giúp đỡ chính mình”.

Bài đăng của Lan Phương nhanh chóng thu hút hơn 10.000 lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận động viên gửi tới nữ diễn viên. Có thể nói, việc Lan Phương dám chia sẻ chính là cách giúp cô tự chữa lành đồng thời mở ra không gian cho người khác cùng sẻ chia.

Dưới phần bình luận, Lan Phương cũng nói cô muốn mọi người hiểu và nhận ra mức độ nghiêm trọng của tổn thương tâm lý, trầm cảm, căng thẳng để có thể cảm thông, giúp đỡ những ai đang cần "thay vì gọi họ là yếu đuối và chỉ trích họ không được như mình".

"Và mong những ai từng như Phương, hiểu cơ thể mình hơn để tìm cách chữa lành cho chính mình nhé!", nữ diễn viên bày tỏ.

Lan Phương xuất hiện trong chương trình "The Khang Show" gần đây (Ảnh: Chụp màn hình).

Vào tháng 7, Lan Phương thông báo đã nộp đơn ly hôn từ tháng 5, chấm dứt cuộc hôn nhân 7 năm với ông xã người Anh - David Duffy.

Lan Phương từng chia sẻ rằng, quyết định ly hôn đến với cô như một “sự cứu vớt” giữa những ngày tháng tuyệt vọng. “Cảm giác ấy nghĩ lại tôi vẫn rùng mình”, cô thổ lộ. Mỗi lần được tòa gọi lên - dù chỉ để bổ sung giấy tờ - cô lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

"Cảm giác như cánh cửa tự do đến gần hơn dù thực tế tôi không rõ còn bao lâu và còn bao nhiêu khó khăn nữa. Nhưng mỗi lần lái xe đến tòa - dù luôn kẹt xe, rất nhiều cầu vượt, nếu rẽ sai đường là mất thêm 20 phút để quay lại - thì chỉ cần thoáng nhìn thấy tòa nhà màu trắng uy nghiêm ở phía xa, tôi tự nhiên nở nụ cười và tim nhẹ đi một chút", nữ diễn viên tâm sự.

Trước đó, trong chương trình The Khang Show Lan Phương từng nhắn nhủ tất cả mọi người hãy chú ý tới sức khỏe thể chất và tinh thần của mình.

Lan Phương tham gia nhiều phim truyền hình của VTV và nhận được sự yêu mến của khán giả (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo cô, trầm cảm là căn bệnh nghiêm trọng, nếu không chữa lành có thể để lại hậu quả nặng nề. Nếu bạn biết ai đó có vấn đề về tâm lý hoặc bị trầm cảm, hãy tôn trọng và lắng nghe họ. Nếu không thể làm gì thì đừng dồn thêm áp lực bởi họ thực sự cần giúp đỡ.

Diễn viên Lan Phương sinh năm 1983 ở Hà Nội. Cô tốt nghiệp cùng lúc hai trường là Đại học Ngoại thương và Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM). Cô không chỉ sở hữu năng khiếu diễn xuất tự nhiên mà còn có khiếu ăn nói, giỏi tiếng Anh.

Nữ diễn viên được khán giả biết đến qua những bộ phim phát sóng giờ vàng trên VTV như: Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình...