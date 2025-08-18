Vương phi Kate và Thân vương William chuyển đến ở dinh thự mới

Ngày 16/8, người phát ngôn của Cung điện Kensington (nơi cư trú của Hoàng gia Anh tại thủ đô London) xác nhận rằng, Thân vương William và Vương phi Kate Middleton (đều ở tuổi 43), cùng 3 người con: Hoàng tử George (12 tuổi), Công chúa Charlotte (10 tuổi) và Hoàng tử Louis (7 tuổi), đang chuyển đến một ngôi nhà mới.

Gia đình hoàng gia xứ Wales đã sống tại ngôi nhà hiện tại, Adelaide Cottage ở Berkshire, từ năm 2022 cho tới nay, để tiện cho các con của họ theo học tại Trường Lambrook.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin nội bộ hoàng gia chia sẻ với The Sun, họ sẽ chuyển đến một dinh thự mới có tên Forest Lodge, một bất động sản trị giá 21 triệu USD với 8 phòng ngủ, nằm trong Công viên Windsor Great.

Dinh thự Forest Lodge, trước đây gọi là Holly Grove, ở Công viên Windsor Great, nước Anh (Ảnh: Getty).

Nguồn tin này cho biết: "Trong vài năm gần đây khi họ sống tại Adelaide Cottage, đã có những thời điểm thực sự khó khăn. Việc chuyển nhà mang đến cho gia đình hoàng gia cơ hội để có một khởi đầu tươi mới, một chương mới để bỏ lại những ký ức không vui".

Khác với nơi ở cũ, Thân vương William và Vương phi Kate xem nơi ở mới, lâu đài Forest Lodge, là một ngôi nhà dài lâu, nơi mà họ thuộc về.

Cặp đôi hoàng gia đã từng sống tại Adelaide Cottage, nơi ở cách lâu đài Windsor không xa, khi Vương phi Kate được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào năm ngoái.

"Tôi đã trải qua một cuộc phẫu thuật lớn ở vùng bụng hồi tháng 1/2024. Lúc đó, người ta nghĩ rằng tình trạng của tôi không phải ung thư. Cuộc phẫu thuật đã thành công. Tuy nhiên, các xét nghiệm sau phẫu thuật đã phát hiện ung thư", Vương phi Kate chia sẻ vào hồi tháng 3/2024.

Sau nhiều tháng trải qua hóa trị để điều trị ung thư, Công nương xứ Wales đã thông báo vào tháng 9/2024 rằng cô đã hoàn thành quá trình điều trị.

"Chín tháng tôi trải qua điều trị, đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với gia đình tôi. Cuộc sống đã thay đổi trong chốc lát và chúng tôi phải tìm cách để vượt qua những con sóng dữ dội ập đến", Công nương Kate chia sẻ vào thời điểm đó.

Gia đình Thân vương William và Vương phi Kate và các con (Ảnh: Getty).

Dù hoàn thành điều trị vào năm ngoái và tuyên bố bệnh tình đã thuyên giảm vào tháng 1 năm nay, Công nương Kate vẫn đang vật lộn với quá trình hồi phục sau điều trị.

"Bạn phải giữ vẻ mặt dũng cảm, sự kiên cường trong suốt quá trình điều trị. Rồi đến khi việc điều trị kết thúc, bạn nghĩ rằng mình có thể trở lại cuộc sống bình thường, nhưng trên thực tế, giai đoạn hồi phục sau đó thực sự rất khó khăn", cô chia sẻ cách đây không lâu.

Trước đó, trong thời gian Vương phi điều trị bệnh, Thân vương William và Vương phi xứ Wales chấp nhận sống tại ngôi nhà chật chội ở Adelaide Cottage trong thời gian chờ Vua Charles III chấn chỉnh lại danh mục tài sản Hoàng gia Anh.

Trang Mirror dẫn nguồn tin từ Cung điện Kensington: "Thân vương William và Kate yêu ngôi nhà Adelaide Cottage nhưng nó quá nhỏ với họ. Ngôi nhà có 4 phòng ngủ chỉ đủ cho các thành viên sinh hoạt, nhưng vẫn còn những thứ khác cần được xem xét. Ví dụ như việc ăn ở của các nhân viên của họ".

Một điểm đáng chú ý là cặp đôi hoàng gia được cho là sẽ tự chi trả toàn bộ chi phí cải tạo dinh thự mới của họ nằm trong Công viên Windsor Great. Các nguồn tin cũng khẳng định rằng, gia đình hoàng gia sẽ tự xoay sở cuộc sống riêng tư, không có bất kỳ nhân viên nào ở chung.