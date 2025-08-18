Bản sao của Lưu Diệc Phi bí mật sinh con cho thiếu gia giàu có

Một nguồn tin thân cận cho hay, Dương Thái Ngọc không được nhà bạn trai chào đón. Sau buổi gặp gỡ, Dương Thái Ngọc và con đã rời khỏi biệt thự cao cấp của gia đình họ Trương.

Dương Thái Ngọc được cho là vướng phải sự phản đối của mẹ thiếu gia Trương Hướng Vinh. Bà tin rằng, đời tư của Dương Thái Ngọc quá phức tạp nên không phù hợp với gia đình.

Dương Thái Ngọc vừa sinh con đầu lòng hồi tháng 8 này (Ảnh: Sina).

Tháng 2 vừa rồi, truyền thông Trung Quốc bất ngờ đưa tin, Dương Thái Ngọc hẹn hò với người mới sau gần 4 năm không công khai chuyện tình cảm. Nữ diễn viên bị bắt gặp khóa môi, nắm tay một người đàn ông lạ mặt vào ngày lễ tình nhân.

Tháng 4, một người hâm mộ công khai bức ảnh Dương Thái Ngọc và bạn trai đi chơi cùng nhau tại Nhật Bản. Xuất hiện trên đường phố Nhật Bản, Dương Thái Ngọc ăn mặc giản dị, đi giày đế bệt, không trang điểm. Vóc dáng của cô cũng tròn trịa hơn. Đáng chú ý, người đẹp để lộ vòng hai khá lớn.

Nguồn tin cho biết, bạn trai chăm sóc Dương Thái Ngọc rất chu đáo. Anh chủ động cầm túi đồ, đỡ eo từ phía sau giúp bạn gái. Trước thông tin đang mang bầu, Dương Thái Ngọc không đưa ra phản hồi.

Dương Thái Ngọc và thiếu gia Trương Hướng Vinh hồi đầu năm nay (Ảnh: Sohu).

Tờ 163 cho biết, bạn trai của mỹ nhân sinh năm 1992 - Trương Hướng Vinh - là cháu trai của chủ tịch tập đoàn Kim Lộc ở Phúc Kiến (Trung Quốc). Kim Lộc là doanh nghiệp nổi tiếng với các sản phẩm nhang muỗi và thuốc diệt côn trùng tại Trung Quốc. Trương Hướng Vinh được nhận xét có ngoại hình điển trai.

Dương Thái Ngọc từng là cái tên gây chú ý trong làng giải trí Hoa ngữ nhờ nhan sắc nổi bật và chuyện tình với tỷ phú Trần Kim Phi. Doanh nhân họ Trần là cha nuôi của nữ diễn viên Lưu Diệc Phi.

Dương Thái Ngọc làm quen với nghệ thuật từ khá sớm khi tham gia các cuộc thi ca hát, khiêu vũ từ nhỏ. Cô từng gặt hái nhiều giải thưởng danh giá trong lĩnh vực này.

Ở tuổi trưởng thành, cô sang Mỹ du học một thời gian trước khi về Trung Quốc theo đuổi sự nghiệp trong làng giải trí vào năm 2011. Cô thi đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc) và chọn diễn xuất là sự nghiệp của mình.

Dương Thái Ngọc từng được truyền thông Trung Quốc xem là bản sao của Lưu Diệc Phi nhờ vẻ ngoài cuốn hút (Ảnh: Sina).

Sự nghiệp diễn xuất của Dương Thái Ngọc không có nhiều điểm nhấn. Cô chỉ được khán giả biết tới khi hẹn hò với tỷ phú Trần Kim Phi. Tỷ phú họ Trần sở hữu khối tài sản từng được ước tính gần 8,5 tỷ USD.

Trần Kim Phi và Dương Thái Ngọc chính thức công khai tình cảm vào năm 2017. Trước đó, họ được cho là hẹn hò bí mật trong khoảng 2 năm. Chuyện tình "chú - cháu" từng khiến Dương Thái Ngọc vướng nhiều tranh cãi.

Đáp lại sự công kích của dư luận, Dương Thái Ngọc nói: "Chúng tôi ở bên nhau không hề liên quan đến lợi ích và tiền bạc, chỉ đơn thuần là yêu nhau".

Trong những năm yêu nhau, Trần Kim Phi thường tháp tùng bạn gái trẻ trong các sự kiện, giúp cô tiếp cận những nhà sản xuất, đạo diễn có tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ.

Dương Thái Ngọc từng hẹn hò với tỷ phú Trần Kim Phi, cha nuôi của Lưu Diệc Phi (Ảnh: Sina).

Người đẹp từng xuất hiện trong các tác phẩm như: Mộ rồng, Love in the 1980s, Mùa hạ, chân dung tuổi 19, Youth… Cô còn là gương mặt thường xuyên trên tạp chí, truyền hình, sự kiện và được mời đóng phim của Hollywood.

Dương Thái Ngọc cũng là đại diện của nhiều nhãn hàng danh tiếng tại Trung Quốc dù tài năng và độ nổi tiếng của cô ở Trung Quốc không bằng nhiều đồng nghiệp cùng lứa.

Năm 2021, cặp đôi lệch 30 tuổi được tiết lộ đường ai nấy đi. Nguyên nhân được cho là Dương Thái Ngọc muốn tiến tới hôn nhân trong khi tỷ phú họ Trần liên tục trì hoãn.

Tỷ phú Trần Kim Phi có ý định trao quyền thừa kế khối tài sản hàng tỷ USD cho người con trai đang sống ở Mỹ nên không muốn ràng buộc với Dương Thái Ngọc.

Từ khi chia tay với Trần Kim Phi, sự nghiệp của Dương Thái Ngọc có dấu hiệu tụt dốc. Trong 4 năm qua, người đẹp không có nhiều cơ hội đóng phim, chỉ tham gia dẫn chương trình và sống kín tiếng hơn. Hai năm gần đây, cô gần như biến mất khỏi làng giải trí Trung Quốc.