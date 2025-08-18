Lương Gia Huy tiết lộ sự cố chấn thương khi quay phim "Mưa đỏ"

Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ hình ảnh của chàng diễn viên điển trai này trong tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền kèm những bình luận tích cực.

Trong Mưa đỏ, Lương Gia Huy đảm nhận vai Hoàng - trung úy thuộc Trường Võ Bị Đà Lạt. Đây là một trong ba nhân vật được nhắc tới nhiều trong nguyên tác của nhà văn Chu Lai.

Lương Gia Huy tiết lộ, anh phải trải qua nhiều vòng thử vai căng thẳng. Song anh coi đây là điều cần thiết trong hành trình làm nghề để thử xem bản thân có thật sự phù hợp với nhân vật. Khi nhận tin mình “trúng vai”, anh vỡ òa trong hạnh phúc.

Với nam diễn viên, đây là một cột mốc khó quên trong chặng đường làm nghề của mình khi tham gia một tác phẩm về đề tài chiến tranh, được ra mắt trong thời điểm đặc biệt của đất nước.

Tạo hình của Lương Gia Huy trong phim "Mưa đỏ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lương Gia Huy chia sẻ anh vốn là người thích áp lực trong công việc. Trước và trong quá trình quay phim, nam diễn viên tranh thủ luyện tập, chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng phân đoạn.

“Mỗi ngày, tôi đều dành thời gian trau dồi các kỹ năng cần thiết cho vai diễn. Tôi không cho phép mình ngủ quên trong chiến thắng nên kể cả khi được tin tưởng trao vai, tôi vẫn nhủ mình phải cố gắng hơn”, anh nói.

Hành trình quay Mưa đỏ mang lại cho Lương Gia Huy nhiều kỷ niệm, trải nghiệm khó quên. Trong đó, cảnh quay khiến anh nhớ nhất là ở đại lộ với nhiều diễn viên quần chúng, từ các em bé nhỏ đến cụ già.

"Khi đó, mọi người phải diễn đi diễn lại cảnh chạy loạn trong cái nắng gắt ở Quảng Trị, kèm bom nổ hai bên đường. Nhìn mọi người chạy tới lui và ngồi nghỉ ở giữa đường nắng nóng, nhưng ai cũng hồ hởi và nhiệt tình hỗ trợ đoàn phim, tôi cảm thấy thương bà con và biết ơn lắm”, anh chia sẻ.

Lương Gia Huy sở hữu nụ cười sáng, thân hình săn chắc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh đó, phân đoạn Hoàng giao tranh với quân giải phóng cũng khiến Lương Gia Huy nhớ mãi. Vì đây là cảnh quay quan trọng nên được dàn dựng hoành tráng, anh và các đồng nghiệp được yêu cầu thể hiện tinh thần khốc liệt của cuộc đối đầu.

“Có một cảnh tôi phải lộn qua hàng đạn nổ và đạp thùng sắt thật mạnh. Lúc đó tôi bị bong gân cổ chân nhưng thời gian không cho phép mình nghỉ ngơi trong khi ê-kíp hàng trăm người đang làm. May mắn là cảnh hành động đó đã hoàn thành tốt”, anh kể lại.

Nói về trải nghiệm khi làm việc cùng đạo diễn Đặng Thái Huyền, Lương Gia Huy tiết lộ, đàn chị là người kỹ tính, nghiêm túc với nghề. Chính điều này giúp nam diễn viên học hỏi được nhiều điều trong quá trình hợp tác.