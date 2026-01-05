Phở và múa rối nước được lập hồ sơ đề nghị là Di sản văn hóa của UNESCO

Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính về việc lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể phở và múa rối nước, đề nghị ghi danh vào danh sách của UNESCO.

Một bát phở Hà Nội (Ảnh: Toàn Vũ).

Cụ thể, với di sản văn hóa phi vật thể phở, Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị ghi danh vào danh sách của UNESCO, giao UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT&DL và các địa phương có cộng đồng thực hành di sản lập hồ sơ khoa học.

Các đơn vị này thực hiện nhiệm vụ, công việc, quy trình, thủ tục có liên quan, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Về di sản văn hóa phi vật thể múa rối nước, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị ghi danh vào danh sách của UNESCO, giao UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT&DL và UBND TP Hải Phòng, UBND tỉnh Hưng Yên lập hồ sơ khoa học.

Việc lập hồ sơ đề nghị ghi danh được yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật khác có liên quan, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu, tiêu chí và các quy định liên quan của UNESCO.

Năm 2024, Bộ VH-TT&DL đưa phở Hà Nội và phở Nam Định vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nhiều sử liệu ghi chép lại món phở tại Hà Nội được ra đời vào đầu thế kỉ XX. Từ năm 1907 đến năm 1910, phở vốn là một loại quà rong, được gánh đi rong và rao bán khắp phố phường tại Hà Nội.

Phở Nam Định cũng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nghiêm ngặt của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Những tiêu chí này bao gồm: Tính đại diện cho bản sắc cộng đồng, khả năng phản ánh sự đa dạng văn hóa và sáng tạo của con người, tính kế tục qua nhiều thế hệ, khả năng phục hồi và tồn tại lâu dài, cùng với sự đồng thuận và cam kết bảo vệ từ cộng đồng.

Qua việc kết hợp các loại nguyên liệu, gia vị mang tính bình, hàn trong chế biến phở đã thể hiện ý thức của con người về việc tạo nên sự cân bằng giữa con người và điều kiện môi trường tự nhiên.

Khách nước ngoài thích thú xem múa rối nước ở Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Múa rối nước được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2012. Loại hình này gắn liền với đời sống sinh hoạt và tín ngưỡng làng quê Bắc Bộ, không chỉ sinh ra từ đời sống cư dân nông nghiệp mà còn có vị thế đặc biệt trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá Việt Nam.