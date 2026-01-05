Không còn vẻ hào hoa, phong trần của quá khứ, nam diễn viên giờ đây lựa chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung chăm sóc gia đình.

Mới đây, hình ảnh cận cảnh của Trần Quán Hy trong chuyến nghỉ dưỡng tại Nhật Bản khiến người hâm mộ châu Á xôn xao. Trong bức ảnh chưa qua chỉnh sửa, nam diễn viên lộ rõ nếp nhăn, mái tóc điểm nhiều sợi bạc. Dù mỉm cười trước ống kính, thần sắc của anh được nhận xét là mệt mỏi, tiều tụy.

Hình ảnh mới nhất của Trần Quán Hy khiến nhiều người không còn nhận ra anh (Ảnh: Sina).

Nhiều khán giả thừa nhận họ khó nhận ra Trần Quán Hy, cho rằng anh già đi nhanh hơn so với những nghệ sĩ cùng thế hệ như Hoắc Kiến Hoa, Tạ Đình Phong hay Huỳnh Hiểu Minh. Ngoại hình hiện tại của nam diễn viên cũng khác xa hình ảnh “nam thần” từng in sâu trong ký ức công chúng.

Trước đó, Trần Quán Hy từng khẳng định không can thiệp thẩm mỹ. Một số ý kiến bênh vực cho rằng, khi không còn hoạt động nghệ thuật, anh lựa chọn sống thoải mái với bản thân, không đặt nặng việc giữ gìn vẻ ngoài trước dư luận.

“Báu vật” của làng giải trí sụp đổ hình tượng sau một đêm

Trần Quán Hy (SN 1980) từng là tài tử hàng đầu của làng giải trí Hong Kong. Với ngoại hình điển trai cùng lối diễn xuất đa dạng, anh là thần tượng của hàng triệu cô gái trẻ khắp châu Á trong thập niên 2000.

Trần Quán Hy từng là "ngôi sao vạn người mê" của làng giải trí xứ hương cảng (Ảnh: HK01).

Sinh ra trong gia đình giàu có, có cha là chủ tịch một tập đoàn lớn trong lĩnh vực giải trí, sự nghiệp của Trần Quán Hy khởi đầu thuận lợi. Năm 19 tuổi, anh bước chân vào làng giải trí sau khi xuất hiện trong một quảng cáo cùng “thiên vương” Lê Minh.

Tuy nhiên, năm 2008, sự nghiệp và hình tượng của Trần Quán Hy sụp đổ sau bê bối ảnh riêng tư nghiêm trọng. Hàng nghìn bức ảnh nhạy cảm liên quan đến anh và nhiều mỹ nhân nổi tiếng như Trương Bá Chi, Chung Hân Đồng, Maggie Q… bị phát tán, khiến hình ảnh “bạch mã hoàng tử” trong mắt công chúng tan vỡ.

Giữa làn sóng chỉ trích dữ dội, Trần Quán Hy tuyên bố rút khỏi làng giải trí và ra nước ngoài lánh bão dư luận. Những nỗ lực quay lại hoạt động nghệ thuật sau đó không nhận được sự đón nhận của công chúng. Dư luận cũng chỉ trích anh vì thái độ bị cho là thiếu trách nhiệm với các đồng nghiệp nữ trong thời điểm scandal nổ ra.

Cuộc sống đổi thay đáng kinh ngạc sau bê bối

Hơn 15 năm sau biến cố, cuộc sống của Trần Quán Hy đã thay đổi hoàn toàn. Không còn hình ảnh đào hoa, buông thả, nam diễn viên giờ là người đàn ông của gia đình.

Trần Quán Hy hạnh phúc bên vợ và con gái (Ảnh: Instagram).

Vợ anh là Tần Thư Bồi - người mẫu từng sải bước trên sàn diễn Victoria’s Secret. Cặp đôi công khai tình cảm năm 2015 trong nhiều hoài nghi từ dư luận, trước khi tổ chức hôn lễ và chào đón con gái chung. Những năm qua, Trần Quán Hy thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường ấm áp bên vợ và con gái.

Khép lại quá khứ tai tiếng, Trần Quán Hy dành phần lớn thời gian cho gia đình, sẵn sàng tháp tùng vợ đi làm và chăm sóc con gái. Anh cũng chuyển hướng sang kinh doanh thời trang, trở thành gương mặt có tiếng trong giới thời trang đường phố tại châu Á. Thương hiệu thời trang riêng của anh đạt doanh thu hàng chục triệu USD mỗi năm, với chuỗi cửa hàng trải khắp khu vực.

Nam diễn viên sở hữu khối tài sản lớn, bao gồm bất động sản trị giá hàng triệu USD tại Mỹ và chuyên cơ riêng. Dù vậy, Trần Quán Hy cho biết gia đình mới là điều anh trân trọng nhất ở hiện tại.

Nói về cuộc sống hiện tại, Trần Quán Hy cho biết việc trở thành cha đã khiến anh thay đổi hoàn toàn cách nhìn về cuộc đời. “Sau khi có con, mọi suy nghĩ của tôi đều khác trước. Tôi muốn chia sẻ những hiểu biết về thời trang với cô con gái Alaia đáng yêu của mình”, nam diễn viên chia sẻ.

Trần Quán Hy hiện tập trung cho việc kinh doanh thời trang và cũng rất thành công trong lĩnh vực này (Ảnh: Sina).

Trên trang cá nhân, Trần Quán Hy thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường bên vợ và con gái, thể hiện niềm hạnh phúc với tổ ấm nhỏ. Dù chưa từng tuyên bố chính thức rút lui khỏi làng giải trí, nam diễn viên 46 tuổi gần như không còn xuất hiện tại các sự kiện của làng giải trí và cũng không mặn mà với các hoạt động nghệ thuật.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Trần Quán Hy thẳng thắn thừa nhận: “Ngay từ khi sinh ra, tôi đã đứng ở vạch đích, giàu hơn rất nhiều người. Nhưng điều đó khiến tôi nhận ra tiền bạc không thể mua được hạnh phúc, cũng không mang lại cuộc sống bình yên. Với tôi hiện tại, gia đình là điều quan trọng nhất, có tiền cũng không thể mua được”.

Nam diễn viên cho biết những vấp ngã thời trẻ giúp anh trưởng thành và trân trọng hơn những giá trị cốt lõi của cuộc sống.

“Ai rồi cũng phải lớn lên sau những biến cố, tôi cũng vậy. Ngày Alaia chào đời cũng là lúc tôi quyết định bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi muốn con bé luôn thấy tôi là một người cha đúng nghĩa. Có thể tôi không hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng tôi hy vọng con gái sẽ tự hào vì có một người cha tốt”, Trần Quán Hy bộc bạch.