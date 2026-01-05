Lần đầu trưng bày ấn phẩm báo chí của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập ở TPHCM

Sáng 5/1, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (VOV College) đã chính thức khai mạc sự kiện "Sắc Báo Xuân 2026 - Triển lãm báo chí 34 tỉnh, thành", mở ra một không gian văn hóa, báo chí độc đáo cho công chúng và sinh viên.

Sự kiện này là một trong những hoạt động trọng điểm chào mừng Xuân Bính Ngọ 2026 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đặc biệt, triển lãm đánh dấu một cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên các ấn phẩm báo in đại diện cho 34 tỉnh, thành mới sau sáp nhập, với những số báo đầu tiên xuất bản từ tháng 7/2025, được công bố và trưng bày rộng rãi.

Cắt băng khai mạc triển lãm “Sắc Báo Xuân 2026 - Triển lãm báo chí 34 tỉnh, thành”.

Điểm nhấn của triển lãm là không gian trưng bày các báo chí cổ quý hiếm từ bộ sưu tập của nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp, Phó Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Bảo tồn Cổ vật Việt Nam. Khách tham quan có cơ hội chiêm ngưỡng những độc bản báo chí có tuổi đời hơn 50 năm, trong đó nổi bật nhất là Gia Định báo - tờ báo in bằng chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam, được trưng bày trang trọng trong lồng kính.

Tờ Gia Định báo, tờ báo in bằng chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam được trưng bày trang trọng bên trong lồng kính.

Với chủ đề "Bức tranh báo chí Việt Nam - Kỷ nguyên mới: Măng - set báo 34 tỉnh, thành", không gian triển lãm tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa báo chí truyền thống và hiện đại, thể hiện mạch tiếp nối nghề báo từ quá khứ đến hiện tại.

Song song với triển lãm, tọa đàm "Truyền thống và Tiếp nối" đã diễn ra với sự tham gia của các nhà báo lão thành và thế hệ trẻ. Các diễn giả đã cùng trao đổi về giá trị của Báo Xuân, nét văn hóa đặc trưng của báo chí Việt Nam, cách gìn giữ tinh thần nghề trong bối cảnh chuyển đổi số, và cách thế hệ Gen Z tiếp tục viết nên câu chuyện nghề bằng ngôn ngữ và công nghệ mới.

Các nhà báo trong buổi toạ đàm cùng sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II.

ThS. Nguyễn Minh Thăng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, nhấn mạnh triển lãm không chỉ là không gian tham quan mà còn là "giảng đường mở", giúp sinh viên nhìn lại lịch sử báo chí và nhận diện rõ hơn cơ hội, thách thức của nghề báo trong tương lai.

Với "Sắc Báo Xuân 2026 - Triển lãm báo chí 34 tỉnh, thành", Ban Tổ chức mong muốn kiến tạo một điểm hẹn văn hóa, lịch sử giàu chiều sâu, nơi truyền thống báo chí Việt Nam được tôn vinh và tiếp nối, truyền cảm hứng, tiếp thêm niềm tin và sức sống mới cho các thế hệ người làm báo hôm nay và mai sau.