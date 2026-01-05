Ông Maduro lần đầu xuất hiện khi được đưa tới tòa án tại New York

Ông Maduro được đưa lên trực thăng, áp giải tới tòa án ở New York vào ngày 5/1 (Ảnh: Reuters).

Đoàn xe chở ông Maduro được nhìn thấy rời khỏi Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn trước khi ông ra hầu tòa tại thành phố New York. Ông đang phải đối mặt với các cáo buộc của Mỹ liên quan về ma túy và vũ khí.

Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn là nơi Tổng thống Venezuela bị tạm giam suốt 2 ngày qua sau khi bị bắt giữ tại thủ đô Caracas vào rạng sáng 3/1.

Ông Maduro lên trực thăng trong trang phục màu be, đi giày thể thao màu cam nổi bật. Sau khi hạ cánh xuống bãi đáp gần tòa án ở New York, ông được lực lượng an ninh hộ tống lên một xe bọc thép.

Các nhân viên thực thi pháp luật Mỹ đưa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ, bà Cilia Flores, ra trực thăng để đến tòa án liên bang ở Manhattan, thành phố New York, Mỹ ngày 5/1 (Ảnh: Reuters).

Trong một video, ông Maduro có lúc bước đi tập tễnh dường như bị thương ở chân.

Chiếc xe bọc thép chở ông Maduro và vợ, bà Cilia Flores, đến nơi xét xử đã lùi vào một tòa nhà, được các đặc vụ Lực lượng chống ma túy (DEA) hộ tống.

Xe bọc thép chở ông Maduro và vợ đến Tòa án Liên bang Manhattan hôm 5/1 (Ảnh: SCMP).

Tổng thống Maduro sẽ ra hầu tòa tại một tòa án ở New York vào trưa 5/1 giờ địa phương (tối 5/1 giờ Việt Nam).

Vụ án chấn động chống lại ông Maduro lần này được giao cho thẩm phán liên bang 92 tuổi Alvin K. Hellerstein, người được Tổng thống Bill Clinton đề cử và phê chuẩn năm 1998.

Ông Hellerstein, một thẩm phán cấp cao từ năm 2011 tại Khu vực phía Nam New York, đã chủ trì các vụ án bắt nguồn từ những vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, cũng như các vấn đề khác liên quan đến khủng bố và an ninh quốc gia.