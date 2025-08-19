Tổng đạo diễn khối nghi trượng A80: Nữ Đại tá 3 lần vinh dự tham gia đại lễ

Trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Đại tá, NSND Thu Hà được giao nhiệm vụ Tổng đạo diễn khối xe nghi trượng.

Đại lễ A80 năm nay, NSND Thu Hà được giao nhiệm vụ Tổng đạo diễn khối xe nghi trượng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Thu Hà cho biết, chị từng tham gia các sự kiện lớn của quân đội và đất nước như A70 (Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), A50 (Lễ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và tới đây là A80 (Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Khi được tham gia những sự kiện lớn của đất nước và quân đội, chị thấy rất vinh dự và tự hào.

"Mỗi sự kiện đều cho tôi những cảm xúc khác nhau. Những bước chân của đội hình diễu hành, diễu binh không chỉ là một phần của buổi lễ, mà là dấu chân của những thế hệ đi trước đã đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu để có được ngày hôm nay.

Những bước chân của người lính bước đi đầy kiêu hãnh, như cách cha ông ta từng tiến lên mà không hề chùn bước", NSND Thu Hà nói.

Nghệ sĩ Thu Hà chia sẻ, 10 năm trước chị cũng được giao nhiệm vụ này. Năm nay, chị phải suy nghĩ, đổi mới cách làm, thiết kế đạo cụ riêng, biên đạo từng động tác diễu hành sao cho đẹp và đều, đáp ứng tiêu chí ý nghĩa từng xe.

Trong đó, xe Quốc huy là biểu tượng quốc gia, thể hiện chủ quyền và sự thống nhất của đất nước. Với số lượng 108 người (bao gồm 54 nam, 54 nữ) tượng trưng cho khối đại đoàn kết vững bền của 54 dân tộc anh em, với sức mạnh được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Các chiến sĩ, sinh viên tay cầm các dải lụa, hoa hướng dương có in hình Tổ quốc, cờ Đảng, biểu tượng thiêng liêng của hồn nước, lòng dân, của tình đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện lòng kính trọng và biết ơn đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Với 80 thanh thiếu niên trên tay là những đoá sen dâng lên Bác Hồ kính yêu.

Xe mô hình biểu tượng 80 năm Quốc khánh với 80 người (40 nam, 40 nữ) mặc các trang phục công, nông, binh, trí thức, học viên, sinh viên, lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ, dân tộc Bắc, Trung, Nam... cùng nhau đoàn kết thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên của đất nước.

NSND Thu Hà (giữa) chụp ảnh cùng các em sinh viên, học sinh tham gia khối nghi trượng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài 311 chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Thủ đô, khối xe nghi trượng còn có sự tham gia của 93 cán bộ, học sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và 48 người của Thành đoàn Hà Nội.

NSND Thu Hà cho biết, trong những ngày tập luyện, chị và các chiến sĩ, học sinh, sinh viên đã phải vượt qua thời tiết rất khắc nghiệt để tập luyện.

"Thời tiết mùa này rất khắc nghiệt, có nhiều ngày mưa tầm tã, cũng có ngày nắng lên đến 42 độ nhưng chúng tôi vẫn chăm chỉ, quyết tâm luyện tập. Hàng ngày, chúng tôi phải dậy từ 4h để chuẩn bị ăn sáng, di chuyển đến nơi tập luyện.

Với các em, được lựa chọn tham gia đội nghi trượng trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là dấu ấn đặc biệt trong hành trình trưởng thành của các em - những mầm xanh đang tiếp nối truyền thống yêu nước và lòng tự tôn dân tộc", Đại tá Thu Hà chia sẻ.

Những ngày qua, Hà Nội có mưa to, NSND Thu Hà luôn động viên các chiến sĩ, sinh viên bằng câu nói: "Mưa to xem như mưa nhỏ, mưa nhỏ là không mưa”. Khi nhìn các chiến sĩ, sinh viên sải những bước chân đầy kiêu hãnh và tự hào giữa cơn mưa xối xả, chị xúc động vô cùng và cảm nhận được sự cố gắng, trách nhiệm của từng cá nhân.

"Những tiếng hô dõng dạc, những động tác dứt khoát trên sân tập là minh chứng sống động cho sự trưởng thành từng ngày của các em.

Trong suy nghĩ của những người trẻ ấy, lòng yêu nước không phải là điều gì quá lớn lao hay xa vời. Đó là khi họ tự hào đứng thẳng người, nghiêm trang bước dưới lá cờ Tổ quốc, lắng nghe từng hiệu lệnh và bước đi thật đều, thật đẹp cùng đội hình", chị Thu Hà tâm sự.

NSND Thu Hà hiện là Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật thực hành, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

NSND Thu Hà nói thêm, việc được lựa chọn để tham gia diễu hành, diễu binh trong ngày đại lễ của đất nước là niềm tự hào của các bạn trẻ.

Theo chị, đây chính là một trong những cách làm mà các bạn trẻ không chỉ thể hiện tình yêu đối với quê hương đất nước, sự tự hào dân tộc, mà còn để bày tỏ lòng tri ân với cha anh đi trước, sự tri ân với những người đã ngã xuống để các bạn trẻ được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc như hôm nay.

Đại tá Thu Hà cũng nhận định, thế hệ trẻ ngày nay thể hiện lòng yêu nước theo những cách riêng, như tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thể hiện lòng biết ơn, tự hào dân tộc, và ý thức trách nhiệm với Tổ quốc.

"Thời gian gần đây, chúng ta có thể thấy, trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Instagram, Facebook hay YouTube... nhiều người trẻ “phủ sóng” màu Quốc kỳ và hình ảnh lễ diễu binh, diễu hành.

Khắp nơi dâng cao tinh thần của niềm tự hào dân tộc bằng một màu đỏ rực. Không đơn thuần là sự tiếp nối truyền thống, đây còn là minh chứng cho cách người trẻ hôm nay tự định hình bản sắc yêu nước: Chân thành, chủ động và đầy sáng tạo", nữ Đại tá cho biết.

NSND Thu Hà cùng các chiến sĩ, sinh viên tập luyện cho Đại lễ A80 (video: Nhân vật cung cấp).