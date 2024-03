Nữ người mẫu gốc Việt 23 tuổi đã "càn quét" nhiều sàn diễn lớn ở Ý, Pháp

Jade Nguyễn mang trong mình hai dòng máu Việt - Pháp, hiện sinh sống tại Pháp. Nữ người mẫu sinh năm 2001 là một trong những gương mặt gốc Việt được đánh giá cao ở làng mốt quốc tế.

Vẻ đẹp lai quyến rũ

Jade Nguyễn cao 1,76m. Cô sở hữu vóc dáng cân đối, uyển chuyển của phụ nữ Pháp. Bên cạnh đó, chân dài gốc Việt còn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp lai, gương mặt góc cạnh đậm nét Á Đông với đôi mắt đen tròn, nụ cười rạng rỡ.

Trước khi gia nhập ngành công nghiệp thời trang, Jade Nguyễn làm nhân viên thời vụ ở một khu du lịch trượt tuyết trong thời gian dài.

Jade Nguyễn đến Paris (Pháp) để theo học chuyên ngành Lịch sử nghệ thuật. Công việc người mẫu đầu tiên của cô là chụp ảnh cho tạp chí Punkt Magazine, số tháng 9/2019. Bộ ảnh mang tên "The Fantastic Culture Of Extreme Overwork" do nhiếp ảnh gia Noel Quintela thực hiện.

Jade Nguyễn có gương mặt đậm chất Á Đông, phù hợp với thời trang cao cấp (high-fashion) (Ảnh: @nnguyenjade).

Tháng 2/2020, Jade Nguyễn gia nhập công ty quản lý người mẫu Elite Model Management tại Paris.

Tuần lễ thời trang Milan Xuân - Hè 2021 (Ý) là cột mốc quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp của nữ người mẫu gốc Việt. 3 ngày trước khi tuần lễ thời trang bắt đầu, người đại diện gọi cho Jade Nguyễn và thông báo rằng, các thương hiệu muốn làm việc với cô.

"Tôi đã do dự vì tôi không biết liệu mình có thể sắp xếp công việc và lịch trình học tập cùng lúc hay không. Sau đó, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Tôi đến Milan, Paris và kể từ đó, tôi chụp ảnh thường xuyên", Jade Nguyễn chia sẻ trên tạp chí Elle Pháp.

Tuần lễ thời trang Xuân - Hè 2021 diễn ra vào thời điểm dịch bệnh bùng phát toàn cầu (tháng 9-10/2020). Các hạn chế từ việc một số quốc gia đóng cửa biên giới, giãn cách xã hội đã ảnh hưởng rất lớn đến lịch trình show diễn của nhiều thương hiệu, bao gồm việc đặt lịch người mẫu.

Giữa bối cảnh khó khăn vì dịch bệnh, một số gương mặt mới xuất hiện và thu hút sự chú ý từ làng mốt. Chuyên trang hàng đầu về người mẫu Models.com đã xem xét các sàn diễn Xuân - Hè 2021, từ đó đưa ra lựa chọn những người mẫu mới hàng đầu (Top Newcomers) có màn ra mắt đáng theo dõi.

Jade Nguyễn là một trong 6 người mẫu được Models.com xếp vào nhóm "Top Newcomers" ở mùa thời trang Xuân - Hè 2021.

Jade Nguyễn được chuyên trang Model.com xếp vào nhóm "Top Newcomers" ở mùa mốt Xuân - Hè 2021 (Ảnh: Chụp màn hình).

Gương mặt yêu thích của nhiều nhà mốt đình đám

Jade Nguyễn vừa gia nhập làng mốt đã làm việc cho nhiều thương hiệu lớn. Tại Tuần lễ thời trang Milan Xuân - Hè 2021, Jade Nguyễn đi catwalk (trình diễn trên đường băng) cho Jacquemus, N⁰21, Max Mara, Etro, Sportmax, Philosophy di Lorenzo Serafini.

Đến Tuần lễ thời trang Paris Xuân - Hè 2021 (Pháp), chân dài gốc Việt gây ấn tượng mạnh mẽ khi lần đầu tiên góp mặt trong show diễn của những thương hiệu xa xỉ hàng đầu như Dior, Louis Vuitton, Chanel. Ngoài ra, cô còn trình diễn cho Gauchere, Chlóe, Isabel Marant.

Jade Nguyễn có màn ra mắt đáng theo dõi tại Tuần lễ thời trang Xuân - Hè 2021 (Ảnh: Chanel, Dior, Etro).

Vào thời gian này, Jade Nguyễn đóng quảng cáo chiến dịch Halloween 2020, chiến dịch làm đẹp tháng 12/2020 cho Dior Beauty (đăng trên tạp chí Financial Times - HTSI Magazine), chiến dịch Giáng sinh 2020 cho hãng nước hoa Jo Malone. Bên cạnh đó, cô còn chụp ảnh lookbook/catalog mùa Pre-Fall 2021 cho nhà mốt Etro.

Tạp chí đầu tiên Jade Nguyễn chụp ảnh bìa là Harper's Bazaar Singapore, số báo tháng 2/2021. Cùng tháng này, chân dài gốc Việt xuất hiện trên trang bìa và bài viết xã luận của tạp chí Elle Pháp, xuất bản ngày 19/2/2021. Đến tháng 5/2023, cô có ảnh bìa tạp chí Vogue Thái Lan.

"Vẻ đẹp của cô ấy đã quyến rũ các nhà mốt danh tiếng nhất trong Tuần lễ thời trang Xuân - Hè 2021 tại Paris", tạp chí Elle Pháp nhận định về Jade Nguyễn.

Chuyển sang Tuần lễ thời trang Xuân - Hè 2024 (diễn ra vào tháng 9/2023), Jade Nguyễn trình diễn cho Staud, Brandon Maxwell, Vaillant, Chanel.

Chanel và Louis Vuitton thường xuyên đặt lịch Jade Nguyễn. Từ khi gia nhập làng mốt vào năm 2021, nữ người mẫu gốc Việt đã nhiều lần đi catwalk cho Chanel.

Cô xuất hiện tại hầu hết show diễn của thương hiệu xa xỉ nước Pháp, từ ready-to-wear (thời trang may sẵn) đến haute couture (thời trang may đo cao cấp) ở mỗi mùa, bao gồm những bộ sưu tập giao mùa như Resort, Pre Fall.

Jade Nguyễn nhiều lần trình diễn cho Chanel (Ảnh: Chanel).

Ngoài đặt lịch trình diễn catwalk với Jade Nguyễn, Louis Vuitton còn chọn cô làm người mẫu cho một số chiến dịch quảng cáo như Holiday 2022, Summer Stardust Campaign 2022, Monogram Bags 2022, Holiday 2021, The Arty Capucines Campaign 2021, Fall Winter 2021 Campaign.

Jade Nguyễn đã hiện diện trên đường băng của nhiều nhà mốt, bao gồm Chanel, Dior, Louis Vuitton, Jean Paul Gaultier, Giambattista Valli, Bulgari, Fendi, Alberta Ferreti, Paco Rabanne, Jacquemus, Roberto Cavalli, Etro, Diesel, Ralph Lauren, Max Mara, Hugo Boss...

Gần đây, chân dài sinh năm 2001 đóng chiến dịch mảng thời trang nội y mùa Xuân 2024 cho Tommy Hilfiger, chụp ảnh lookbook/catalog quảng cáo loa nghe nhạc Nanogram Speaker của Louis Vuitton.

Tính cách giản dị

Trong khoảng thời gian ở Milan và Paris để tham dự Tuần lễ thời trang Xuân - Hè 2021, Jade Nguyễn cảm thấy lạc lõng vì lần đầu làm quen với thời trang.

"Giống như khi ai đó nói với bạn về rượu vang và bạn không hiểu gì cả. Có những mã số và từ vựng tôi không thể hiểu rõ. Nếu phải chọn duy nhất một show diễn, tôi sẽ chọn Isabel Marant. Show diễn ấy là một lễ kỷ niệm, một niềm hân hoan thật sự, giữa thời điểm ảm đạm (do ảnh hưởng bởi đại dịch)", nữ người mẫu nhớ lại.

Jade Nguyễn chụp ảnh bìa tạp chí Vogue Thái Lan số tháng 5/2023 (Ảnh: Vogue Thailand).

Ngoài thời trang, nữ người mẫu sinh năm 2001 còn có niềm đam mê với kiến trúc. Cô thích khám phá nhiều nơi tại Paris bằng cách đi dạo vào các thời điểm ít người tập trung đông đúc.

Ở mái nhà chung Elite Model Management Paris, Jade Nguyễn gắn bó với những người cố vấn, yêu mến đồng nghiệp cùng công ty.

Cô chia sẻ: "Những người thân yêu của tôi, tôi ngưỡng mộ họ vì dù có sự nghiệp đáng kinh ngạc, họ vẫn khiêm tốn, biết cách sống với thành công của bản thân".

Ăn kẹo là bí quyết giúp chân dài gốc Việt tỉnh táo trong suốt lịch trình dày đặc. Khi cần nghỉ ngơi sau quãng thời gian làm việc bận rộn, cô thường đi dạo hoặc đến khúc sông gần nhà. Nữ người mẫu thích tận hưởng bầu không khí yên tĩnh với nắng, thiên nhiên và bạn bè thân thiết.

Ngoài đời, Jade Nguyễn theo đuổi phong cách ăn mặc tối giản. Cô thích mua quần áo cũ ở cửa hàng tiết kiệm.

Jade Nguyễn cho biết, cô sẽ không trang điểm nếu không có lịch làm việc. Bên cạnh đó, chân dài gốc Việt còn uống nhiều nước, làm sạch da đều đặn hai lần mỗi ngày vào buổi sáng và buổi tối.

Jade Nguyễn sinh sống cùng mẹ, bà và chị trong ngôi nhà lớn ở giữa những hàng cây ăn quả tại Pháp. Nữ người mẫu mơ ước được đến thăm Việt Nam - quê hương của bố mà cô vẫn còn khá xa lạ.