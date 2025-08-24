Mổ thoát vị rốn, bác sĩ phát hiện "sát thủ ẩn mình" trong bụng cụ ông

Ông Nam (64 tuổi, tên đã thay đổi) nhập cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (TPHCM) gần đây, trong tình trạng đau bụng có kèm khối phồng bất thường.

Từ khối thoát vị, phát hiện "sát thủ ẩn mình" ở ca mổ 3 trong 1

Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ ghi nhận thành bụng ở hố chậu phải có hiện tượng co cứng (đề kháng hố chậu) và người bệnh có cảm giác đau. Kết hợp cùng kết quả cận lâm sàng, người bệnh được xác định có khối thoát vị rốn, với cổ lỗ thoát vị rộng 25mm cần được phẫu thuật gấp.

Tuy nhiên, người bệnh vốn có nhiều bệnh lý nền mạn tính như phì đại tuyến tiền liệt và cao huyết áp, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình phẫu thuật. Do đó, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn kỹ lưỡng để đưa ra các phương án xử trí, đảm bảo an toàn cho ca mổ.

Chiều cùng ngày cụ ông nhập viện, ca phẫu thuật điều trị thoát vị rốn dưới phương pháp gây mê nội khí quản, do ê-kíp phẫu thuật khoa Ngoại tổng hợp gồm ThS.BS.CK1 Mai Văn Dũng và bác sĩ Quách Tuấn Khang phụ trách diễn ra.

Ê-kíp điều trị đã bóc tách, xử lý khối thoát vị rốn kích thước khoảng 4x4cm, đưa trở lại ổ bụng thành công. Để tránh bỏ sót tổn thương, ê-kíp tiếp tục thám sát vùng hố chậu phải và phát hiện một dị vật là mảnh xương cá sắc nhọn mắc kẹt ở đoạn cuối hồi tràng.

"Sát thủ giấu mặt" này đã gây thủng ruột, dẫn tới phản ứng viêm, làm ruột thừa dính chặt và viêm thứ phát. Các bác sĩ tiến hành gắp bỏ dị vật và cắt ruột thừa bị viêm. Tất cả đều được hoàn tất trong một lần gây mê duy nhất, đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh, hạn chế biến chứng rò và thoát vị tái phát.

Ê-kíp phẫu thuật tại phòng mổ (Ảnh: BVCC).

Bình phục sau ca mổ đầy cam go

"Cả ba vấn đề nguy hiểm gồm thoát vị rốn, dị vật hồi tràng và ruột thừa viêm đã được xử trí trọn vẹn chỉ trong một ca phẫu thuật, kịp thời ngăn chặn biến chứng có thể đe dọa tính mạng cho cụ ông 64 tuổi", thành viên ê-kíp điều trị chia sẻ.

Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi tại khoa Ngoại Tổng hợp. Với sự chăm sóc tận tình của đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng, sức khỏe của người bệnh tiến triển tích cực, ông đã có thể ăn uống bình thường và trò chuyện cùng gia đình.

Nhận định về trường hợp này, ThS.BS.CKI Mai Văn Dũng cho biết những biến chứng từ dị vật đường tiêu hóa có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không được phát hiện kịp thời.

Người dân cần đặc biệt cẩn trọng khi ăn uống (nhất là với các loại hạt hoặc thực phẩm có xương), cần nhai kỹ, nuốt chậm để tránh dị vật. Khi có dấu hiệu như đau bụng kéo dài, đau khu trú hoặc xuất hiện khối phồng bất thường, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

"Việc khám sức khỏe định kỳ cũng đóng vai trò then chốt, giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý nguy hiểm diễn tiến âm thầm mà người bệnh không hề hay biết", bác sĩ Dũng nhấn mạnh.