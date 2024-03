Dàn người mẫu Gen Z đang được nhiều nhà mốt cao cấp săn đón

Amelia Gray Hamlin (SN 2001, Mỹ) được biết đến qua chương trình truyền hình thực tế "The Real Housewives of Beverly Hills". Từ New York (Mỹ) đến Milan (Ý) và Paris (Pháp), cô đã trình diễn cho nhiều thương hiệu lớn, bao gồm Diesel, Vivienne Westwood và Balenciaga. Ở mùa thời trang Ready-To-Wear Xuân - Hè 2024, Amelia Gray Hamlin sải bước trên đường băng của Max Mara, Sportmax, Blumarine, Tod's. Chân dài 23 tuổi còn góp mặt ở show diễn Haute Couture Xuân - Hè 2024 của Chanel (Ảnh: Isidore Montag).