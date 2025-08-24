Nàng dâu hào môn được mẹ chồng tặng 4 mảnh đất, yêu thương như con gái

Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), mẹ chồng của nữ diễn viên Quách Bích Đình, nhà sản xuất danh tiếng Trần Lam, đã sang tên cho Quách Bích Đình 4 mảnh đất. Nữ diễn viên đang lên kế hoạch biến 4 mảnh đất này thành vườn bách thú.

Năm 2023, "trùm giải trí Hong Kong" Hướng Hoa Cường cũng thông báo để lại toàn bộ châu báu, trang sức đắt giá của mình cho con dâu Quách Bích Đình và 2 cháu nội. Ông hy vọng con dâu và hai cháu sẽ có cuộc sống tốt, đầy đủ và sử dụng khối tài sản lớn một cách thông minh.

Quách Bích Đình và Hướng Tả là cặp vợ chồng gây chú ý của làng giải trí Hoa ngữ (Ảnh: Sina).

Năm 2024, chia sẻ với truyền thông, bà Trần Lam cho biết, vợ chồng bà đã lập sẵn di chúc. Theo đó, phần lớn tài sản sẽ thuộc về các cháu, một phần chia cho 2 con trai Hướng Tả và Hướng Hữu. Một phần thuộc về vợ chồng Quách Bích Đình và Hướng Tả.

Nhằm bảo vệ quyền lợi của con dâu Quách Bích Đình, đồng thời cũng để con trai hành động đúng đắn và không tiêu xài hoang phí, bà Trần Lam ra điều kiện, nếu Hướng Tả làm điều có lỗi với vợ, Quách Bích Đình có toàn quyền quyết định với phần tài sản chung.

Quách Bích Đình (SN 1984) mang trong mình dòng máu Mỹ và Trung Quốc. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,7m cùng vẻ đẹp lai ngọt ngào, quyến rũ.

Bích Đình gia nhập làng giải trí từ năm 18 tuổi với vai trò người mẫu. Sắc vóc nổi bật giúp mỹ nhân 8X trở thành gương mặt sáng giá trên các tạp chí thời trang và nhận được những hợp đồng quảng cáo giá trị.

Cô còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim nổi tiếng như: Tiểu thời đại, Chúng ta kết hôn đi, Đây khoảng sao trời kia khoảng biển, Nói với gió rằng tôi yêu em…

Quách Bích Đình sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ (Ảnh: Sina).

Dù Bích Đình không phải là nghệ sĩ có tài năng nổi trội, con đường hoạt động nghệ thuật của cô rất êm đềm, không điều tiếng và được khán giả ủng hộ.

Năm 2019, Quách Bích Đình quyết định chia tay làng giải trí để kết hôn với Hướng Tả - con trai của trùm giải trí xứ hương cảng. Bố mẹ chồng cô đều là những nhà sản xuất, làm phim được nhiều ngôi sao kính nể tại Hong Kong.

Bản tính dịu dàng, ngoan ngoãn và sự nghiệp không điều tiếng giúp Bích Đình được lòng nhà chồng. Sau khi lấy chồng, mỹ nhân thế hệ 8X chọn lối sống kín tiếng, lần lượt sinh một trai, một gái.

Trên mạng xã hội, Quách Bích Đình và Hướng Tả thường chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào, hạnh phúc và dành cho đối phương những lời có cánh.

Quách Bích Đình bên chồng và gia đình chồng (Ảnh: Weibo).

Sau khi sinh con đầu lòng vào tháng 10/2020, nữ diễn viên được bố mẹ chồng tặng 2 biệt thự sang trọng tại Đài Loan (Trung Quốc). Trong đó có bất động sản trị giá hơn 21 triệu USD. Khi cô sinh con thứ 2, bố mẹ chồng lại thưởng nóng với biệt thự, trang sức kim cương cùng đồ hiệu xa xỉ.

Tháng 7/2022, hôn nhân của Quách Bích Đình gặp sóng gió khi Hướng Tả lộ ảnh ngoại tình. Anh đưa cô gái lạ về nhà trong thời gian vợ ở cữ sau sinh hay nhắn tin tán tỉnh người mẫu gợi cảm.

Sau đó, bà Trần Lam lên tiếng phủ nhận giúp con trai, khẳng định cô gái mà Hướng Tả đưa về nhà là người quen của gia đình. Mối quan hệ tình cảm của Bích Đình và Hướng Tả vẫn được duy trì.

Tháng 5/2023, Hướng Tả tiếp tục bị tung ảnh tiệc tùng cùng nhiều phụ nữ trong phòng tối. Vụ việc khiến hình ảnh của Hướng Tả trong mắt công chúng bị ảnh hưởng đáng kể. Anh hứng chịu sự tẩy chay của khán giả.

Sự bao dung của Bích Đình giúp cô ghi điểm với gia đình chồng (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, Quách Bích Đình vẫn lựa chọn tha thứ cho chồng và cùng anh hàn gắn hôn nhân. Theo một số nguồn tin thân cận, sự bao dung của Bích Đình giúp cô ghi điểm với gia đình chồng và khiến Hướng Tả nể phục vợ.

Hai năm qua, Hướng Tả nhiều lần bày tỏ tình cảm và sự biết ơn dành cho bà xã. Theo Sohu, nữ diễn viên rất được mẹ chồng, bà Trần Lam, yêu thương. Gần đây, Trần Lam chia sẻ về mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Bà tin rằng bí quyết để một gia đình hạnh phúc là đối xử tốt với con dâu.

Bà Trần Lam cũng nói về cách bà và Quách Bích Đình hòa hợp trong vai trò mẹ chồng, nàng dâu. Theo đó, nhà sản xuất quyền lực của Hong Kong không bao giờ nói xấu con dâu và xem cô như con gái, hào phóng với mọi điều cô muốn.