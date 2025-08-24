Nghệ An di dời khẩn cấp hơn 1.300 dân khỏi chung cư cũ trước bão Kajiki

Ngay từ đầu giờ chiều 24/8, khu tập thể hào thành cổ và chung cư Quang Trung nhiều người dân vội vàng ăn trưa và chuẩn bị để di chuyển đồ đạc, tài sản giá trị ra khỏi căn phòng nhỏ để đến nơi ở tạm an toàn trước khi bão Kajiki (bão số 5) đổ bộ.

Ông Nguyễn Sỹ Diệu, Chủ tịch UBND phường Thành Vinh, cho biết đây là nhiệm vụ bắt buộc nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.

Chung cư C 6 Quang Trung (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Chúng tôi đã hoàn tất lệnh di dân, toàn bộ bà con phải rời khỏi khu vực nguy hiểm trước 19h cùng ngày. Khu tập thể hào thành cổ xuống cấp nghiêm trọng, rất dễ đổ sập khi mưa bão lớn", ông Diệu nói.

Với cư dân chung cư C6, C2, C4, D2… Quang Trung, ông cho biết địa phương đã bố trí các điểm tạm trú tại nhà văn hóa khối hoặc một số khách sạn gần đó.

Theo lãnh đạo phường Thành Vinh, đợt di dời này liên quan trực tiếp đến hơn 1.300 nhân khẩu. Để bảo đảm trật tự, chính quyền đã lập hai tổ công tác thường trực, vừa hỗ trợ di chuyển vừa động viên tinh thần người dân.

Nhiều cư dân tỏ ra lo lắng nhưng đồng thuận với phương án di dời. Anh N.V.S., sống ở chung cư C6 Quang Trung, cho hay hầu hết căn phòng ở chung cư cũ Quang Trung đã xuống cấp nhiều năm rồi. "Giờ nghe tin bão lớn, khi có thông báo di dời, gia đình lập tức chấp hành để bảo đảm an toàn”, anh S. nói.

Chung cư này hiện nay xuống cấp khá trầm trọng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí lúc 13h cùng ngày, tại các phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng, Vinh Lộc… đã xuất hiện những cơn mưa nhỏ rải rác, báo hiệu hoàn lưu bão Kajiki đang áp sát đất liền.

Chung cư Quang Trung (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) đã qua 50 năm đưa vào sử dụng. Hiện nay, các toà chung cư này đã xuống cấp nặng, nhiều hạng mục có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, người dân luôn sống trong cảnh bất an, nhất là trong mùa mưa bão.