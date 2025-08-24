Ba Đình và nhiều khu vực ở Hà Nội mưa trong ngày hợp luyện diễu binh

Lúc 13h ngày 24/8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết, phát hiện thấy vùng mây đối lưu phát triển và gây mưa ở các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng.

Vùng mây này đang di chuyển và mở rộng sang khu vực TP Hà Nội.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong khoảng 30 phút đến 3 giờ tới, vùng mây này gây mưa cho các phường, xã khu vực phía Đông Hà Nội, sau đó sẽ lan sang các phường, xã khác thuộc nội thành. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đầu giờ chiều 24/8, khu vực Ba Đình bắt đầu có mưa, trong khi rất đông người dân đang tập trung tại đây chờ theo dõi buổi hợp luyện diễu binh lần 2 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, lúc 13h40, một số khu vực trung tâm Hà Nội như Ba Đình, Đống Đa... bắt đầu có mưa nhỏ.

Dự kiến, 20h ngày 24/8 sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 trên Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), để chuẩn bị cho đại lễ chính thức diễn ra sáng 2/9.

Theo kế hoạch của Tiểu ban diễu binh, diễu hành, sau buổi tổng hợp luyện lần 2 là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễn ra lần lượt vào các ngày 27 và 30/8.

Quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: Khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.

Ngay từ sáng sớm 24/8, hàng nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về hai bên đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Trần Phú... xem biên đội máy bay tập luyện, đồng thời giữ chỗ chờ xem buổi tổng hợp luyện lần 2 diễn ra vào buổi tối.

Theo kế hoạch, sau khi đi qua lễ đài ở Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, di chuyển qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Liên quan tình hình bão Kajiki (bão số 5), cơ quan khí tượng cho biết lúc 13h ngày 24/8, bão đang mạnh cấp 13, giật cấp 16 và cách Nghệ An khoảng 520km, cách Hà Tĩnh khoảng 500km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 430km về phía Đông.

Theo dự báo, đêm 24/8, bão di chuyển Tây Tây Bắc, cách Nghệ An khoảng 300km, cách Hà Tĩnh khoảng 270km với cường độ cấp 13-14, giật 16. Thời điểm này, mức độ rủi ro thiên tai cấp 3 trên vùng biển Tây Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, biển từ Nam Quảng Trị đến Huế (bao gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ).

Đến sáng và trưa 25/8, bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15 và hoạt động trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Thời điểm này, mức độ rủi ro thiên tai cấp 3 trên Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, Nam Quảng Trị - Huế và cấp 4 tại vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Theo dự báo, khoảng sáng 26/8, bão suy yếu dần trên khu vực biên giới Lào - Thái Lan. Đến 22h cùng ngày, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ đêm 24/8, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị gió cấp 8-10, gần tâm bão 11-13, giật 14-15. Ven biển Quảng Ninh - Ninh Bình có gió cấp 6-8, giật 9.

Ngày 24-26/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa - Huế có mưa 100-150mm, có nơi trên 250mm; khu vực Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị có mưa 200-400mm, có nơi trên 700mm và có nguy cơ mưa cực lớn trên 200mm/3 giờ.

Ngày 25-26/8, Hà Nội, Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và dông; TPHCM chiều tối mưa rào, dông.