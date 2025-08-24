Hình ảnh 10 trực thăng Không quân Việt Nam kéo cờ trên Quảng trường Ba Đình

"Hổ mang chúa" SU-30MK2 nghiêng cánh chào Thủ đô Video: Tiến Tuấn).

7h sáng 24/8, 10 trực thăng Mi-8, Mi-17, Mi-171 và Mi-172 đỗ tại sân bay Hòa Lạc đã khởi động máy, chuẩn bị công tác kỹ thuật hàng không, hậu cần, kỹ thuật thông tin, đảm bảo về điều kiện khí tượng... tham gia bay kéo cờ trong buổi Tổng hợp luyện trên bầu trời thủ đô.

Trong ban bay đầu tiên của buổi sáng, cả 10 chiếc trực thăng tham gia huấn luyện vẫn chưa treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc. Đúng 7h45, biên đội gồm 10 chiếc trực thăng đồng loạt xuất hiện trên bầu trời Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân)..

Người dân có mặt tại Quảng trường Ba Đình tỏ rõ sự háo hức khi ngước nhìn lên bầu trời. Từng tốp gia đình, nhóm bạn trẻ và cả những cụ già đều chăm chú dõi theo, điện thoại giơ cao ghi lại khoảnh khắc hiếm có (Ảnh: Nguyễn Hải).

Sau một giờ nghỉ giữa hai ban bay, đội hình trực thăng chính thức treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc, bay diễu qua lễ đài trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những lá cờ có kích thước 5,4m x 3,6m, được làm từ chất liệu polyester bền chắc, thoáng khí, bảo đảm an toàn và đẹp mắt trong suốt quá trình hành tiến (Ảnh: Mạnh Quân).

10h05, biên đội trực thăng tiến vào khu vực Ba Đình, bay qua giữa hồ Trúc Bạch và hồ Tây (Ảnh: Hải Long).

10 trực thăng treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chia làm 4 tốp bay trên Quảng trường Ba Đình (Ảnh: Mạnh Quân - Thành Đông).

10 trực thăng bay ngang qua trên nóc Toà nhà Quốc hội (Ảnh: Mạnh Quân).

Từ trực thăng bên trái, dễ dàng quan sát thấy trực thăng bên phải cùng Bảo tàng Hồ Chí Minh và phố Đội Cấn kéo dài phía dưới (Ảnh: Mạnh Quân)

Tốp 3 chiếc trực thăng bay ngang qua Cột cờ Hà Nội (Ảnh: Nam Anh).

Trực thăng bay vòng đường Điện Biên Phủ, rẽ trái ngang qua khu vực hồ Hoàn Kiếm (Ảnh: Mạnh Quân).

Không khí rộn ràng, xen lẫn sự tự hào, khi mọi người cùng chứng kiến biên đội trực thăng xuất hiện, bay thành đội hình qua vùng trời Thủ đô (Ảnh: Hải Long, Bảo Quyên).

Đông đảo người dân tập trung bên mép hồ Gươm ngắm nhìn, chụp ảnh biên đội máy bay kéo cờ (Ảnh: Vân Hương).

Tốp thứ nhất gồm 1 trực thăng treo cờ đi dẫn đầu, tiếp theo sau là 3 tốp trực thăng 3 chiếc (Ảnh: Hải Long).

Kết thúc ban bay thứ hai, dàn trực thăng bay tiến về qua cầu Nhật Tân (Ảnh: Mạnh Quân).

10 trực thăng đi ngang qua sân vận động Mỹ Đình, trở về căn cứ ở sân bay Hoà Lạc (Ảnh: Mạnh Quân).