Huế điều chỉnh thời gian tập trung học sinh đề phòng bão Kajiki

Ngày 24/8, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc thay đổi thời gian tập trung học sinh đầu năm và triển khai phòng, chống bão số 5 (bão Kajiki).

Theo đó, để tập trung ứng phó khẩn cấp bão Kajiki, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế quyết định điều chỉnh thời gian tập trung học sinh đầu năm từ ngày 28/8, thay vì ngày 25/8 như kế hoạch dự kiến trước đó.

Nữ giáo viên mầm non ở Huế leo lên gia cố, vệ sinh mái tôn trường học để phòng, chống bão số 5 (Ảnh: Bình Thiên).

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế yêu cầu lãnh đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thông báo để học sinh và phụ huynh được biết và thực hiện.

Lãnh đạo các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình bão số 5, mưa, lũ; kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với phương châm “bốn tại chỗ”, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhà trường, học sinh và giáo viên.

Sau bão, các nhà trường cần dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón học sinh vào ngày tập trung năm học mới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, lúc 12h ngày 24/8, bão Kajiki đã mạnh lên cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16. Thời điểm này, bão cách Nghệ An khoảng 540km, cách Hà Tĩnh khoảng 520km về phía Đông.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h. So với điểm mới hình thành sáng 23/8, bão Kajiki đã tăng 5 cấp từ cấp 8 lên cấp 13.

Cơ quan khí tượng nhận định khoảng 22h ngày 24/8, bão di chuyển Tây Tây Bắc, cách Nghệ An khoảng 300km, cách Hà Tĩnh khoảng 270km với cường độ cấp 13-14, giật 16. Thời điểm này, mức độ rủi ro thiên tai cấp 3 trên vùng biển Tây Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, biển từ Nam Quảng Trị đến Huế (bao gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ).

Đến sáng và trưa 25/8, bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15 và hoạt động trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Thời điểm này, mức độ rủi ro thiên tai cấp 3 trên Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, Nam Quảng Trị - Huế và cấp 4 tại vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Theo dự báo, khoảng sáng 26/8, bão suy yếu dần trên khu vực biên giới Lào - Thái Lan. Đến 22h cùng ngày, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ngày 24-26/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa - Huế có mưa 100-150mm, có nơi trên 250mm; khu vực Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị có mưa 200-400mm, có nơi trên 700mm và có nguy cơ mưa cực lớn trên 200mm/3 giờ.