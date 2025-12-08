"Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My: Trẻ đẹp nhờ lạc quan, 31 năm chồng cưng chiều

Diễm My sinh năm 1962 tại Khánh Hòa. Năm 1979, chị lần đầu bước lên màn ảnh với phim Trang giấy mới của đạo diễn Nguyễn Bá Tòng. Suốt thập niên 1980-1990, Diễm My trở thành biểu tượng nhan sắc, được mệnh danh "nữ hoàng ảnh lịch", ghi dấu với loạt phim Phía sau cuộc chiến, Bí mật thành phố cấm, Dòng sông hoa trắng, Vua lửa, 39 độ yêu…

Mới đây, Diễm My chia sẻ hình ảnh đón sinh nhật tuổi 63 tại TPHCM. Buổi tiệc là dịp để chị hội ngộ những người bạn gắn bó nhiều năm trong nghề như NTK Đỗ Mạnh Cường, người mẫu - diễn viên Lê Xuân Tiền, doanh nhân Ly Nguyễn…

Nữ diễn viên xuất hiện trẻ trung trong bộ trang phục thanh lịch bằng vải tweed của Đỗ Mạnh Cường, kết hợp trang sức và phụ kiện hàng hiệu từ Chanel, Dior... Vẻ ngoài rạng rỡ, giàu năng lượng của "nữ hoàng ảnh lịch" một thời khiến nhiều người trầm trồ.

Diễm My chia sẻ, những dịp đặc biệt chị thường dành cho gia đình và bạn bè thân thiết. Chị thích không gian tiệc nhỏ, nơi mọi người có thể gần gũi, gửi nhau lời chúc tốt đẹp và chia sẻ thêm về cuộc sống.

Ở tuổi này, Diễm My cảm nhận rõ sự viên mãn, tròn đầy khi đã có danh tiếng, sự nghiệp, một gia đình hạnh phúc và những người bạn đồng hành trong từng chặng đường.

"Tuổi mới với tôi không chỉ là thêm một năm sống, mà còn là một năm biết ơn, biết ơn gia đình, biết ơn bạn bè, những người đã cho tôi nhiều tình cảm và cơ hội", chị nói. Với Diễm My, cuộc sống hiện tại gắn với sự tự do, được làm điều mình thích, sống theo những lựa chọn riêng mà không còn bất kỳ áp lực nào.

Những năm qua, Diễm My vẫn nhận được nhiều lời mời trở lại phim ảnh. Tuy nhiên, chị muốn ưu tiên cuộc sống cá nhân và thời gian dành cho gia đình. Nữ diễn viên chỉ xuất hiện tại một số sự kiện của bạn bè thân để thể hiện sự đồng hành.

Diễm My cho rằng sự trẻ trung mà khán giả nhìn thấy ở chị là kết quả của lối sống lạc quan, tìm niềm vui bên người thân. Chị chăm chút chế độ ăn, giữ sức khỏe và duy trì hình thể cân đối. Đặc biệt, sự yêu thương, ủng hộ từ ông xã cũng là nguồn động lực tinh thần quan trọng giúp Diễm My luôn tươi tắn.

Nữ diễn viên không ngại tuổi tác. Chị cho rằng thời gian là một hành trình tự nhiên, điều quan trọng hơn là giữ được nguồn năng lượng dồi dào bên trong. Theo Diễm My, phụ nữ hiện đại cần biết chăm sóc bản thân, đầu tư cho sự nghiệp, sống tự chủ để luôn giữ được sự tự tin và khí chất ở bất kỳ giai đoạn nào.

Diễm My kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức năm 1994 và sau đó dần rút lui khỏi làng giải trí. Họ có hai con gái Thùy My (SN 1995) và Quế My (SN 2000) hiện sống tại Mỹ.

Sau tiệc mừng tuổi mới, Diễm My cũng chuẩn bị kỷ niệm ngày cưới với ông xã, sau hơn 30 năm bên nhau.

Chị từng kể, chồng mình là người kín đáo, không thích xuất hiện trước công chúng, nhưng luôn đứng phía sau ủng hộ và đồng hành trong mọi quyết định của chị.

"Phụ nữ hạnh phúc thường có hai mảnh ghép, sự nghiệp và gia đình. Tôi may mắn khi cả hai đều trọn vẹn. Sau lưng tôi luôn có gia đình làm điểm tựa vững chắc, được trải qua đầy đủ những cảm xúc của việc làm vợ, làm mẹ", Diễm My chia sẻ.

Dù ít tham gia các hoạt động nghệ thuật, Diễm My vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ, mỹ nhân và nhà thiết kế trong làng giải trí Việt. Thỉnh thoảng, chị xuất hiện tại các sự kiện thời trang, vẫn giữ phong thái sang trọng, quý phái.

