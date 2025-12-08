TPHCM bắn pháo hoa tại 4 điểm đón năm mới 2026

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động đón năm mới 2026. Thành phố sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026 tại 4 địa điểm.

Trong đó, 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao được tổ chức tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Điểm bắn pháo hoa tầm thấp được tổ chức tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).

Người dân TPHCM thưởng thức trình diễn pháo hoa tại Công viên Bến Bạch Đằng (Ảnh: Bảo Quyên).

TPHCM cũng tổ chức trang trí ánh sáng nghệ thuật trên các tuyến đường trung tâm và tổ chức chương trình văn hóa, nghệ thuật, countdown (đếm ngược) đón năm mới 2026.

Trong đó, chương trình countdown diễn ra vào đêm 31/12, ở khu vực đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn). Dự kiến, chương trình countdown đón năm 2026 được TPHCM mở rộng thêm tại trục đường Lê Lợi, Công viên Lam Sơn.

Sự kiện "Khơi sóng bình minh 2025" diễn ra trong ngày 31/12 tại quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu) với giải chạy bộ, đồng diễn yoga và chương trình nghệ thuật buổi tối. Ngày hội văn hóa ẩm thực cũng được tổ chức từ 27/12/2025 đến ngày 1/1/2026 tại Bãi Sau (phường Vũng Tàu).

Tối 31/12, các chương trình nghệ thuật ngoài trời cũng được tổ chức tại công viên trước Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương cũ và tại các phường, xã như: Dầu Tiếng, Xuân Sơn, Bình Khánh, Gò Vấp, Phú Thạnh.