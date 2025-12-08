Bùi Công Nam và Lâm Bảo Ngọc đọ chất giọng cao vút

Tối 7/12, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) bùng nổ với đêm Gala âm nhạc Việt Nam hạnh phúc, sự kiện nằm trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam hạnh phúc (5-7/12).

Đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ và nổi tiếng như Bùi Công Nam, Lâm Bảo Ngọc, Hà Myo, mang đến những màn trình diễn đầy năng lượng và thông điệp ý nghĩa.

Là ca sĩ đang được yêu thích, Bùi Công Nam có rất đông khán giả đến cổ vũ. Người hâm mộ của anh mang theo nhiều biểu ngữ, bảng hiệu thể hiện sự ủng hộ cho nam ca sĩ.

Đáp lại, Bùi Công Nam không làm khán giả thất vọng. Anh không chỉ trình diễn loạt ca khúc quen thuộc khiến người hâm mộ phấn khích, mà còn mang đến chương trình màn kết hợp đặc biệt.

Bùi Công Nam và Lâm Bảo Ngọc hát liên khúc nhạc thiếu nhi, đọ chất giọng cao vút (Video: Mai Châm).

Cụ thể, Bùi Công Nam có màn song ca với nữ ca sĩ Lâm Bảo Ngọc, mang đến cho khán giả rất nhiều cảm xúc. Hai giọng ca trẻ tuổi đã cùng nhau thể hiện liên khúc nhạc thiếu nhi gồm Đi học, Đưa cơm cho mẹ đi cấy và Hạt gạo làng ta với tiếng đàn guitar mộc mạc.

Màn trình diễn không chỉ khoe được chất giọng đẹp, dày, cao và sáng của Bùi Công Nam - Lâm Bảo Ngọc mà còn khiến khán giả lặng đi trước những nốt cao vút đầy cảm xúc.

Tiết mục của 2 ca sĩ thuộc trường phái thực lực khiến cho khán giả thỏa mãn về mặt âm thanh, đồng thời cũng thẩm thấu những thông điệp tích cực mà chương trình lồng ghép trong đó.

Sau phần liên khúc, Công Nam và Bảo Ngọc mang đến cho khán giả chương trình một cái kết thật đẹp và hạnh phúc với ca khúc Everything will be okay.

Lời của ca khúc như muốn nhắn nhủ rằng, mọi khó khăn rồi sẽ qua, những điều tốt đẹp sẽ tới, yêu thương luôn ở rất gần, chỉ cần chúng ta mở lòng là có thể chạm vào.

Bên cạnh màn song ca đáng chú ý với Lâm Bảo Ngọc, nam ca sĩ sinh năm 1994 cũng trình diễn loạt ca khúc quen thuộc như: Phép chia lạ kỳ, Những ngày trời bao la, Nhớ mãi chuyến đi này...

Lâm Bảo Ngọc, nữ ca sĩ sở hữu giọng hát nội lực và cảm xúc, cũng có phần trình diễn của riêng mình. Với chất giọng trời phú, cô luôn biết cách chạm đến trái tim khán giả qua từng câu hát.

Ở chương trình này, Bảo Ngọc chọn các ca khúc: Hò vươn mình, Ngõ vắng xôn xao, Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác.

Với mục đích và ý nghĩa của chương trình Gala âm nhạc Việt Nam hạnh phúc, cô thể hiện những ca khúc có thông điệp tích cực, tiếp thêm niềm tin, yêu vào cuộc sống cho khán giả.

Đáng nói, những ca khúc này mang sắc màu hoàn toàn khác biệt, từ sự cổ vũ động viên, cho tới khúc tình ca da diết và cả sự sôi động... cho thấy một nữ ca sĩ Bảo Ngọc "đa nhiệm", có thể xử lý được tất cả các dòng nhạc khác nhau tùy theo hoàn cảnh.

Ca sĩ Hà Myo mang đến chương trình màn trình diễn giàu năng lượng. Cô khiến bầu không khí của chương trình bùng nổ với 2 ca khúc: Giai điệu Việt Nam mình, Xẩm Hà Nội.

Hà Myo là một giọng ca đầy cá tính, luôn biết cách làm mới âm nhạc truyền thống bằng những sáng tạo hiện đại, mới mẻ. Cô cũng luôn kết hợp trang phục biểu diễn một cách chỉn chu và rực rỡ, phù hợp với dòng nhạc dân gian đương đại mà cô theo đuổi.

Không chỉ là sự kiện giải trí, Gala âm nhạc Việt Nam hạnh phúc còn được xem như điểm nhấn trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam hạnh phúc 2025, gửi đi thông điệp về sự sẻ chia, kết nối và tinh thần tích cực trong cộng đồng.

Chương trình mang đến không gian âm nhạc đa sắc với những ca khúc truyền cảm hứng, tôn vinh tình yêu quê hương và khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc, tràn đầy năng lượng tích cực.

Trên sân khấu rộng mở giữa lòng Thủ đô, mỗi tiết mục không chỉ gây ấn tượng ở phần trình diễn mà còn ở câu chuyện phía sau, phản ánh những giá trị tốt đẹp của người Việt như tình yêu thương gia đình, ý chí vươn lên hay sự đồng hành trong những khoảnh khắc thử thách.

Điểm nhấn của chương trình còn là phần giao lưu giữa nghệ sĩ và khán giả, biến âm nhạc trở thành cầu nối, giúp mọi người tìm thấy sự đồng điệu và niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Gala âm nhạc Việt Nam hạnh phúc như lời nhắc nhở rằng hạnh phúc luôn hiện hữu trong mỗi khoảnh khắc đời thường, và khi cùng nhau sẻ chia, chúng ta có thể tạo nên một xã hội giàu yêu thương hơn.

Đây cũng là thông điệp mà chương trình lan tỏa rộng rãi, để hành trình chia sẻ hạnh phúc, gắn kết yêu thương tiếp tục được nối dài.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam