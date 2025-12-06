NSND Xuân Bắc làm "chủ hôn" cho 80 cặp đôi cưới chung ở phố đi bộ Hồ Gươm (Video: Mai Châm).

Sáng 6/12, phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) rực rỡ sắc màu hạnh phúc khi 80 cặp cô dâu - chú rể cùng nắm tay nhau bước vào sự kiện "Đám cưới 80 cặp đôi: Ngày chung đôi - Yêu là hạnh phúc".

Đây là hoạt động mở màn đầy ấn tượng cho Lễ hội Việt Nam hạnh phúc, kéo dài từ ngày 5 đến 7/12 tại phố đi bộ Hồ Gươm, mang theo thông điệp sâu sắc về giá trị gia đình và sự gắn kết bền chặt giữa các thế hệ.

Chương trình do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) chủ trì, phối hợp cùng UBND thành phố Hà Nội tổ chức.

Tham dự lễ khai mạc ngày hội có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL Lê Hải Bình, các nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL: Đặng Thị Bích Liên, Lê Tiến Thọ… Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội địa phương, các tổ chức quốc tế, đại sứ quán tại Việt Nam…

Phát biểu khai mạc ngày hội, Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT&DL Lê Hải Bình cho biết năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng tự hào khi Việt Nam vươn lên đứng thứ 46 toàn cầu trong Báo cáo Hạnh phúc thế giới, tăng 8 bậc so với năm trước.

“Đây không chỉ là một con số thống kê, mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của Đảng và Nhà nước trong việc kiến tạo môi trường sống an lành, nhân văn và hơn hết là tinh thần lạc quan, nhân ái của người dân Việt Nam; đồng thời phản ánh sinh động khát vọng, sự chung sức đồng lòng của hàng triệu người dân Việt Nam hướng tới một tương lai phồn vinh, thịnh vượng và tràn đầy yêu thương”, Thứ trưởng thường trực Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Với vai trò "chủ hôn", NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VH-TT&DL, đã khuấy động không khí bằng sự hài hước và duyên dáng.

NSND Xuân Bắc không chỉ dẫn dắt buổi lễ mà còn tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc khi đề nghị các cặp đôi "hôn nhau thật nhiều lần", thay vì chỉ một nụ hôn như kịch bản ban đầu. Tiếng cười, tiếng cổ vũ rộn rã khắp quảng trường, hòa cùng những giọt nước mắt hạnh phúc.

80 cặp đôi tham dự sự kiện đa dạng về độ tuổi, từ những đôi trẻ sắp cưới đến những "đám cưới kim cương" đã cùng nhau đi qua nửa thế kỷ. Mỗi câu chuyện là một hành trình riêng, nhưng tất cả đều hội tụ tại đây để khẳng định giá trị của tình yêu và hôn nhân.

Trong số 80 câu chuyện được kể, có những hành trình khiến người xem không khỏi xúc động. Điển hình là cặp đôi Nguyễn Văn Của và Nguyễn Thị Hoa.

Tám năm trước, anh Của gặp tai nạn phải ngồi xe lăn, nhưng tình yêu và sự bao dung đã giúp họ vượt qua mọi khó khăn, minh chứng cho câu nói: "Hạnh phúc là nỗ lực của cả hai người".

Cặp đôi Bùi Văn Quyết (32 tuổi) và Vũ Thanh Tâm (33 tuổi), sau nhiều lần chia ly rồi tái hợp, hai vợ chồng đã gắn bó 14 năm, trải qua nhiều thử thách trong cuộc sống.

Họ chia sẻ nguyên tắc "không để mâu thuẫn kéo dài quá ba ngày" và luôn tôn trọng, sẻ chia trong tình yêu.

Cô Trần Thị Tuyết Lan và chú Hoàng Trung Dũng đã bên nhau 35 năm, chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc là sự tin tưởng và thấu hiểu. Chú Dũng thường xuyên công tác xa, nhưng tình yêu của họ vẫn vẹn nguyên nhờ sự kiên định và bao dung của bà xã.

Quen nhau tình cờ qua một người bạn chung, Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Chí Minh Hoàng (cùng 27 tuổi) khiến nhiều người thích thú vì câu chuyện tình yêu của họ.

Cả hai cùng sinh vào tháng 2, "hợp nhau như hai phiên bản trái dấu" và dự định tổ chức đám cưới ấm áp vào ngày 1/4/2026.

Vợ chồng ông Nguyễn Vũ Hội (63 tuổi) và bà Vũ Thị Trang (62 tuổi) mang đến câu chuyện vừa hài hước vừa xúc động. Từng là quản lý và cấp dưới trong quân đội, họ đã có hơn 40 năm gắn bó, cùng nhau vượt qua mọi thử thách, kể cả khi ông Hội trở thành thương binh.

Sự kiện cũng giới thiệu ba gia đình tiêu biểu. Một gia đình có hai thế hệ cùng tham gia: Bố mẹ "hâm nóng" tình cảm bằng đám cưới kỷ niệm hơn 30 năm hôn nhân, trong khi con cái chuẩn bị bước vào lễ cưới vào cuối năm nay.

Hình ảnh 80 cô dâu - chú rể trong trang phục chỉnh tề, cùng nhau xuất hiện, không chỉ tạo nên một khung cảnh rực rỡ mà còn là một dấu mốc đầy ý nghĩa về hạnh phúc bền vững.

Lễ hội Việt Nam hạnh phúc không chỉ thu hút người dân thủ đô mà còn đón lượng lớn du khách quốc tế. Phố đi bộ Hồ Gươm trong ba ngày lễ hội trở thành không gian tràn ngập năng lượng tích cực, nơi mọi người cùng trải nghiệm và chia sẻ niềm vui.

Buổi lễ kết thúc với khoảnh khắc 80 cặp đôi cùng cắt bánh cưới, chụp ảnh kỷ niệm và chia sẻ niềm vui. Đây không chỉ là một nghi thức mà còn là dịp để mỗi người nhìn lại chặng đường đã qua, trân trọng người bạn đời.

Lễ hội Việt Nam hạnh phúc 2025 không chỉ là sự kiện văn hóa - du lịch mà còn là nơi tôn vinh giá trị gia đình Việt, gắn kết cộng đồng và truyền cảm hứng sống tích cực. Hạnh phúc, đôi khi, chỉ đơn giản là có nhau trong đời và cùng nhau đi qua những tháng ngày dài rộng.