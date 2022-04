Nhan sắc tuyệt đẹp của những "mỹ nhân ảnh lịch" thập niên 90

Vào những thập niên 80 - 90 của thế kỷ trước, hầu như gia đình nào cũng sắm một cuốn lịch mới treo tường mỗi dịp Tết đến. Chắc hẳn trong ký ức của nhiều người vẫn còn nhớ như in những "mỹ nhân ảnh lịch" một thời như Giáng My, Diễm My, Thu Hà, Việt Trinh,...

Giáng My

Giáng My được công chúng biết đến khi cô đăng quang ngôi vị hoa hậu tại cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng năm 1992. Ngay sau đó, cô trở thành một trong những gương mặt được săn đón nhất nhì trong làng giải trí Việt thời bấy giờ.

Giáng My sở hữu nét đẹp quý phái, sang trọng và thanh lịch với đôi mắt tròn thơ ngây, khuôn mặt phúc hậu, nụ cười rạng rỡ. Cô xuất hiện liên tục trên bìa các tờ báo in, tạp chí và ảnh lịch treo tường.

Giáng My sở hữu nhan sắc như "thách thức thời gian" (Ảnh: Facebook nghệ sĩ).

Trải qua 30 năm đăng quang, nhan sắc của Hoa hậu Giáng My vẫn rạng rỡ và trẻ trung. Nhiều người nhận xét Giáng My như lão hóa ngược trước thời gian. Không chỉ nổi tiếng là hoa hậu, Giáng My còn biết đến với vai trò là một diễn viên, MC và là một doanh nhân thành đạt.

Ở tuổi 50, Hoa hậu Giáng My vẫn giữ cho mình nhan sắc tuyệt phẩm, sở hữu cuộc sống xa hoa, giàu có với khối tài sản "kếch xù". Giáng My vẫn thường xuyên cập nhật những hình ảnh cuộc sống đời thường trên trang cá nhân và giao lưu chia sẻ với người hâm mộ.

NSND Thu Hà

NSND Thu Hà là diễn viên kịch và điện ảnh nổi tiếng từ những năm 1990, cô gắn liền với biệt danh "Lá ngọc cành vàng". Thời gian gần đây, NSND Thu Hà gây ấn tượng với khán giả khi trở lại màn ảnh nhỏ, đảm nhiệm vai bà Bạch Cúc trong phim "Hướng dương ngược nắng".

Đôi mắt biết cười của NSND Thu Hà vẫn giữ trọn nét đẹp theo năm tháng (Ảnh: Facebook nghệ sĩ).

Với đôi mắt đẹp, khuôn mặt khả ái, hiền dịu, không quá sắc sảo, NSND Thu Hà cũng thường xuyên xuất hiện trên những tấm ảnh lịch, và bìa các tạp chí những năm 90. Dù đã bước sang tuổi 53 nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được thân hình gọn gàng, phong thái nhanh nhẹn.

Không thua kém gì dàn diễn viên trẻ, NSND Thu Hà vẫn khiến người hâm mộ ấn tượng mỗi khi xuất hiện nhờ "gu" thời trang sành điệu. Thu Hà không hổ danh là mỹ nhân từng khuynh đảo màn ảnh Việt một thời.

Diễm My 6X

Dù đã ở tuổi 60, "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My vẫn giữ nhan sắc mặn mà và thần thái khó ai có thể vượt qua. Ở những thập niên 80 - 90 của thế kỷ trước, Diễm My được đông đảo người hâm mộ biết tới bởi nhan sắc yêu kiều, đài các.

Diễm My từng chia sẻ, cơ duyên để chị xuất hiện trên ảnh lịch là khi nhiếp ảnh gia Nguyễn Kỳ ngỏ ý mời chị chụp ảnh người mẫu lịch trong một lần đến rửa ảnh tại cửa hiệu. Từ cơ hội hợp tác với Nguyễn Kỳ, chị nhanh chóng trở thành "nữ hoàng ảnh lịch".

Nét đẹp khả ái, sang trọng của diễn viên Diễm My khiến người hâm mộ luôn phải trầm trồ (Ảnh: Facebook nghệ sĩ).

Không chỉ thành công với vai trò là người mẫu ảnh lịch, Diễm My còn gặt hái nhiều thành công trên con đường diễn xuất. Chị tham gia nhiều bộ phim như: "Rừng lạnh", "Vết thù năm tháng", "Dòng sông hoa trắng",...

Hiện tại, Diễm My có cuộc sống viên mãn, giàu có. Chị chủ yếu ở nhà chăm sóc gia đình, thỉnh thoảng chị tham gia các sự kiện của bạn bè thân thiết. Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, diễn viên Diễm My vẫn khiến người hâm mộ trầm trồ trước "gu" ăn mặc thời thượng với loạt đồ hiệu đắt đỏ, sang trọng.

Hiền Mai

Nữ diễn viên Hiền Mai là gương mặt quen thuộc với khán giả những năm 1990. Cô cũng là một trong các "mỹ nhân ảnh lịch" khoảng 20 năm về trước, tên tuổi của cô từng phủ sóng khắp cả nước, trên các tấm lịch treo tường, bìa sổ lưu bút.... Thời ấy, diễn viên Hiền Mai sở hữu nhan sắc thơ ngây, dịu dàng.

Vẻ đẹp trong sáng, kiều diễm của diễn viên Hiền Mai cách đây 20 năm và thời điểm hiện tại (Ảnh: Facebook nghệ sĩ).

Sở hữu vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết nên Hiền Mai được nhiều đạo diễn chú ý và mời đi đóng phim. Hiền Mai gặt hái nhiều thành công ở lĩnh vực diễn xuất. Cô gây ấn tượng với khán giả nhờ các vai diễn trong phim: "Tuổi thần tiên", "Dù gió có thổi", "Lối sống sai lầm"...

Ít người biết, những năm cuối thập niên 90, Hiền Mai đã trải qua nhiều thăng trầm, biến cố trong cuộc sống. Hiện tại, "nữ hoàng ảnh lịch" Hiền Mai có cuộc sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân Việt kiều là Hoàng Minh và con trai Tony.

Việt Trinh

Việt Trinh được coi là biểu tượng nhan sắc làng giải trí Việt thời trước nhờ khuôn mặt đẹp, đôi mắt to tròn và phong cách thời trang sành điệu. Cô từng nổi danh qua bộ phim "Ngọc trong đá" của đạo diễn Trần Cảnh Đôn.

Việt Trinh ngày càng trẻ trung, xinh đẹp bất chấp thời gian (Ảnh: Facebook nghệ sĩ).

Tiếp theo đó, người đẹp gây ấn tượng khi tham gia nhiều bộ phim như: "Lệnh truy nã", "Vĩnh biệt mùa hè", "Sao em nỡ vội lấy chồng", "Xương rồng đen", "Sân ga tình yêu", "Người đẹp Tây Đô"...

Việt Trinh trở thành ngôi sao điện ảnh phủ khắp các rạp chiếu phim thời bấy giờ. Cô xuất hiện dày đặc trên các trang bìa báo in, và hình ảnh tràn ngập trên các tờ lịch.

Dù hiện tại, không còn tham gia quá nhiều các hoạt động giải trí, nghệ thuật nhưng Việt Trinh vẫn thường xuyên làm các công tác từ thiện, xã hội. Mỗi khi xuất hiện tại sự kiện, nhan sắc và phong cách thời trang của Việt Trinh vẫn thu hút sự chú ý.