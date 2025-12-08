Tập trung cải thiện dinh dưỡng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo

Báo cáo “Tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025” của Ban Chỉ đạo trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021-2025 cho thấy công tác triển khai, thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững 5 năm qua đạt nhiều kết quả tích cực.

Từ khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Tiểu dự án 2 “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Dự án 3 “Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng” đã tạo ra những thay đổi tích cực trong đời sống người dân vùng khó khăn, nhất là với trẻ em và phụ nữ, góp phần quan trọng vào việc giảm nghèo đa chiều và phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hàng ngàn trẻ em thuộc diện nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo đã được thụ hưởng chương trình (Ảnh: Phương Vy).

Mục tiêu nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng và giảm suy dinh dưỡng thấp còi, chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng và tầm vóc của trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và trẻ em sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Theo đó, Tiểu dự án cải thiện dinh dưỡng đã hỗ trợ 169.119 phụ nữ mang thai và 646.057 bà mẹ có con dưới 5 tuổi, giúp cải thiện sức khỏe và khả năng chăm sóc trẻ em. Các can thiệp dinh dưỡng cho trẻ em gái (146.098 trẻ dưới 5 tuổi và 458.405 trẻ từ 5-16 tuổi) góp phần nâng cao thể trạng, tạo nền tảng phát triển lâu dài.

Tại Tây Ninh, việc triển khai tiểu dự án “Cải thiện dinh dưỡng” mang lại nhiều kết quả thiết thực, không chỉ giúp trẻ em phát triển toàn diện mà còn góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Trong giai đoạn 2021-2024, toàn tỉnh Tây Ninh có hơn 1.000 trẻ em từ 6-59 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi và hơn 1.120 trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng được bổ sung vi chất dinh dưỡng; hơn 1.690 trẻ em gái vị thành niên từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi có kinh nguyệt được bổ sung vi chất sắt;…

Nhờ đó, hàng ngàn trẻ em thuộc diện nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo đã được thụ hưởng chương trình; Hoạt động tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú, hướng đến cải thiện dinh dưỡng từ giai đoạn sớm cũng được mở rộng.

Các chỉ tiêu về giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, cải thiện vi chất và nâng cao nhận thức đều đạt hoặc vượt kế hoạch. Đặc biệt, tại các xã vùng khó khăn, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm đáng kể; 100% trẻ em thuộc diện nghèo, cận nghèo được bổ sung vi chất dinh dưỡng theo quy định. Những kết quả trên cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận của địa phương trong việc duy trì, mở rộng các hoạt động cải thiện dinh dưỡng, hướng đến mục tiêu giảm nghèo đa chiều và phát triển bền vững.

Tương tự, trong giai đoạn 2022-2024, tỉnh Lạng Sơn đã dành 10.447 triệu đồng để triển khai hoạt động cải thiện dinh dưỡng trong khuôn khổ Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững. Tính đến năm 2024, tỉnh đã giải ngân 7.944 triệu đồng vốn Trung ương (đạt 77,1%) và 80 triệu đồng vốn địa phương (đạt 46,2%), qua đó thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho bà mẹ và trẻ em.

Các chương trình can thiệp tập trung vào phòng chống suy dinh dưỡng và thiếu vi chất cho bà mẹ mang thai, cho con bú và trẻ từ 0-16 tuổi. Công tác tư vấn dinh dưỡng được triển khai xuyên suốt từ khi mang thai đến khi trẻ 2 tuổi; việc sàng lọc, theo dõi tăng trưởng được thực hiện định kỳ hằng tháng. Cùng với đó, Lạng Sơn đã hoàn thiện rà soát, lập kế hoạch và cấp phát vi chất dinh dưỡng theo đúng quy định; tỷ lệ trẻ được cân, đo định kỳ hằng tháng đạt hơn 99%...

Hay như tại tỉnh Gia Lai, thực hiện Tiểu dự án 2, phấn đấu hết năm 2025, tỉnh sẽ hạ xuống mức thấp các thể thiếu dinh dưỡng ở trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và trẻ em sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, đồng thời cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; trẻ em, phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con bú sinh sống trên địa bàn huyện nghèo…

Phạm vi thực hiện dự án là trên toàn tỉnh Gia Lai, trọng tâm là huyện nghèo Kông Chro. Kinh phí thực hiện từ nguồn bố trí cho Tiểu dự án 2 “Cải thiện dinh dưỡng” của Dự án 3 thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, năm 2023 là 615 triệu đồng, năm 2024 là 676,5 triệu đồng, năm 2025 là 744,15 triệu đồng.

“Nội dung cải thiện dinh dưỡng đã góp phần đạt được mục tiêu tổng quát của Chương trình giảm nghèo bền vững, góp phần đạt 1 trong các chỉ tiêu giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, góp phần vào thực hiện các chủ trương chính sách chung của Đảng và Nhà nước về phát triển KT-XH và chăm sóc sức khỏe nhân dân”, Báo cáo “Tổng kết thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025” đánh giá.

Thanh Nhung