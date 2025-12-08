Cần Thơ nêu 8 nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026

Chiều 8/12, tại phường Vị Thanh, HĐND TP Cần Thơ khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025).

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ, cho biết, 2025 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm cuối nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 14.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Thành phố đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ đã chủ động, nỗ lực vượt qua các khó khăn thách thức, tận dụng cơ hội, tiềm năng, quyết tâm thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; huy động nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện đạt và vượt 9/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Bí thư Thành ủy nhìn nhận thẳng thắn rằng thành phố còn gặp phải không ít khó khăn, hạn chế như: 6/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch, trong đó đặc biệt là tốc độ tăng trưởng chưa đạt mục tiêu đề ra; tăng trưởng giữa các ngành chưa đồng đều; công tác giải ngân vốn đầu tư công tuy đã có chuyển biến nhưng vẫn còn khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu; nhiều dự án đạt tỷ lệ giải ngân thấp, còn vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư, phải điều chỉnh tổng mức đầu tư và kéo dài thời gian thực hiện,...

Tại kỳ họp, người đứng đầu Thành ủy Cần Thơ đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân tập trung triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ quan trọng trong đó phải xây dựng kế hoạch, với giải pháp cụ thể khắc phục có hiệu quả những hạn chế của năm 2025; phát huy ưu điểm, tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng của Đảng và các nghị quyết của Trung ương; kịp thời tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Cần Thơ phải tiếp tục đẩy mạnh rà soát, bổ sung và điều chỉnh các loại quy hoạch theo hướng đồng bộ, khai thác tối đa tiềm năng và không gian phát triển; hoàn thiện cơ chế thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân và các nhà đầu tư chiến lược. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số, gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đại biểu tham dự kỳ họp (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đồng thời, ông Lê Quang Tùng nhấn mạnh thành phố cần phân bổ ngân sách có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho các dự án hạ tầng then chốt về giao thông, đô thị, logistics, y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo; xây dựng văn hóa và con người phát triển toàn diện, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc; củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh gắn với phát triển hài hòa kinh tế - xã hội; triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 bảo đảm dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ...

Đại biểu HĐND thành phố biểu quyết chương trình, nội dung kỳ họp bằng hệ thống điện tử (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, cho biết kỳ họp thứ 7 của HĐND thành phố có nhiệm vụ hết sức quan trọng là đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025 và giai đoạn 2021-2025; đồng thời quyết nghị chủ trương, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026, cũng như của giai đoạn 2026-2030.

Ông Đồng Văn Thanh đề nghị các đại biểu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến vào các nội dung trình tại kỳ họp.

Kỳ họp thứ 7 của HĐND thành phố diễn ra từ ngày 8 đến hết ngày 10/12.