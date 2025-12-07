H'Hen Niê và chồng mặc cổ phục, tình tứ trên phố đi bộ Hồ Gươm

Hoa hậu H'Hen Niê rạng rỡ trong Ngày hội Việt Nam hạnh phúc (Video: Nguyễn Hà Nam - Mai Châm).

Chiều 7/12, sự kiện Lễ hội Việt phục - Bách hoa hỷ sự diễn ra tại không gian đi bộ Hồ Gươm, bắt đầu từ khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Theo Ban tổ chức sự kiện thuộc chương trình Vietnam Happy Fest 2025, đoàn diễu hành xuất phát lúc 14h30 và kéo dài đến khoảng 17h.

Lễ hội Việt phục - Bách hoa hỷ sự lần này thu hút sự chú ý khi có sự tham gia của vợ chồng Hoa hậu H'Hen Niê.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, H'Hen Niê cho biết cô rất vui vì được góp mặt tại Ngày hội Việt Nam hạnh phúc. Khi nhận lời mời từ Ban tổ chức, ban đầu cô cũng hơi ngại vì mới sinh em bé, sức khỏe chưa hoàn toàn ổn định. Tuy vậy, cô cho rằng đây là dịp ý nghĩa để xuất hiện trở lại với một hình ảnh đẹp, vì thế cô quyết định tham dự cùng chồng.

H'Hen chia sẻ rằng, cô là người dân tộc Ê Đê, còn chồng là người Kinh, nên trong nghi lễ đám cưới của cặp đôi, chồng H'Hen mặc áo dài truyền thống, còn cô diện trang phục Ê Đê. Cô cảm thấy rất ý nghĩa khi có sự hòa quyện giữa hai dân tộc chung dòng máu Việt Nam.

"Ngày hôm nay, tôi và chồng cùng diện cổ phục Việt Nam, đứng cạnh nhau, khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và trân trọng", Hoa hậu H'Hen Niê nói.

Người đẹp nhấn mạnh rằng trong cuộc sống, gia đình luôn là điều quan trọng nhất. Có những lúc công việc khiến cô mệt mỏi, căng thẳng, nhưng gia đình vẫn luôn là nơi đặc biệt để tìm về.

"H'Hen hy vọng Ngày hội Việt Nam hạnh phúc sẽ giúp mọi người “lắng lòng lại”, thêm thấu hiểu nhau và biết trân trọng cảm xúc gia đình hơn. Với H'Hen, đây là một ngày rất ý nghĩa, và tôi đang cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc đó", cô bày tỏ.

Khi được hỏi về việc ai chăm sóc em bé khi vợ chồng cô tham dự chương trình, H'Hen cho biết, con của cô đang được bảo mẫu hỗ trợ. Người bảo mẫu này đã đồng hành cùng bé từ những tháng đầu đời, có nhiều kinh nghiệm nên vợ chồng cô rất yên tâm.

Sau sinh, H'Hen cũng dần trở lại công việc nhưng thừa nhận đây là giai đoạn nhạy cảm với phụ nữ. Cô không đặt nặng chuyện ép cân hay lấy lại dáng ngay lập tức.

“Nếu chỉ nghĩ đến chuyện giữ dáng thì dễ lắm, nhưng tôi phải cân bằng vì còn đảm bảo sữa cho con. Tôi buộc phải ăn đầy đủ để có dinh dưỡng cho bé”, H'Hen nói.

Cô cho biết, thời gian gần đây cô về quê hơn 2 tuần, được mẹ chăm kỹ nên tăng thêm khoảng 4kg, nhưng cô xem đó là điều bình thường.

“Như vậy cũng rất tuyệt vời, vì tôi là một người mẹ”, H'Hen mỉm cười cảm ơn trước khi kết thúc phần chia sẻ.

Lộ trình diễu hành của Bách hoa hỷ sự năm nay đi qua các tuyến phố trung tâm như Hàng Dầu, Tràng Tiền, Hàng Khay rồi vòng quanh Hồ Gươm trước khi trở lại sân khấu chính. Đây là một trong những hoạt động văn hóa thu hút nhất dịp cuối năm, hướng đến việc tôn vinh trang phục truyền thống và cổ phục Việt.

Trong lần tổ chức trước đó, Lễ hội Việt phục quy tụ hàng trăm người tham dự trong trang phục cổ, áo dài của nhiều dân tộc, tạo nên khung cảnh sôi động tại phố đi bộ.

Lấy cảm hứng từ hỷ sự triều Nguyễn với nhịp rước lễ, lễ phẩm và những biểu tượng cát tường, chương trình mong muốn khơi gợi lại hình ảnh đoàn rước quan viên, gia tộc cùng tân lang - tân nương thuở xưa.

Ngay từ đầu giờ chiều, nhiều bạn trẻ, người dân và du khách đã có mặt tại khu vực phố đi bộ để chờ đón và tham gia cùng đoàn diễu hành. Công chúng được khuyến khích diện cổ phục để hòa mình vào không khí lễ hội và ghi lại những khoảnh khắc đặc sắc bên Hồ Gươm trong tiết trời đầu mùa đông.

Trong ảnh, Nguyễn Hải Thủy và Nguyễn Huyền Trang cùng mặc trang phục lấy cảm hứng từ cổ phục thời Lý - Trần. Theo 2 bạn, đây là kiểu dáng lễ phục của nữ giới vào thời xưa.

Cặp đôi vào vai cô dâu - chú rể thời nhà Nguyễn thu hút sự chú ý của truyền thông nhờ ngoại hình sáng và sự thân thiện. Hai bạn trẻ cho biết, họ ghép cặp với nhau do Ban tổ chức sắp xếp.

Nguyễn Ngọc Ánh (SN 2006), sinh viên Trường Đại học Thăng Long vào vai cô dâu thời nhà Nguyễn.

Ngọc Ánh cho biết, cô rất tự hào khi được khoác lên mình bộ trang phục mang theo ý nghĩa lịch sử như thế này. Đây không phải là lần đầu tiên nữ sinh tham gia Lễ hội Việt phục và sẽ còn tiếp tục góp mặt trong những chương trình tiếp theo.

Nguyễn Đỗ Linh Ngọc (SN 2005), sinh viên Trường Đại học Thương mại mặc áo nhật bình, trang phục dành cho các mệnh phụ, quý tộc thời nhà Nguyễn.

Linh Ngọc cho hay, là một người trẻ, cô cảm thấy vô cùng tự hào khi được góp phần trong chương trình tôn vinh trang phục truyền thống của dân tộc.

Nguyễn Hoàng Lan (SN 2005), sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp đầu tư cả trang sức sang trọng cho bộ cổ phục lấy cảm hứng từ áo ngũ thân tay chén của quý tộc thời nhà Nguyễn.

Những nghi lễ quen thuộc trong ký ức văn hoá được tái hiện như những thước phim sống động, nay xuất hiện giữa phố phường hiện đại, tạo nên cảm giác vừa hoài niệm, vừa đầy mới mẻ.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam