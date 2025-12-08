Cẩm Ly hát dân ca tại lễ cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây sốt

Đám cưới của Tiên Nguyễn, con gái cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên và doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, cùng chú rể Justin Cohen (người Dubai) ngày 7/12 thu hút sự quan tâm của công chúng.

Tiên Nguyễn vốn là gương mặt nổi bật của giới thời trang - kinh doanh. Tiệc cưới của cô trở thành sự kiện thu hút dàn khách mời tên tuổi trong đó có loạt nghệ sĩ như Tóc Tiên, Hoa hậu Phương Khánh, Hoa hậu Đặng Thu Thảo, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng Diễm My 9X…

Tiên Nguyễn lộng lẫy trong ngày trọng đại (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đặc biệt, một trong những khoảnh khắc gây chú ý tại lễ cưới là phần trình diễn của ca sĩ Cẩm Ly. Nữ ca sĩ thể hiện hai ca khúc Mẹ tôi rước dâu và Nhớ về miền Tây để gửi tặng các khách mời. Cả hai tiết mục đều được chị chuẩn bị kỹ lưỡng, mang đến không khí ấm áp, phù hợp với ngày vui trọng đại của gia đình.

Trên sân khấu, Cẩm Ly xuất hiện trong tà áo dài đỏ đằm thắm, mộc mạc nhưng lại nổi bật giữa không gian tiệc cưới sang trọng. Phần trình diễn của nữ ca sĩ trở thành điểm nhấn đặc biệt, tạo sự khác biệt trong buổi tiệc có sự góp mặt của đông đảo khách mời trong và ngoài nước.

Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi nữ ca sĩ nhận lời biểu diễn tại một buổi tiệc mang tính riêng tư. Những video ghi lại tiết mục của Cẩm Ly được lan truyền rộng rãi, nhận về nhiều bình luận tích cực.

Khoảnh khắc Cẩm Ly biểu diễn trong đám cưới Tiên Nguyễn (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí sáng 8/12, Cẩm Ly cho biết chị có mối quan hệ thâm tình với vợ chồng doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn.

Tiên Nguyễn thường gọi Cẩm Ly một cách thân mật là "cô Ly". Gia đình "vua hàng hiệu" nhiều lần tham dự các liveshow của Cẩm Ly trước đó, trở thành khán giả quen thuộc trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Trong ngày vui của Tiên Nguyễn, chị và chồng - nhạc sĩ Minh Vy - đến dự và chúc phúc.

Theo Cẩm Ly, gia đình chú rể là người nước ngoài, nên chị lựa chọn các ca khúc đậm chất Việt Nam để giới thiệu đến mọi người nhằm góp phần quảng bá văn hóa Việt.

Văn Mai Hương là người hát mở màn lễ cưới của Tiên Nguyễn (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngoài Cẩm Ly, một số nghệ sĩ Việt cũng góp mặt biểu diễn trong đám cưới. Văn Mai Hương mang đến ca khúc Một ngày hay trăm năm, tạo nên không khí nhẹ nhàng, lãng mạn tại buổi tiệc.