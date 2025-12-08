Vụ phó hiệu trưởng đến, phụ huynh đưa con về: Học sinh đã trở lại lớp

Ngày 8/12, lãnh đạo UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị xác nhận phần lớn học sinh Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy đã trở lại trường học tập.

Theo vị lãnh đạo, trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, UBND xã Kim Ngân phối hợp với mặt trận, đoàn thể, đơn vị biên phòng đã đến từng thôn, bản vận động phụ huynh đưa con trở lại lớp.

Học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

"Sau khi được vận động, phụ huynh cơ bản đã đưa con trở lại trường, theo kế hoạch, chiều nay các em còn lại cũng sẽ đến lớp đầy đủ. Các vấn đề liên quan khác, địa phương đang nỗ lực để sớm giải quyết dứt điểm", vị lãnh đạo thông tin.

Theo anh H.S., phụ huynh có con theo học tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, cho biết khi chính quyền vận động, các cha mẹ cũng hiểu rõ nếu nghỉ dài, người bị ảnh hưởng lớn nhất chính là học sinh nên họ đồng ý đưa con trở lại lớp.

"Tôi và nhiều phụ huynh đề nghị chính quyền và cơ quan chức năng sớm có kết luận cuối cùng và đưa ra hình thức xử lý, không để sự việc kéo dài thêm nữa", anh S. nói.

Được biết, phía Đảng ủy xã Kim Ngân cũng đã mời bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, đến làm việc nhằm làm rõ một số nội dung liên quan để có phương hướng xử lý dứt điểm vụ việc gây ồn ào vừa qua.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 4/12, Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy lại gây chú ý bởi phụ huynh một lần nữa đến đón con về. Sau vụ ngộ độc thực phẩm khiến hơn 40 học sinh phải nhập viện vào cuối tháng 9, đây là lần thứ 4 phụ huynh học sinh diện bán trú quyết định đưa con rời trường.

Một số phụ huynh cho biết việc họ đón con về là vì có sự xuất hiện của Phó Hiệu trưởng Đ.T.H.H.. Nhiều phụ huynh vẫn giữ quan điểm nếu có bà H. tại trường, họ sẽ cho con nghỉ.

Trước đó, vào ngày 26/9, nhiều học sinh của trường xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng. Trong đó, hơn 40 em phải nhập viện điều trị.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn, bệnh phẩm, cơ quan chức năng phát hiện chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin, được xác định là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc.

Phụ huynh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy đón con về vào sáng 4/12 (Ảnh: Tiến Thành).

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có 75 học sinh bán trú, ăn ở tại trường từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh không còn yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường, mất niềm tin vào ban giám hiệu, đặc biệt là bà Đ.T.H.H. nên cho con nghỉ ở nhà.

Chính quyền xã Kim Ngân quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà H., phụ huynh sau đó đã đưa con trở lại lớp. Thời gian sau đó, cứ mỗi lần bà H. xuất hiện tại trường, phụ huynh lại đến đón con về.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết Sở là đơn vị quản lý về mặt chuyên môn, còn thẩm quyền xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc ở trường là của chính quyền xã Kim Ngân.

Sở sẽ tiếp tục kiến nghị, tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh, đồng thời hỗ trợ xã Kim Ngân để xử lý vụ việc, mục tiêu nhằm ổn định tình hình học tập của học sinh.