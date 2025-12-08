Ám ảnh siêu gầy: Cắt 6 xương sườn, uống thuốc vô độ để đẹp như ngôi sao

Người nổi tiếng vô tình thúc đẩy chuẩn mực siêu gầy

Trên mạng xã hội, hình ảnh “cơ thể Ozempic” - dáng người gầy gò, xương quai xanh lộ rõ, gò má hóp - ngày càng phổ biến.

Nữ ca sĩ Ariana Grande xuất hiện với thân hình gầy gò đáng báo động (Ảnh: Getty Images).

Nhiều nghệ sĩ như Ariana Grande, Cynthia Erivo xuất hiện với diện mạo gầy bất thường tại các sự kiện. Danh ca La Toya Jackson thường xuyên khoe vóc dáng thon đến mức đau đớn trên mạng xã hội, trong khi Amy Schumer và Meghan Trainor gây chú ý vì giảm cân mạnh, để lộ các đường nét xương rõ rệt. Những hình ảnh này vô tình tạo ra chuẩn thẩm mỹ mới, khiến khán giả dễ chạy theo.

Cắt xương sườn và lạm dụng thuốc giảm cân

Emily James (28 tuổi) đến từ San Diego (Mỹ) từng chi 13.750 USD để loại bỏ 6 chiếc xương sườn nhằm có vòng eo “siêu nhỏ”. Tuy nhiên, sau ca mổ, cô rơi vào trạng thái hoảng sợ và mất 7 tháng để hồi phục. Một năm sau, Emily thừa nhận với New York Post rằng cô hối hận vì lựa chọn “đau đớn nhưng không hề nhanh chóng” này.

“Việc loại bỏ xương sườn khiến các cơ quan như gan, thận ít được bảo vệ hơn. Chỉ cần ho mạnh, tôi cũng đau như bị ai đó đánh vào người”, cô kể.

Stevi Dee cắt bỏ xương sườn để có vòng eo như mong muốn (Ảnh: X).

Dù rủi ro lớn, loại phẫu thuật “tạo eo con kiến” vẫn thu hút không ít phụ nữ. Gần đây, một số phòng khám còn quảng bá thủ thuật RibXcar (tái tạo xương sườn) - được mô tả là can thiệp nhỏ, hồi phục nhanh và ít sẹo. Sau phẫu thuật, bệnh nhân phải đeo nịt định hình gần như cả ngày suốt 3 tháng để giữ xương trong vị trí mới.

Stevi Dee (38 tuổi) đến từ Florida (Mỹ) - người thực hiện RibXcar sau sinh - cho biết thủ thuật này đòi hỏi cân nhắc kỹ về sức khỏe, khuyến cáo không chạy theo các biện pháp xâm lấn vì trào lưu.

Nhà trị liệu tâm lý Lesley Koeppel nhận định các phẫu thuật cực đoan có thể tạo cảm giác tự tin tức thời nhưng dễ khiến người trẻ gắn giá trị bản thân với ngoại hình và trào lưu nhất thời. “Nền tảng cảm xúc phía sau thường rất mong manh”, bà nói.

Nỗi lo về xu hướng làm đẹp bất chấp

Giới chuyên gia tâm lý, dinh dưỡng và phẫu thuật thẩm mỹ cảnh báo trào lưu tôn sùng vóc dáng siêu gầy có thể thúc đẩy rối loạn ăn uống và dẫn đến các lựa chọn làm đẹp nguy hiểm, trong đó có cắt bỏ xương sườn.

Ngôi sao nổi tiếng La Toya Jackson cũng chạy theo xu hướng gầy bất chấp (Ảnh: Instagram).

New York Post nhận định sự gầy gò đáng báo động này đang ảnh hưởng tiêu cực đến cách thế hệ trẻ nhìn nhận cơ thể.

Noelle, học sinh lớp 12 ở Pennsylvania (Mỹ), cho biết việc thường xuyên thấy người nổi tiếng giảm cân ngoạn mục trên Instagram và TikTok khiến cô tự đặt câu hỏi về ngoại hình của chính mình.

“Ngay trong nhóm bạn, mọi người cũng so sánh với những hình mẫu mới của người nổi tiếng”, cô nói.

Lana (18 tuổi) đang là sinh viên năm nhất tại Đại học Millersville (Mỹ). Cô cho rằng việc quan tâm đến sức khỏe của người nổi tiếng không phải là miệt thị ngoại hình, nhưng thừa nhận sự lan tỏa của trào lưu này tạo áp lực lớn lên giới trẻ.

Cảnh báo từ giới chuyên môn

Deb Malkoff-Cohen, chuyên gia dinh dưỡng với hơn 20 năm kinh nghiệm, cho biết các loại thuốc điều trị rối loạn ăn uống hay tiểu đường chỉ nên dùng hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. “Chúng có thể khiến người dùng no nhưng không ăn đủ, đặc biệt nguy hiểm với người có tiền sử rối loạn ăn uống”, bà nói.

Ngôi sao Hollywood Cynthia Erivo khoe cơ bụng sau thời gian siết cân (Ảnh: Getty Images).

Christina Grasso, đồng sáng lập Chain - tổ chức hỗ trợ người trong ngành thời trang và giải trí gặp vấn đề ăn uống - cho biết xu hướng “gầy gò hóa” hiện nay gợi lại thời kỳ đầu những năm 2000, khi hình ảnh siêu gầy bị lãng mạn hóa và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe tinh thần.

Bác sĩ thẩm mỹ Walter Joseph tại Beverly Hills (Mỹ) cho hay ông ghi nhận sự gia tăng yêu cầu thực hiện các thủ thuật làm thon cơ thể, từ tái tạo xương sườn đến giảm mỡ má. Theo ông, việc người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn khiến chuẩn mực siêu gầy trở nên nguy hiểm với người trẻ.

“Họ là người của công chúng và dễ tác động đến giới trẻ. Điều đó vô tình tạo ra một tiêu chuẩn sắc đẹp không thể đạt tới, ngay từ khi các em còn rất nhỏ”, Joseph cảnh báo.