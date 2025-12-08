Danh hài Quang Tèo tuổi 63: "Vợ đảm đang, tôi yên tâm cày cuốc"

"Tôi không giàu, cuộc sống chỉ tương đối đủ đầy"

Có thông tin cho rằng, NSƯT Quang Tèo sở hữu vài căn nhà, nhiều mảnh đất và số tiền lớn gửi ngân hàng. Anh phản hồi gì trước những đồn đoán về sự “giàu có” của mình?

- Các nghệ sĩ thường đùa cho vui, nhưng truyền thông lại giật tít, khiến mọi người hiểu lầm. Thực tế không có đâu. Nếu tôi có số tiền lớn như vậy, chắc chẳng để ai biết.

Nhà vườn ở Thạch Thất của tôi hiện nay được xây trên mảnh đất tôi mua từ 21 năm trước. Khi đó, tôi đổi chiếc ô tô lấy một sào đất rồi mua thêm 9 thước nữa thành khoảng 1.000m2. Cách đây 3 năm, có chút điều kiện tôi mới gom góp xây dựng được.

Còn căn hộ tôi đang ở trong nội thành hiện tại có giá trị 10 tỷ đồng. Tôi luôn nghĩ: "An cư mới lạc nghiệp". Và để có được nơi ở rộng rãi như mong muốn của mình như vậy, bản thân cũng phải gom góp rồi vay thêm ngân hàng.

Tôi sắp bước sang tuổi 64 rồi, có được căn nhà cửa ổn định, khang trang cũng là điều bình thường, chẳng có gì đáng phải ngưỡng mộ cả (cười). Giờ nhiều bạn trẻ 30-40 tuổi làm ăn giỏi, điều kiện còn khá hơn tôi nhiều.

NSƯT Quang Tèo sắp bước sang tuổi 64.

Bởi vậy, dù nghỉ hưu đã lâu, ở tuổi sắp 64, NSƯT Quang Tèo vẫn miệt mài chạy show, chưa nghĩ tới việc phải nghỉ ngơi?

- Thú thật, cuộc sống của tôi vẫn xoay quanh chữ “lo”: Vợ ở nhà nội trợ, hai con sinh đôi trưởng thành trong vòng tay mẹ. Một cháu vừa tốt nghiệp đại học, mọi chi tiêu trong nhà mình tôi lo liệu, tôi cũng phải cân đối sao cho hài hòa, êm ấm.

Vì thế tôi không cho phép mình nghỉ ngơi. Một khi tôi dừng lại, không chỉ sức khỏe xuống mà trách nhiệm gia đình cũng nặng nề hơn. Nghề nghệ sĩ sân khấu nhìn vậy chứ áp lực kinh tế rất lớn.

Hiện tại tôi không có tích lũy gì đáng kể, không có cây vàng nào cất riêng. Chạy show được bao nhiêu, tôi cũng dành để trả ngân hàng và lo cho gia đình, người thân. Hai năm nữa mới trả xong khoản vay, như vậy cũng đã là cố gắng lắm rồi. Một gia đình bình thường, hai vợ chồng cùng làm còn chật vật, huống hồ nhà tôi chỉ một mình tôi làm nghệ thuật.

Dẫu vậy, bản thân luôn cảm thấy may mắn được tổ nghề thương nên còn sống bằng nghề, chứ bảo giàu có thì không. Tôi luôn nghĩ ông trời cho mình sức khỏe, cho mình cái duyên nên mới chạy show đều, nuôi được cả gia đình, cuộc sống chỉ tương đối đủ đầy.

Điều khiến tôi ấm lòng nhất chính là tình cảm của khán giả. Ở Bắc Giang, Tây Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình…, bà con dù còn vất vả vẫn quý tôi như người nhà: “Nhà anh còn trứng gà không để em gửi?”, “Anh thích cá chép hay cá trắm?”. Ở Yên Bái, Lào Cai thì người ta gửi thịt lợn, thịt ba chỉ. Trong Sài Gòn, có người thấy thu hoạch sầu riêng là gửi ngay mấy bịch.

Tôi không giàu tiền bạc, nhưng giàu tình cảm. Và chính sự yêu thương đó cho tôi thêm động lực để tiếp tục làm nghề, giữ nhịp sống mà tôi trân trọng.

Nam nghệ sĩ chia sẻ chuyện nghề và cuộc sống với phóng viên Dân trí.

Về hưu được hơn 10 năm, trung bình mỗi tháng anh Quang Tèo vẫn nhận khoảng 20 show chứ?

- Không hẳn vậy đâu. Thực tế, có những tháng tôi chỉ nhận khoảng 10 show thôi. Bây giờ cũng khó khăn hơn nhiều, sau Covid-19 nhiều doanh nghiệp thu hẹp, thậm chí giải tán.

Nhiều nơi làm ăn khó khăn, gặp đủ rắc rối nên ít khi tổ chức sự kiện hay mời nghệ sĩ. Chủ yếu vẫn là hội làng, hội đình, hội chùa - khi họ vui, họ mới mời nghệ sĩ.

Với tôi, vẫn “lựa cơm gắp mắm”, nếu trong gia đình có sinh nhật hay mừng thọ mà mời tôi góp vui, đưa 5-10 triệu đồng làm quà, tôi vẫn vui vẻ nhận.

Nhiều người cho rằng một NSƯT, lại là Thượng tá Quân đội như Quang Tèo thì nên “giữ hình ảnh”, chỉ xuất hiện ở những sân khấu lớn. Nhưng thực tế anh vẫn nhận cả hội làng, sự kiện nhỏ hay chấm thi người đẹp. Anh nhìn nhận những ý kiến đó thế nào và phản ứng ra sao?

- Tôi không bận tâm. Nghệ sĩ cũng là chiến sĩ, nên tôi luôn giữ nguyên tắc và hình ảnh của mình. Những bình luận thiếu văn hóa thì tôi bỏ qua, còn ý kiến trái chiều là chuyện bình thường, không ai có thể làm vừa lòng tất cả.

Tôi không thấy mâu thuẫn gì giữa danh hiệu của mình và việc diễn ở hội làng hay sự kiện nhỏ. Nghệ sĩ là của nhân dân. Tôi thích không khí gần gũi, được giao lưu với bà con, chụp ảnh với mọi người và không phân biệt ai cả.

Còn chuyện chấm thi người đẹp hay quảng cáo, tôi luôn chọn lọc kỹ. Cuộc thi phải có giấy phép, sản phẩm phải được cơ quan thẩm quyền xác nhận rõ ràng thì tôi mới nhận. Sản phẩm thiếu giấy tờ, dù cát-xê cao tôi cũng từ chối. Là nghệ sĩ quân đội, tôi càng phải chuẩn chỉ.

Nói chung, tôi chỉ sống đúng với nghề, đúng với cái tâm của mình. Khán giả yêu thương - thế là đủ.

NSƯT Quang Tèo được khán giả yêu mến gọi là "đại gia chân đất", "nghệ sĩ của nông dân".

Nhìn lại chặng đường làm nghề, có ký ức về khó khăn nào khiến anh nhớ mãi?

- Thời khó khăn, để tiết kiệm chi phí, tôi cũng như nhiều anh em diễn viên phải tận dụng lại đồ trang điểm cũ được lưu trong kho của Nhà hát Kịch nói Quân đội.

Có hộp phấn để lâu đến mức mốc xanh. Vứt thì tiếc, mà mua mới thì không có điều kiện, tôi lại gạt lớp phấn hỏng phía trên rồi tiếp tục dùng. Nghĩ lại thấy vừa thương nghề vừa thương chính mình ngày ấy.

Có lần đi Trường Sa biểu diễn, tôi say sóng đến mức không ăn uống được gì. Người lả đi, chỉ nằm một chỗ. Thế nhưng đến giờ diễn là tôi như “lên đồng”. Bước lên sân khấu, mọi mệt mỏi biến mất, chỉ còn nhân vật trước mắt. Diễn xong, trở về đất liền, tôi phải ăn cháo cả tuần mới hồi phục.

Tôi luôn tin rằng muốn làm nghệ thuật phải yêu và trăn trở với nghề. Hồi học ở Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, tôi từng thức trắng đêm dưới ánh đèn của cột điện khu tập thể chỉ để đọc kịch bản.

Ăn cũng nghĩ về nhân vật, ngủ cũng nghĩ, lúc nào cũng đau đáu xem phải diễn thế nào cho gần gũi nhất, thật nhất. Có những vai, tôi gần như sống cùng nhân vật suốt nhiều tuần, đến khi bước ra sân khấu, mọi thứ cứ thế tuôn ra một cách tự nhiên.

NSƯT Quang Tèo: "Tôi luôn tin rằng muốn làm nghệ thuật phải yêu và trăn trở với nghề".

Trên phim đóng vai chân đất, ngoài đời còn lành hơn

Ngoài những khó khăn thuở mới vào nghề, khi chạy show tỉnh dày đặc và tham gia nhiều dự án phim nông thôn sau này, NSƯT Quang Tèo có gặp những thử thách hay kỷ niệm nào đặc biệt đáng nhớ?

- Tôi vốn là nghệ sĩ lam lũ, một mình lái xe đi khắp Tây Bắc, Tây Nguyên, theo đoàn ca nhạc - xiếc suốt nhiều tháng. Vừa để thỏa đam mê, vừa để tăng thu nhập. Không phải nghệ sĩ nào cũng chịu được cảnh rong ruổi như vậy, nhưng tôi quen khổ từ môi trường quân đội, vừa là nghệ sĩ vừa là cựu chiến sĩ nên chuyện vất vả thành bình thường.

Sống dân dã, gần gũi bà con nên đi đến đâu tôi cũng được quý mến, được cho quà đủ thứ.

Có lần đi diễn ở Thanh Hóa, vào vùng sâu xa, một bác nông dân bảo: “Các anh nghệ sĩ sướng lắm, tôi làm mới vất”. Tôi đưa tay mình cho bác xem, tay tôi rám nắng, loang lổ, nứt nẻ hơn cả tay người làm ruộng. Bác nhìn rồi bật cười thừa nhận: “Đúng là khổ thật!”.

Từ khoảng 2000-2007, tôi tham gia 500 trăm tập Nhà nông vui vẻ, hướng dẫn bà con trồng trọt, chăn nuôi. Phần lớn thời gian quay ngoài đồng nắng 37-38°C, đồng khô đất nóng hầm hập, tôi quay từ sáng sớm đến trưa, ăn cơm hộp dưới gốc cây.

Nhiều người mới xem 30 phút đã phải chạy vào nhà vì nóng, lúc ấy họ mới hiểu làm phim nông thôn khắc nghiệt thế nào. Có lần NSƯT Thanh Quý đi quay cùng còn suýt ngất vì nắng.

Trời rét cũng không khá hơn. Có cảnh đuổi vịt, chăn lợn đúng lúc giáp Tết, vịt rơi xuống ao là tôi phải nhảy theo, nước bùn sộc vào miệng mà vẫn phải kêu "quạc quạc" theo yêu cầu đạo diễn. Lạnh đến run người nhưng vẫn phải diễn trọn cảnh.

Nghề này là vậy - mưa nắng, rét nóng đủ cả. Nhưng với tôi, vượt qua những vất vả để mang lại tiếng cười cho khán giả vẫn là niềm vui lớn nhất.

Danh hài, NSƯT Quang Tèo trong cơ ngơi chục tỷ đồng ở trung tâm Hà Nội.

Những lúc không đi diễn tỉnh hay không có lịch làm việc, anh thường dành thời gian cho điều gì?

- Những lúc như vậy, tôi chủ yếu ở nhà, xem tivi, cập nhật tin tức, nói chung là những thú vui rất bình thường.

Có giai đoạn tôi nghiện uống trà, có thể ngồi cả ngày bên ấm trà, vừa nhâm nhi vừa ngắm cây cối trong sân. Cái thú an yên ấy khiến tôi thấy đầu óc nhẹ hẳn.

Vợ con tôi quen với cảnh tôi đi làm liên tục, có khi vài ngày, có khi vài tháng mới về. Đến lúc nghỉ hưu, tự dưng tôi có nhiều thời gian ở nhà hơn thì lại… bị vợ “nhắc nhở”.

Vì vợ con thấy tôi đi suốt, hôm nào tôi được nghỉ lại thấy lạ. Tôi còn phải xin phép vợ để... được ở nhà (cười).

Anh có thể chia sẻ về người vợ luôn đứng phía sau hỗ trợ mình?

- Tôi vẫn hay tếu táo: “Sau thành công của người đàn ông là một người phụ nữ… ngồi không” (cười). Đùa cho vui vậy thôi, chứ cô ấy hiền lành, mẫu mực và thương con hết mực.

Vợ tôi là người quán xuyến toàn bộ việc nội trợ trong nhà. Tôi thật sự hạnh phúc khi có một bà xã đảm đang, khéo léo, lo trọn cả đối nội - đối ngoại và chăm sóc con cái chu đáo. Hơn 40 năm làm nghề, chính vợ là hậu phương vững chắc để tôi yên tâm cày cuốc.

Vợ chồng tôi từng có 12 năm sống với nhau mà chưa có con, vậy mà vẫn giữ được tình cảm bền chặt. Đến khi có con rồi, sự gắn bó lại càng thêm sâu đậm. Tôi luôn nghĩ bằng mọi cách phải giữ lấy tổ ấm, để vợ yên tâm chăm con, còn mình thì toàn lực làm việc.

Giờ vợ ở nhà, quán xuyến việc gia đình, còn tôi xác định mình phải chăm chỉ, chịu khó, một mình gánh kinh tế để cả nhà được đầy đủ.

Danh hài Quang Tèo: "Ở tuổi này, điều tôi mong nhất là có sức khỏe để tiếp tục được đứng trên sân khấu, được diễn hài và gặp gỡ khán giả".

Ở nhà, Quang Tèo có bao giờ “lấn át”, bắt nạt vợ hay thường nhường nhịn?

- Trên phim đóng vai chân chất thế nào thì ngoài đời tôi cũng y chang, thậm chí còn “lành” hơn. Có lần bạn bè hỏi đùa: “Ông có sợ vợ không?” Tôi bảo: “Không! Chỉ là tôi… tôn trọng tuyệt đối thôi” (cười).

Thật ra không phải sợ, mà là tôi thấy phụ nữ vốn đã chịu nhiều áp lực trong nhà, mình đàn ông nhịn một câu thì gia đình êm ấm cả ngày.

Ở tuổi này, điều anh mong muốn là gì? Anh còn trăn trở hay tiếc nuối gì khác?

- Ở tuổi này, điều tôi mong nhất là có sức khỏe để tiếp tục được đứng trên sân khấu, được diễn hài và gặp gỡ khán giả. Sau đợt ốm nặng cách đây 2 năm, tôi càng thấm thía giá trị của hai chữ “khỏe mạnh”. Chỉ khi cơ thể ổn, tôi mới có thể đi đây đi đó, đem tiếng cười đến với mọi người và sống đúng với nghề mình yêu.

Tôi không còn trăn trở hay tiếc nuối gì nhiều. Đến giờ phút này, tôi thấy hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống mình đang có: Gia đình yên ấm, công việc vẫn đều đặn, khán giả vẫn thương. Với tôi, như vậy là đủ.

Cảm ơn NSƯT Quang Tèo vì những chia sẻ!

Ảnh: Nguyễn Hà Nam