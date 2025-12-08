Bạn gái kém 40 tuổi chia tay ngôi sao “Tây du ký” sau khi mãn hạn tù?

Từ khi ra tù, Vương Thanh Hà không còn xuất hiện cùng bạn trai tại các sự kiện như trước. Trong một buổi tiệc mới đây, Lý Long Cơ bị bắt gặp ngồi một mình, vẻ buồn bã và liên tục sử dụng điện thoại.

Lý Long Cơ và bạn gái Vương Thanh Hà (Ảnh: Sina).

Nhiều nguồn tin cho rằng cặp đôi đã chia tay. Khi được hỏi về kế hoạch kết hôn, Lý Long Cơ né tránh trả lời. Một số thông tin khác cho biết, sau khi chấp hành xong án phạt, Vương Thanh Hà đã rời Hong Kong (Trung Quốc) và chưa quay lại, thậm chí có tin đồn cô đã có tình cảm mới.

Tuy vậy, hồi tháng 10, Lý Long Cơ phủ nhận tin đồn rạn nứt, khẳng định mối quan hệ giữa hai người vẫn tốt đẹp. Ông nói: “Những người làm nội dung trên mạng sống bằng lượt xem nên thường thêu dệt câu chuyện. Họ nói cô ấy quen người khác, nói cô ấy thân mật với thiếu gia giới cờ bạc Macau. Xin đừng bịa đặt những điều vô lương tâm như vậy”.

Hồi tháng 7, Lý Long Cơ từng xuất hiện tại khu xuất nhập cảnh Thâm Quyến (Trung Quốc), tay cầm hoa hồng để đón bạn gái mãn hạn tù. Ông xúc động nói: “Tôi đã chờ ngày này rất lâu. Giờ tôi sẽ đưa cô ấy đi ăn món yêu thích rồi đi làm đẹp”.

Lý Long Cơ đón bạn gái mãn hạn tù hồi tháng 7 (Ảnh: Sohu).

Lý Long Cơ và Vương Thanh Hà quen nhau năm 2018. Theo HK01, họ gặp nhau tại ga tàu điện ngầm, khi Thanh Hà chủ động làm quen. Tình cảm dần phát triển sau thời gian liên lạc qua lại.

Mối tình lệch tuổi của họ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, nhưng Lý Long Cơ nhiều lần khẳng định tình cảm giữa hai người là chân thành. Ông cũng hỗ trợ bạn gái về tài chính, giúp cô theo đuổi đam mê hội họa và từng để cô quản lý nhiều tài sản của mình.

Nhờ sự chu cấp của bạn trai, cuộc sống của Thanh Hà trở nên sung túc: sở hữu dinh thự riêng, du thuyền hạng sang và thường xuyên đi du lịch, mua sắm hàng hiệu. Nam diễn viên thậm chí bày tỏ mong muốn giao toàn bộ tài sản cho cô quản lý.

Tuy nhiên, ông phủ nhận tin đồn đã chuyển nhượng 7 bất động sản cho bạn gái, cho biết toàn bộ tài sản lớn đều đã được chuyển cho vợ cũ sau khi ly hôn. “Tôi không còn gì trong tay, vẫn phải làm việc mỗi ngày. Thanh Hà đến với tôi vì tình yêu, không phải vật chất”, ông nói.

Lý Long Cơ vẫn làm việc chăm chỉ ở tuổi U80 (Ảnh: HK01).

Năm 2023, Vương Thanh Hà bị bắt và bị khởi tố với 7 tội danh, gồm lưu trú quá hạn, sử dụng giấy tờ giả và làm việc trái phép. Cô nhận tội 5 cáo buộc và bị kết án 25 tháng tù, đồng thời bị trục xuất khỏi Hong Kong sau khi mãn hạn tù.

Trong thời gian bạn gái thi hành án, Lý Long Cơ vẫn công khai bày tỏ tình cảm, nhiều lần tuyên bố sẽ chờ cô và đã cầu hôn thành công ngay trong trại giam. Ông dự định tổ chức hôn lễ khi cô được trả tự do.

Trước khi gắn bó với Thanh Hà, nam diễn viên từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ và có con riêng. Con lớn của ông thậm chí nhiều tuổi hơn bạn gái hiện tại.

Lý Long Cơ (SN 1950) là gương mặt quen thuộc của TVB. Ông ghi dấu ấn với các vai như Vương Trùng Dương trong Thần điêu đại hiệp (1983), Ngọc Đế trong Tây du ký (1996), cùng nhiều tác phẩm khác như Tiếu ngạo giang hồ, Miêu Thúy Hoa, Trạng vương Tống Thế Kiệt… Ở tuổi 75, ông vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật.