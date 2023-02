"Mỹ nhân 6X" Diễm My và 29 năm hạnh phúc bên chồng đại gia từ lúc tay trắng

Diễn viên Diễm My là một trong những biểu tượng sắc đẹp của màn ảnh Việt thập niên 80, 90 thế kỷ trước. Mỹ nhân 6X ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim như Phía sau cuộc chiến, Bí mật thành phố cấm, Dòng sông hoa trắng, Trang giấy mới... Cô cũng được mệnh danh là "nữ hoàng ảnh lịch", từng xuất hiện trên nhiều tờ lịch, bìa báo.

Năm 1994, khi sự nghiệp thăng hoa, Diễm My lên xe hoa cùng doanh nhân Hà Tôn Đức. Đến nay, sau gần 3 thập kỷ chung sống, hôn nhân viên mãn của nữ diễn viên luôn nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cặp đôi có 2 cô con gái là Thùy My và Quế My hiện đã trưởng thành, sống tại Mỹ.

Diễn viên Diễm My bên ông xã doanh nhân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Từ thuở mới yêu "tay trắng" đến hôn nhân 29 năm viên mãn

Gần đây, diễn viên Cô ba Sài Gòn thu hút sự chú ý khi chia sẻ về ông xã nhân dịp kỷ niệm 29 năm ngày cưới. Cô viết: "Hạnh phúc của một người phụ nữ được tạo thành từ 2 mảnh ghép: Sự nghiệp và gia đình. Tôi may mắn có được 2 điều này trọn vẹn. Ở xã hội, trong nghề, tôi có chỗ đứng riêng. Sau lưng, tôi có gia đình làm điểm tựa vững chắc, được hưởng đầy đủ những cung bậc cảm xúc của việc làm vợ, làm mẹ".

"Trong 29 năm qua, có thời điểm, tôi phải chọn dừng công việc để chu toàn cuộc sống gia đình. Nhiều người lấy làm tiếc. Tôi gọi là lựa chọn để hạnh phúc. Trong cuộc sống, có lúc bạn sẽ không bao giờ có được hai thứ cùng lúc. Khi đó là cơ hội để bạn biết điều gì quan trọng hơn", nghệ sĩ bộc bạch.

Diễm My và chồng trong ngày cưới (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đây, Diễm My cũng thường dành những lời ngợi khen, trân trọng cho ông xã. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông năm 2008, nữ diễn viên cho biết thời mới yêu, ông xã không đẹp trai, không khéo ăn khéo nói, lại "gần như tay trắng". Tuy nhiên cô cảm nhận được đây là người đàn ông tốt, chân thành, có trách nhiệm với gia đình, luôn vui vẻ, lạc quan trong công việc.

"Bạn bè can ngăn ghê lắm, cứ xúi tôi lấy người này người kia thì một bước lên bà chứ lấy anh thì phải nhọc công tự mình xây từng viên gạch nhưng anh ấy đã tạo cho tôi niềm tin về cả vật chất và tinh thần", người đẹp tâm sự.

Diễn viên đặc biệt ấn tượng bởi sự tự tin của ông xã: "Một người đàn ông thành đạt, đi xe hơi sang trọng theo đuổi tôi tự tin là bình thường thôi. Còn ông xã tôi, ở nhà mướn, đi xe mướn, vậy mà cũng cực kỳ tự tin. Người khác tán tụng, ca ngợi tôi nhưng anh ấy thì không. Chồng tôi chỉ thể hiện tình cảm của mình bằng hành động. Dần dần, tôi nhận ra, những điều đó có giá trị hơn mọi lời nói hoa mỹ. Tôi biết đây chính là người đàn ông mình cần".

Diễm My được biết đến với biệt danh "nữ hoàng ảnh lịch" thời thập niên 80, 90 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí trước đây, Diễm My cũng từng tiết lộ về chuyện tình với ông xã: "Thời điểm mới quen, tôi không nghĩ rằng mình sẽ lấy anh mà sau 3 năm yêu nhau, tôi mới quyết định lấy. Anh xã không bao giờ nắn tôi theo khuôn khổ của anh ấy, chính vì thế mà giữ được tôi ngần đấy năm".

Sau khi lấy chồng, Diễm My ít tham gia đóng phim. Tuy nhiên, ông xã luôn động viên cô quay lại phim trường. "Anh xã cũng hiểu được những đam mê của tôi nên sau một thời gian dài tôi nghỉ đóng phim, cứ thuyết phục tôi quay trở lại với phim ảnh. Có một số người muốn giữ hình ảnh đẹp của họ trong lòng công chúng nên họ đoạn tuyệt hẳn với phim ảnh. Còn tôi, sở dĩ tôi quay được trở lại với phim ảnh là nhờ sự động viên của chồng con", mỹ nhân từng tâm sự.

Mặc dù vậy, cô quan niệm khi đã có gia đình thì làm gì cũng phải biết giới hạn dừng lại. "Nếu phải phân chia thì tôi sẽ dành 70% thời gian cho gia đình và chỉ 30% cho công việc", Diễm My bộc bạch.

Bí quyết trẻ lâu là... gia đình hạnh phúc

Nhiều khán giả thường tò mò bí quyết trẻ lâu của Diễm My. Ở tuổi 60, diễn viên vẫn xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ. "Nữ hoàng ảnh lịch" cho biết không có bí quyết nào, chỉ đơn giản là "khi có cuộc sống gia đình hạnh phúc thì tự nhiên sẽ đẹp hơn thôi".

Bên nhau gần 3 thập kỷ, chàng trai "tay trắng" ngày nào đã trở thành một doanh nhân thành đạt. Dù bận rộn kinh doanh, nhưng ông xã luôn có mặt bên Diễm My vào những dịp đặc biệt, vẫn yêu chiều vợ như ngày đầu. Nữ nghệ sĩ từng miêu tả chồng cô là kiểu người kín đáo, không thích ồn ào và xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, ông xã luôn chiều chuộng, đưa cô đi sự kiện hoặc chụp hình chung.

Ông xã luôn sánh đôi cùng diễn viên Diễm My trong những dịp quan trọng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong dịp sinh nhật tuổi 59, Diễm My từng chia sẻ: "Anh Đức ngày trẻ hay bây giờ vẫn thế, luôn chu đáo, kiên nhẫn và hết lòng vì tôi. Tôi hay đùa với bạn bè rằng đây là món quà quý mà ông trời ban tặng, bên cạnh sinh mạng, hình hài mà cha mẹ đã cho. Chúng tôi đã bước cùng nhau một chặng đường rất dài và đều biết chẳng có một hạnh phúc nào bình lặng cả. Để sát cánh cùng nhau một thời gian dài như thế đòi hỏi không chỉ tình thương, sự hy sinh, chịu đựng mà cả lòng vị tha. Chúng tôi trao cho nhau và cùng dạy nhau những điều đó trong cuộc hôn nhân này".

Diễm My cho rằng phụ nữ trẻ đẹp là nhờ cuộc sống gia đình hạnh phúc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khi nói về sự khác biệt giữa tình yêu thời thanh xuân và tình yêu tuổi trung niên, Diễm My cho biết ở tuổi đôi mươi nồng nhiệt, cháy bỏng, nhiều mơ mộng. Nhưng ở tuổi trung niên, tình yêu lại trở thành hiện thân của lòng biết ơn, sự cảm kích.

Trải qua nhiều năm bên nhau, nữ nghệ sĩ bình yên khi có chồng làm điểm tựa vững chãi, là động lực trong công việc cũng như cuộc sống. Mái ấm gia đình qua 3 thập kỷ là thành quả mà diễn viên Diễm My luôn tự hào. Cô cho rằng đối với phụ nữ, dù họ làm công việc gì, ở vị trí nào, thì gia đình luôn là bệ đỡ an toàn nhất.

"Chúng ta có cuộc đời không giống nhau, nhưng tôi luôn mong bất kỳ người phụ nữ nào cũng luôn được yêu thương, hạnh phúc trong chính căn nhà, gia đình của họ. Chúng ta sẽ luôn luôn hy vọng và không ngừng tin vào những điều tốt đẹp", mỹ nhân đình đám một thời chia sẻ.