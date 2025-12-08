Khí chất "nàng dâu hào môn" Tăng Thanh Hà tại đám cưới em chồng Tiên Nguyễn

Đám cưới của Tiên Nguyễn - con gái của cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên và doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - diễn ra ngày 7/12, nhận được sự quan tâm của công chúng.

Là gương mặt có ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang, ái nữ của "vua hàng hiệu" tổ chức lễ cưới quy tụ đông đảo khách mời nổi tiếng từ giới kinh doanh, giải trí...

Chồng của Tiên Nguyễn là Justin Cohen, người Dubai, đang làm việc trong ngành quảng cáo. Cặp đôi yêu nhau nhiều năm nhưng luôn kín tiếng, hạn chế xuất hiện trước công chúng cho đến khi bước vào lễ đường.

Tiên Nguyễn và ông xã người Dubai (Ảnh: Chụp màn hình).

Buổi tiệc cưới có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Hoa hậu Phương Khánh, Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Đàm Vĩnh Hưng, Tóc Tiên, vợ chồng Diễm My 9X…

Trong đó, sự xuất hiện của Tăng Thanh Hà và ông xã Louis Nguyễn thu hút sự chú ý đặc biệt. Doanh nhân Louis Nguyễn là anh trai cùng cha khác mẹ của Tiên Nguyễn.

Tăng Thanh Hà trong khung hình với em chồng Tiên Nguyễn (Ảnh: Chụp màn hình).

Kể từ khi rút khỏi làng giải trí, "ngọc nữ màn ảnh" hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện, vì vậy mỗi lần cô lộ diện đều trở thành tâm điểm truyền thông.

Trong lễ rước dâu sáng 7/12, Tăng Thanh Hà và ông xã có mặt từ sớm, diện áo dài truyền thống, toát lên vẻ thanh lịch khi sánh đôi. Nữ diễn viên cũng chụp ảnh kỷ niệm cùng cô dâu, chia sẻ niềm vui trong ngày gia đình có hỷ sự.

Cận cảnh nhan sắc Tăng Thanh Hà trong đám cưới em chồng (Ảnh: Facebook Hùng Max).

Trong buổi tiệc tối, Tăng Thanh Hà chọn thiết kế đầm trễ vai màu đỏ xếp tầng, tôn dáng sang trọng và khí chất "nàng dâu hào môn". Người đẹp xuất hiện rạng rỡ bên ông xã, niềm nở chào đón khách mời và chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè trong giới giải trí.

Loạt hình ảnh của Tăng Thanh Hà tại lễ cưới nhanh chóng được chia sẻ, thu hút sự quan tâm của khán giả. Chỉ qua vài khoảnh khắc xuất hiện "chớp nhoáng", nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc ghi điểm nhờ vẻ rạng rỡ và thần thái cuốn hút.

Ở tuổi 39 và đã là mẹ ba con, Tăng Thanh Hà vẫn gây ấn tượng bởi nhan sắc mặn mà. Chiếc đầm trễ vai tinh tế của cô tại tiệc cưới cũng nhận nhiều lời khen khi làm toát lên sự thanh lịch và khí chất sang trọng của "ngọc nữ màn ảnh Việt".

Trước nay, Tăng Thanh Hà và Tiên Nguyễn vẫn giữ mối quan hệ chị dâu - em chồng tốt đẹp. Cả hai thường xuyên tương tác trên mạng xã hội và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp trong dịp đặc biệt. Trong các buổi tiệc gia đình, dịp đoàn viên hay những khoảnh khắc đời thường, cả hai cũng thường xuất hiện cùng nhau, lưu lại nhiều hình ảnh vui vẻ.

Năm 2019, Tiên Nguyễn từng chúc mừng sinh nhật chị dâu với dòng chú thích "Also happy birthday my other sister" (Chúc mừng sinh nhật người chị gái của tôi), thể hiện sự gắn bó.