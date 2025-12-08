Thử rượu trước khi mua, người đàn ông "dính cồn" kịch khung

Ngày 8/12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, lúc 20h50 ngày 7/12, tại km25+800 quốc lộ 21B (xã Vân Đình, TP Hà Nội), Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 10 phát hiện anh H.V.Đ. (SN 1983, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy BKS 99D1-192.xx, chở theo một can rượu 20 lít có dấu hiệu vi phạm.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn với anh H.V.Đ. (Ảnh: Ngọc Tiến).

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện anh Đ. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,546mg/lít khí thở, vượt mức cao nhất theo quy định.

Làm việc với tổ công tác, anh Đ. cho biết đi mua rượu hộ người quen và có uống hai chén để kiểm tra chất lượng rượu, dẫn đến vi phạm.

Với vi phạm nêu trên, anh Đ. bị cảnh sát lập biên bản xử phạt 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Chiếc xe máy do anh H.V.Đ. điều khiển (Ảnh: Ngọc Tiến).

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện anh V.K.Đ. (SN 1993, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy BKS 29Y3-238.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,078mg/lít khí thở.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, trước thực trạng vẫn còn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi uống rượu bia, lực lượng CSGT sẽ tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm trong nhiều khung giờ, trên toàn địa bàn thành phố nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn.