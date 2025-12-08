Tài xế cầm dao thò ra cửa xe trên cao tốc bị phạt 6,5 triệu đồng

Liên quan vụ "Nam tài xế cầm dao thò ra cửa xe trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận", ngày 8/12, Công an xã Bình Trưng (Đồng Tháp) cho biết đơn vị vừa ký quyết định xử phạt hành chính với tài xế.

Theo đó, N.Q.S. (SN 1997, trú tỉnh Vĩnh Long) bị xử phạt 6,5 triệu đồng về hành vi Gây rối trật tự công cộng mà có mang theo đồ vật có khả năng sát thương. Tang vật thu giữ là một con dao tự chế dài 48,5cm.

Tài xế S. cầm dao tự chế đe dọa người tham gia giao thông (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, lúc 17h41 ngày 25/11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 44 giây ghi lại tài xế xe tải biển số TPHCM chạy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ; khi đến đoạn thuộc xã Tân Phú, giáp ranh xã Bình Trưng (tỉnh Đồng Tháp), xe này vượt lên áp sát chiếc xe khác.

Nam tài xế xe tải hạ cửa kính, tay cầm dao tự chế thò ra ngoài đe dọa người đi đường.

Sau khi thông tin vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6 (Cục Cảnh sát giao thông) đã nhanh chóng phối hợp các lực lượng chức năng liên quan mời làm việc tài xế nói trên.