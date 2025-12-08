Lọ Lem xinh đẹp, khí chất như tiểu thư quyền quý trên phố đi bộ Hồ Gươm

Lọ Lem bất ngờ xuất hiện trên phố đi bộ Hồ Gươm, tham gia Lễ hội Việt phục - Bách hoa hỷ sự với vai trò khách mời, thu hút sự chú ý của công chúng và truyền thông.

Mặc dù không phải nghệ sĩ nhưng nhan sắc tựa như tiểu thư quyền quý của Lọ Lem nhận được rất nhiều lời ngợi khen của người xem.

Lọ Lem tên thật là Mai Thảo Linh (SN 2006) là con gái của NSƯT Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Mới 19 tuổi, không tham gia giới nghệ thuật nhưng Lọ Lem thường được bố mẹ dẫn đi dự sự kiện, sớm dạn dĩ trước ống kính từ nhỏ.

Hiện tại, nữ sinh này nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội, được nhiều nhãn hàng mời làm người mẫu quảng cáo.

Lọ Lem đang là sinh viên năm thứ nhất của Đại học RMIT Nam Sài Gòn. Cô cũng hoạt động trên mạng xã hội với vai trò KOL (người có sức ảnh hưởng).

Do không quen thuộc trả lời phỏng vấn, Lọ Lem và gia đình chỉ ngắn gọn chia sẻ rằng, cô và gia đình ủng hộ ý nghĩa của sự kiện Bách hoa hỷ sự, nằm trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam hạnh phúc.

Tại sự kiện, Lọ Lem xuất hiện cùng với vợ chồng Hoa hậu H'Hen Niê. Cô cùng hoa hậu trở thành tâm điểm hút các ống kính máy ảnh.

Hoa hậu H'Hen Niê còn ân cần chỉnh lại mái tóc bị rối do đội nón của của Lọ Lem.

Ngoài Lọ Lem và H'Hen Niê, Lễ hội Việt phục - Bách hoa hỷ sự còn có sự góp mặt của một số gương mặt nghệ sĩ, KOL. Trong đó có diễn viên nhí Ali Thục Phương - vai Tú phim Cách em 1 milimet.

Các cô gái xinh đẹp xúng xính váy áo xuống đường tham gia lễ hội. Trong ảnh, Nguyễn Thị Diệu Linh (SN 1995) - một giáo viên - đã tự may trang phục lấy cảm hứng từ áo ngũ thân cách điệu để tham gia Lễ hội Việt phục.

Một số em nhỏ cũng được cha mẹ mặc cổ phục cho tham gia đoàn diễu hành Bách hoa hỷ sự trên phố đi bộ Hồ Gươm.

Du khách người nước ngoài, anh Marco Nigro, cũng hào hứng tham gia lễ hội trang phục cổ của người Việt Nam. Anh cho biết, đây là lần đầu tiên anh mặc trang phục rộng, phức tạp như vậy, nhưng anh cảm thấy rất đặc biệt và đáng nhớ.

Lê Mai Linh (bên phải, SN 2003), làm nghề kế toán ở Hà Nội đã làm người mẫu tham gia Lễ hội Việt phục 5 lần. Nhiều lần góp mặt như vậy nhưng cô luôn hào hứng vì được mặc trang phục truyền thống, lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Mai Linh cho biết, cô mặc trang phục lấy cảm hứng từ áo ngũ thân tay chẽ, là một loại thường phục của quý tộc thời nhà Nguyễn. Bên cạnh, bạn nam cũng mặc trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa thời nhà Nguyễn.

Lộ trình Bách hoa hỷ sự năm nay đi qua các tuyến phố trung tâm như Hàng Dầu, Tràng Tiền, Hàng Khay rồi vòng quanh Hồ Gươm trước khi trở lại sân khấu chính. Đây là một trong những hoạt động văn hóa thu hút nhất dịp cuối năm, hướng đến việc tôn vinh trang phục truyền thống và cổ phục Việt.

Trong lần tổ chức trước đó, Lễ hội Việt phục quy tụ hàng trăm người tham dự trong trang phục cổ, áo dài và sắc phục của nhiều dân tộc, tạo nên khung cảnh sôi động tại phố đi bộ.

Lấy cảm hứng từ hỷ sự triều Nguyễn với nhịp rước lễ, lễ phẩm và những biểu tượng cát tường, chương trình mong muốn khơi gợi lại hình ảnh đoàn rước vua chúa, quan viên, gia tộc, cùng tân lang - tân nương thuở xưa.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam