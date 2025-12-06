Hoa hậu Kỳ Duyên diện áo "nửa gang tay", thành tâm điểm giữa ồn ào tình cảm

Những ngày qua, Hoa hậu Kỳ Duyên trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Trong một chương trình truyền hình, cô có chia sẻ gây chú ý về một lần cãi nhau với người yêu cũ, từ đó làm dấy lên ồn ào với người mẫu Minh Triệu.

Tối 5/12, Kỳ Duyên thu hút sự quan tâm khi tham gia chương trình thời trang của nhà thiết kế Đỗ Long tại TPHCM. Hoa hậu mặc crop-top (áo ngắn hở eo) "nửa gang tay", đan sợi da cầu kỳ, tạo hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt khi di chuyển.

Vóc dáng quyến rũ cùng bộ cánh độc lạ của Kỳ Duyên giúp hoa hậu 9X thu hút mọi ánh nhìn từ truyền thông và khán giả.

Tại sự kiện, Kỳ Duyên cũng nhận được sự quan tâm khi công khai thân thiết bên Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Hai người đẹp cùng giao lưu với người hâm mộ, thoải mái tạo dáng trước ống kính.

Thời gian qua, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân rộ tin đồn hẹn hò vì đồng hành cùng nhau trong nhiều sự kiện trong nước lẫn nước ngoài, thường xuyên tương tác thân thiết trên mạng xã hội. Trước những đồn đoán, cả hai vẫn giữ im lặng.

Trước nay, Hoa hậu Kỳ Duyên khá kín tiếng về đời tư. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Dân trí, cô cho biết bản thân là người nghiêm túc, thường có các mối quan hệ lâu năm trong tình yêu.

Đoàn Thiên Ân mặc trang phục ôm sát, phần vai dựng phom 3D. Phụ kiện kính đen cùng kiểu tóc búi cao giúp diện mạo của hoa hậu thêm phần hiện đại.

Sau 3 năm kể từ khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022, Đoàn Thiên Ân được khen ngày càng trưởng thành. Năm nay, cô lấn sân lĩnh vực điện ảnh với vai diễn trong phim Nụ hôn bạc tỷ - tác phẩm đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng dịp Tết Ất Tỵ.

Bên cạnh Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân, nhiều hoa hậu, nghệ sĩ cũng góp mặt làm khách mời trong show của Đỗ Long.

Hoa hậu Tiểu Vy mặc đầm đen kín đáo, sang trọng. Ở tuổi 25, Tiểu Vy được nhiều khán giả yêu mến vì ngoại hình tươi trẻ, cuộc sống không ồn ào, ít thị phi.

Hoa hậu H'Hen Niê lần đầu tái xuất sự kiện giải trí kể từ khi sinh con đầu lòng. Bộ cánh kết hợp váy ngắn và voan xuyên thấu giúp H'Hen Niê lột xác ấn tượng.

Lương Thùy Linh khoe vẻ đẹp kiêu hãnh trong bộ đầm cúp ngực cá tính cùng lối trang điểm sắc sảo.

Ca sĩ Minh Tuyết diện thiết kế đen dáng ôm có điểm nhấn là chi tiết lông vũ lệch qua vai và xuống thân váy, tạo cảm giác chuyển động mềm mại và quyền lực.

Lý Nhã Kỳ mặc váy lệch vai có chất vải rủ mềm, phối phụ kiện sang trọng.

Thời gian qua, nữ diễn viên xuất hiện trong nhiều sự kiện giải trí. Ở tuổi 43, Lý Nhã Kỳ cho biết, cô chọn cách điềm tĩnh trước những thị phi, áp lực dư luận, có những trưởng thành trong cách ứng xử.

Ca sĩ Huyền Baby chọn jumpsuit đen kết hợp phần ngực khoét sâu táo bạo. Kiểu tóc tém lạ lẫm của người đẹp khiến nhiều khán giả suýt không nhận ra cô.

Diễn viên Anh Phạm rũ bỏ hình tượng nàng thơ quen thuộc, diện bộ đầm xuyên thấu gợi cảm. Tại sự kiện, cô sánh đôi bên ông xã Anh Đức. Những khoảnh khắc tình tứ của vợ chồng nữ diễn viên được khán giả chú ý.

Ca sĩ Hòa Minzy ngồi hàng ghế đầu xem show cùng ca sĩ Orange. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ ca sĩ diện trang phục có kiểu dáng gợi cảm, cắt xẻ táo bạo.

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng cũng có mặt dự chương trình thời trang của NTK Đỗ Long. Sau thành công từ phim Mưa đỏ, Đỗ Nhật Hoàng trở thành gương mặt đắt show sự kiện, quảng cáo.

Siêu mẫu Hà Anh mặc bộ đầm cổ chữ V khoét sâu, hở lưng táo bạo. Sau 2 lần sinh nở, Hà Anh được khen ngợi giữ được vóc dáng thon gọn, tự tin khoe hình thể trong nhiều trang phục gợi cảm.

"Mẹ 3 con" Phương Trinh Jolie cũng khiến khán giả bất ngờ với vóc dáng thanh mảnh sau khi giảm 15kg trong nửa năm. Sau khi sinh con thứ ba hồi đầu năm, nữ ca sĩ hiện quay trở về với số đo chuẩn.

Phương Trinh Jolie mặc thiết kế với phần thân trên xuyên thấu cùng phần váy xếp nếp mềm mại, tạo cảm giác nửa kín nửa hở.

Ảnh: Ban tổ chức