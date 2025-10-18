Những đối thủ “nặng ký” của Yến Nhi tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Miss Grand International) sẽ diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) với sự tham gia của 77 thí sinh. Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế cho biết, tiêu chí lựa chọn người chiến thắng của tổ chức gồm: Beauty (nhan sắc), Body (vóc dáng), Brain (tri thức) và Business (khả năng kinh doanh).

Gần chung kết, những gương mặt nổi bật tại cuộc thi năm nay cũng dần lộ diện. Trong đó, thí sinh Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Nhi - được xem là gương mặt thu hút truyền thông quốc tế trong giai đoạn nước rút.

Trước chung kết, Yến Nhi góp mặt trong top 8 bình chọn Country's Power of the Year (Sức mạnh quốc gia) nhằm tôn vinh những thí sinh có sức lan tỏa nổi bật trên mạng xã hội và nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Yến Nhi cũng nằm trong top 20 thí sinh trình diễn áo tắm và có video ghi lại phần trình diễn trang phục dân tộc có lượt xem cao nhất trên nền tảng TikTok của cuộc thi với hơn 38 triệu lượt xem.

Các chuyên trang sắc đẹp như Crown talk, Queen crown, Miss Predictions nhận định, Yến Nhi có sự thể hiện đầy bước ngoặt trong đêm thi bán kết dù khởi đầu mờ nhạt. Cô có khả năng vào top 20, top 10, thậm chí top 5 nếu tiếp tục thể hiện tốt trong đêm chung kết.

Những ứng viên sáng giá cho danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 là đại diện Thái Lan, Philippines, Guatemala, Ghana, Venezuela...

Đại diện nước chủ nhà Thái Lan - Sarunrat Puagpipat - được nhiều khán giả và các diễn đàn sắc đẹp dự đoán đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Trong đêm bán kết hôm 15/10, cô cũng nhận giải thưởng do một số chuyên trang bình chọn.

Sarunrat Puagpipat (28 tuổi) sở hữu chiều cao 1,7m. Trước khi đăng quang, cô là người mẫu và người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Sarunrat lọt top 4 phần bình chọn Country's Power of the Year, top 15 phần thi Tài năng, top 20 Trình diễn áo tắm.

Emma Tiglao là đại diện của Philippines. Cô cũng góp mặt trong top 4 Country's Power of the Year, top 15 Tài năng, top 10 Miss Popular Vote (Thí sinh được yêu thích), top 20 Trình diễn áo tắm.

Người đẹp 31 tuổi sở hữu chiều cao 1,75m. Cô từng tốt nghiệp ngành Quản lý Du lịch và đang hoạt động với tư cách MC, người mẫu tại quê nhà. Người đẹp Philippines có 280.000 người theo dõi trên Instagram và là một trong những thí sinh có sức ảnh hưởng lớn tại cuộc thi năm nay.

Đại diện Venezuela - Nary Battikha - là thí sinh nổi bật đến từ khu vực châu Mỹ tại mùa giải năm nay. Người đẹp 30 tuổi có chiều cao ấn tượng 1,8m và gương mặt sắc sảo, hiện đại. Cô đang là người mẫu, doanh nhân tại quê nhà.

Người đẹp xuất thân từ gia đình gốc Syria và đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Nariman tốt nghiệp ngành Kinh tế tại Đại học Metropolitan ở Caracas (Venezuela). Trước chung kết, Nary Battikha đã đạt giải thưởng riêng của nhà tài trợ và lọt vào top 20 Country's Power of the Year.

Đại diện Guatemala - Ana-Sofia Lendl - là thí sinh nổi trội của khu vực châu Mỹ. Người đẹp 28 tuổi đang là nhà báo và nhà thiết kế nội thất, có khả năng nói tiếng Anh lưu loát.

Ana-Sofia Lendl thuộc nhóm thí sinh có kỹ năng trình diễn ấn tượng, chuyên nghiệp, hình thể mảnh mai. Cô thể hiện khá tốt trong đêm thi bán kết và được các chuyên trang sắc đẹp khen ngợi.

Đại diện Colombia - Laura Ramos - đang là người dẫn đầu bình chọn ở hạng mục Miss Popular Vote, chiếm lợi thế lớn trước chung kết Hoa hậu Hòa bình 2025. Nếu chiến thắng ở hạng mục này, cô sẽ vào thẳng top 10 chung cuộc.

Laura Ramos Ramírez (29 tuổi) là người mẫu, kiến trúc sư. Cô cũng là tay đua mô tô chuyên nghiệp. Người đẹp có bằng thạc sĩ chuyên ngành Kiến trúc và đang học để trở thành phi công.

Laura hiện làm điều phối viên dự án tại một công ty kiến trúc ở Mỹ. Người đẹp có 12 năm làm tình nguyện viên tại các tổ chức xã hội và đang là thành viên tích cực của Quỹ LLF tại Mỹ.

Đại diện Indonesia - Vina Sitorus - sở hữu vẻ đẹp hiện đại và nóng bỏng. Người đẹp 26 tuổi đang là nhà hoạt động môi trường và nỗ lực phát triển bất động sản bền vững.

Vina thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội và đang là Đại sứ Thanh niên về Mục tiêu toàn cầu và nhiệt tình ủng hộ các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) do Liên Hợp Quốc đặt ra.

Đại diện Indonesia có tài khoản cá nhân với 893.000 người theo dõi. Trước chung kết, cô lọt top 8 Country's Power of the Year, top 20 Trình diễn áo tắm.

Đại diện Mexico - Montserrat Villalva - từng theo học tại Viện Khoa học Nông nghiệp (ICAP) thuộc Đại học Tự trị Bang Hidalgo (UAEH), chuyên ngành Thú y và Chăn nuôi. Người đẹp 25 tuổi có chiều cao ấn tượng 1,75m và hình thể nóng bỏng.

Trước chung kết, Montserrat Villalva nằm trong top 20 Trình diễn áo tắm, top 15 Tài năng, top 20 Country's Power of the Year.

Đại diện Tây Ban Nha - Aitana Jiménez - được xem là ứng viên nổi bật của khu vực châu Âu. Mỹ nhân 25 tuổi là sinh viên chuyên ngành tâm lý, đồng thời là người mẫu.

Người đẹp tích cực tham gia đấu tranh cho những cộng đồng dễ bị tổn thương, đặc biệt là những người đang phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe tâm thần. Trước chung kết, cô nằm trong top 20 Country's Power of the Year.

Đại diện Ghana - Maria Faith Porter - là ứng viên sáng giá của khu vực châu Phi. Người đẹp 26 tuổi sở hữu hình thể quyến rũ và lối trình diễn cuốn hút.

Cô là nghệ sĩ biểu diễn có tầm ảnh hưởng ở Ghana và trên các sân khấu quốc tế. Faith đã biểu diễn tại hơn 10 quốc gia, sản xuất các ca khúc với hơn 1 triệu lượt nghe trên các nền tảng trực tuyến.

Đại diện Tanzania - Beatrice Alex - là bạn cùng phòng với đại diện Việt Nam - Yến Nhi. Beatrice sở hữu hình thể gợi cảm và kỹ năng trình diễn tốt.

Người đẹp 25 tuổi đã có bằng cử nhân Mỹ thuật và Thiết kế của Đại học Dar es Salaam (Tanzania) và có năng khiếu ca hát ấn tượng. Cô nằm trong top 15 Tài năng, top 20 Country's Power of the Year.

Beatrice ủng hộ dự án tiếp cận giáo dục toàn diện và bình đẳng cho trẻ em khuyết tật, đặc biệt là ở các cộng đồng khó khăn.

Đại diện Martinique - Axelle René - sở hữu chiều cao ấn tượng 1,77m cùng thân hình săn chắc, quyến rũ. Axelle Rene từng đại diện quốc gia tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71.

Cô hiện làm người sáng tạo nội dung cho Hội sinh viên Khoa học Trái Đất và hành tinh. Cô mơ ước trở thành Giám đốc Đài quan sát núi lửa và Địa chấn học của Martinique.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) được tổ chức lần đầu vào năm 2013, do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập, hướng đến thông điệp "Chấm dứt bạo lực và mang lại hòa bình thế giới". Trong 10 năm qua, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế nằm trong nhóm các cuộc thi nhan sắc đình đám và nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông, người hâm mộ.

