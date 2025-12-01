Trà Xanh Không Độ cùng Gen Z giải nhiệt tinh thần để bứt phá cuối năm

Chọn tĩnh lặng để giảm căng thẳng

Những khi gặp căng thẳng trong công việc, Hoàng Trang (Trưởng phòng phát triển thị trường, 28 tuổi) bước vào quán cà phê gần đó như một cách để làm mới tinh thần. Cô đặt laptop sang một bên, để cảm nhận nhịp thở chậm lại và tinh thần dịu nhẹ hơn.

Giữa cuộc sống vội vã, chỉ một khoảnh khắc dừng lại với chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh cũng đủ giúp tinh thần nhẹ bẫng và tìm lại sự cân bằng (Ảnh: Tân Hiệp Phát).

Đôi khi Trang lại chọn Trà Xanh Không Độ để thưởng thức, cảm giác dễ chịu, sảng khoái làm dịu đi sự căng thẳng của công việc.

Nhấp một ngụm trà, hương vị thơm ngon, thanh mát từ lá trà thiên nhiên nguyên chất với EGCG giúp tinh thần Hằng thư thái. Cô biết mình đã tìm ra cách giảm căng thẳng, giải nhiệt cuộc sống để sẵn sàng bứt phá những thử thách phía trước.

Giải nhiệt cuộc sống: Một ngụm trà cho tinh thần tươi mới

Nhu cầu “sạc pin tinh thần” đã trở thành một phần của cuộc sống người trẻ. UNICEF cho biết ít nhất 3 triệu thanh thiếu niên Việt Nam đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm lý, con số đủ để nhắc thế hệ Gen Z rằng nghỉ ngơi không phải xa xỉ, mà là nhu cầu thiết yếu.

Một chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh, giữa nhịp sống vội vã, giúp tinh thần “refresh” (làm mới), stress (áp lực) tan biến, chỉ còn khoảnh khắc thư giãn trọn vẹn (Ảnh: Tân Hiệp Phát).

Giống như Trang, Thanh Tâm (27 tuổi, hướng dẫn viên du lịch) cũng từng bị cuốn theo guồng quay công việc. Sau hơn một tháng liên tục dẫn đoàn, cơ thể anh gần như chạm giới hạn. Thưởng thức một chai Trà Xanh Không Độ trước khi lên máy bay về quê, Tâm cảm nhận như tinh thần anh được làm mới, phấn chấn và tỉnh táo hơn.

Hương vị thơm ngon từ lá trà xanh thiên nhiên nguyên chất cùng EGCG mát lạnh mang đến cảm giác sảng khoái, mệt mỏi dần tan biến.

“Trước khi trở lại đường đua cuối năm, tôi luôn cần khoảnh khắc này. Không chỉ là nghỉ ngơi, mà là làm mới tinh thần”, Tâm chia sẻ.

Làm mới bản thân, bứt phá giai đoạn nước rút

Cuối năm luôn là thời điểm căng thẳng nhất với người trẻ. Theo VNU Institute of Social Studies 2024, 62% Gen Z Việt Nam stress liên tục, và 47% lo sợ bị tụt lại phía sau.

Giữa áp lực dồn dập, họ không chờ đến lúc nghỉ ngơi mà chủ động “giải nhiệt cuộc sống” bằng cách nghe bản nhạc yêu thích, tập yoga 5 phút, đi bộ, hoặc đơn giản mở nắp một chai Trà Xanh Không Độ ngay tại bàn làm việc.

Giữa guồng quay công việc không ngừng, khoảnh khắc giảm căng thẳng cùng chai Trà Xanh Không Độ giúp tinh thần sảng khoái, stress tan biến để bứt phá trong công việc cuối năm (Ảnh: Tân Hiệp Phát).

Chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh trong tay, hương vị thơm ngon, thanh mát từ lá trà thiên nhiên với EGCG lan tỏa, căng thẳng, mệt mỏi nhạt dần, thay vào đó là sự sảng khoái để người trẻ sẵn sàng tiếp tục công việc.

Cuối năm không chỉ là cuộc đua về công việc, mà là thử thách của bản lĩnh: biết dừng đúng lúc, biết giải nhiệt trước khi quá tải và biết chăm sóc tâm hồn thư thái cho chính mình.

Một ngụm trà xanh, một giây thả lỏng và một nhịp nghỉ giữa ngày bận rộn, đôi khi chỉ cần vậy là đủ để tinh thần trở về trạng thái “Không Độ, không stress”, sẵn sàng tăng tốc và bứt phá.